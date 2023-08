Le gouvernement du Canada reconnaît Joseph Broussard dit Beausoleil comme une personne d'importance historique nationale

Tout au long de sa vie, Beausoleil a mené la résistance acadienne contre la domination britannique et a aidé des centaines d'Acadiens à se réinstaller à l'étranger.

GATINEAU, QC, le 15 août 2023 /CNW/ - Né à Port-Royal, en Nouvelle-Écosse, en 1702, Joseph Broussard dit Beausoleil est un leader de la résistance acadienne et occupe une place de choix dans la mémoire collective des communautés acadiennes de la Louisiane et des provinces maritimes. Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître l'ensemble de notre histoire commune, à la fois les victoires et les difficultés qui ont contribué à définir le Canada, et nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de Joseph Broussard dit Beausoleil à titre de personne d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Au cours du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, le Mi'kma'ki, territoire traditionnel des Mi'kmaq, est revendiqué à la fois par les intérêts coloniaux français et britanniques. Tirant parti de ses relations étroites avec les Mi'kmaq et les Wolastoqiyik, Joseph Broussard dit Beausoleil menait des raids contre des colonies, des troupes et des postes militaires britanniques, a commandé un bateau corsaire et défendait ardemment ses compatriotes Acadiens pour les aider à échapper à la Déportation et les inspirer à résister à la domination britannique.

Beausoleil refusait de reconnaître l'autorité de la Couronne britannique sur l'Acadie. Il a refusé de prêter un serment d'allégeance à la Couronne britannique et de se plier aux conditions restrictives de sa réinstallation imposée en Nouvelle-Écosse. Jugeant ces conditions inacceptables, Beausoleil nolisait des navires en direction de Saint-Domingue (aujourd'hui Haïti) en décembre 1764 et du fleuve Mississippi en février 1765 pour que les Acadiens s'installent dans ces régions. Joseph Broussard dit Beausoleil a décidé de s'installer en Louisiane où il est nommé capitaine de milice et commandant des Acadiens dans la région d'Attackapas en avril 1765.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné le Canada. La présentation de ces histoires à la population canadienne contribue à favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie, nous reconnaissons l'importance historique nationale de Joseph Broussard dit Beausoleil et nous nous souvenons de son leadership et de son dévouement envers le peuple acadien. On se souvient de l'héritage de Beausoleil au Canada et au-delà alors qu'il a aidé des centaines d'Acadiens à se réinstaller dans des endroits comme la Louisiane. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Joseph Broussard dit Beausoleil est l'incarnation de l'esprit de résistance acadien. C'est un personnage dont les actions dépassent les frontières de l'Acadie et qui a joué un rôle déterminant dans la survie du peuple acadien au Canada et en Louisiane. On se rappellera que son nom aura aussi donné naissance à un groupe musical très célèbre en Acadie (Beausoleil-Broussard). »

Michel Cyr

Président de Nation Prospère Acadie

Les faits en bref

Après les années 1630, les colons français, appelés Acadiens, établissent des fermes et créent des communautés dans la région des maritimes qui prend le nom d'Acadie. En 1713, la guerre entre les pouvoirs coloniaux de la France et de la Grande-Bretagne mène à la conclusion du Traité d'Utrecht, à la suite duquel la France cède aux Britanniques les terres revendiquées en Acadie continentale. Certains Acadiens, dont Joseph Broussard dit Beausoleil, refusent de reconnaître l'autorité de la Couronne britannique sur l'Acadie.





En octobre 1765, Joseph Broussard dit Beausoleil meurt de la fièvre jaune en raison d'une épidémie qui frappe la région d'Attackapas en Louisiane.





Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.





L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada.

