Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de la population canadienne contre la COVID-19, notamment en s'assurant d'avoir accès à des traitements sûrs et efficaces dès qu'ils deviennent disponibles.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada a reçu un envoi initial de 30 400 traitements de PAXLOVIDMC, le traitement antiviral par voie orale contre la COVID-19 de Pfizer. On s'attend à recevoir 120 000 traitements supplémentaires d'ici la fin du mois de mars. Le traitement a reçu l'autorisation réglementaire de Santé Canada plus tôt aujourd'hui.

La vaccination et les mesures de santé publique demeurent le meilleur moyen de protéger la population contre les infections et les maladies graves. Cependant, l'accès à des traitements efficaces et faciles à utiliser, comme celui fabriqué par Pfizer, pourrait être essentiel afin de réduire la gravité de la COVID-19 chez les personnes atteintes.

La distribution aux provinces et aux territoires commencera sous peu. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour coordonner la distribution des traitements partout au pays. L'Agence de la santé publique du Canada a rencontré les représentants provinciaux et territoriaux pour discuter du déploiement en fonction du nombre d'habitants, soumis à des ajustements dus aux exigences d'expédition de Pfizer.

Le Canada s'est assuré l'accès à 1 million de traitements. On met actuellement la dernière main aux calendriers de livraison, avec l'objectif de faire livrer des traitements supplémentaires au Canada aussi rapidement que possible.

Citations

« Cette annonce marque une autre étape importante dans la lutte du Canada contre la COVID-19. Nous ferons toujours ce qui est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité de toute la population canadienne et garantir l'accès à des traitements sûrs et efficaces, comme PAXLOVIDTM. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nous restons déterminés à utiliser tous les outils disponibles pour protéger la population canadienne et gérer les difficultés engendrées par la vague Omicron. L'accès à des traitements faciles à utiliser, comme PAXLOVIDTM, est essentiel pour réduire la gravité de la COVID-19 chez les Canadiens qui présentent un risque élevé d'évolution vers une maladie grave, et pour aider à alléger le fardeau qui pèse sur notre système de santé. Il s'agit d'un outil supplémentaire à utiliser dans la lutte contre la COVID-19, au même titre que les vaccins, les tests rapides et le respect de toutes les directives locales de santé publique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Les faits en bref

Services publics et Approvisionnement Canada et l'Agence de la santé publique du Canada travaillent de concert pour acheter et distribuer les vaccins, les traitements et les fournitures connexes contre la COVID‑19.

Le 17 janvier 2021, Santé Canada a autorisé l'utilisation du traitement antiviral par voie orale de Pfizer, PAXLOVID TM , pour traiter des symptômes légers à modérés de COVID-19 chez les adultes non hospitalisés qui présentent un risque élevé d'évolution vers une maladie grave, y compris l'hospitalisation ou le décès.

, pour traiter des symptômes légers à modérés de COVID-19 chez les adultes non hospitalisés qui présentent un risque élevé d'évolution vers une maladie grave, y compris l'hospitalisation ou le décès. Le Canada s'est également assuré d'avoir accès à 500 000 traitements antiviraux par voie orale contre la COVID-19 fabriqués par Merck, molnupiravir , et pourra en acquérir jusqu'à 500 000 de plus moyennant l'exercice d'options, sous réserve de l'autorisation de Santé Canada.

Liens connexes

