La résistance de Chloe Cooley incarne la résilience et la force des personnes soumises à l'esclavage dans le Haut-Canada

GATINEAU, QC , Le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les désignations historiques nationales nous encouragent à reconnaître à la fois les victoires et les difficultés qui ont fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui, et nous aident à réfléchir à la façon de bâtir une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures. À la fin des années 1700, la lutte courageuse de Chloe Cooley contre sa capture violente et son transport forcé vers New York est devenue un exemple bien connu des actes de résistance quotidiens qui étaient entrepris par les personnes d'origine africaine soumises à l'esclavage dans le Haut-Canada.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé la désignation de Chloe Cooley comme une personne d'importance nationale historique dans le cadre du Programme national de commémoration historique, sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

En 1793, Chloe Cooley s'est défendue contre ses esclavagistes lorsqu'ils l'ont violemment attachée et forcée à monter dans un bateau pour être vendue à un étranger dans le nord de l'État de New York. Une fois qu'ils ont atteint la côte américaine, Cooley a crié et s'est débattue pour se libérer de ses liens, mais elle n'a finalement pas réussi à s'échapper. L'attention publique suscitée par la résistance de Chloe Cooley a contribué à fournir au lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe le capital politique nécessaire pour imposer des limites à l'importation d'esclaves dans le Haut-Canada.

Le Canada honore la résilience, l'innovation et la détermination des Noirs et reconnaît les énormes contributions qu'ils ont apportées, et continuent d'apporter, dans tous les secteurs de la société.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada, ainsi que leur compréhension.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

Citations

« Je suis heureux de commémorer l'importance historique nationale de Chloe Cooley, qui incarne la résilience et la force des Canadiens noirs. L'histoire des Noirs est l'histoire du Canada. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que les Canadiennes et Canadiens aient l'occasion d'apprendre au sujet de toute l'étendue de notre histoire, y compris les chapitres tragiques et honteux qui font partie de notre passé commun. La commémoration consiste à reconnaître les nombreux aspects divers de notre histoire et à s'engager à faire mieux à l'avenir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Je suis heureuse que Chloe Cooley soit honorée en tant que personne d'importance historique nationale. En tant que femme noire soumise à l'esclavage, la voix de Chloe Cooley ne pouvait être réduite au silence et le succès de son action en faveur de la liberté résonne encore aujourd'hui. En découvrant son histoire, les Canadiens et Canadiennes peuvent mieux comprendre la diversité de notre histoire et comment grâce à elle notre avenir continuera à se construire. »

Rosemary Sadlier

Auteure sur l'histoire des Noirs, éducatrice et ancienne présidente de l'Ontario Black History Society

Elle a proposé la candidature de Chloe Cooley pour être désignée personne d'importance historique nationale

« La désignation de Chloe Cooley comme personne d'importance historique nationale met en lumière certaines des injustices et des difficultés qu'ont connues les Canadiens noirs. J'encourage l'ensemble de la population canadienne à en apprendre davantage sur les désignations qui reflètent les importantes contributions des Canadiens noirs au patrimoine du Canada. En partageant ces histoires, nous reconnaissons la façon dont les personnes de couleur continuent d'unir, d'influencer et de façonner notre pays, et surtout, notre avenir. »

L'honorable Greg Fergus

Secrétaire parlementaire du premier ministre et président du Caucus des parlementaires noirs

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a reconnu plus de 40 personnes, lieux et événements d'importance historique nationale qui reflètent l'importance des Canadiens noirs dans le patrimoine commun de notre pays.

Le Canada reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en 2015 et sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine.

reconnaît officiellement la Décennie internationale des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui a débuté en sera observée jusqu'en 2024. La Décennie internationale vise à promouvoir une plus grande reconnaissance mondiale et un plus grand respect des cultures, de l'histoire et du patrimoine des personnes d'ascendance africaine. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les sujets revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du pays.

Document connexe

Liens connexes

Agence Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected], Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]