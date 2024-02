GATINEAU, QC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à résoudre les problèmes de paye non réglés des fonctionnaires, tout en procédant à la modernisation de ses processus et de ses systèmes afin de leur offrir de meilleurs services de ressources humaines (RH) et de paye.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, ont fait le point sur les efforts que le gouvernement du Canada déploie afin de développer et de tester un système de RH et de paye intégré et amélioré pour la fonction publique fédérale.

Depuis un moment, le gouvernement explore les options qui s'offrent à lui dans le but d'adopter un nouveau système qui répondrait aux besoins de ses employés. Depuis 2022, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) teste Dayforce, la plateforme de gestion du capital humain offerte par Dayforce, Inc. (anciennement appelée Ceridian), au regard du contexte complexe des RH et de la paye qui existe actuellement dans les ministères et organismes fédéraux.

Les tests ont révélé que la solution Dayforce offre un potentiel technique qui permettrait d'en faire le prochain système de RH et de paye moderne. Toutefois, pour favoriser les meilleurs résultats possibles, des améliorations devront être apportées à la façon dont la fonction publique fédérale gère les processus de RH et de paye. Cela consistera notamment à simplifier et à normaliser les processus des ministères et des organismes, à regrouper les données des employés et à veiller à ce que l'ensemble du gouvernement soit prêt et dispose de la capacité nécessaire avant le lancement du nouveau système.

Les résultats des tests figurent dans le rapport de constatations finales qui a été publié en ligne un peu plus tôt aujourd'hui.

Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada mènera d'autres tests plus approfondis et adaptera la conception du système à ses besoins, tout en explorant les façons dont il pourrait simplifier les processus et les procédures de RH. Une recommandation finale sur la voie à suivre à l'égard des RH et de la paye devrait être émise dans le courant de l'année.

Parallèlement, le gouvernement du Canada continue de mettre tout en œuvre pour stabiliser et améliorer les opérations de paye actuelles et de traiter les mouvements non réglés. Nous avons engagé récemment 450 agents de rémunération, et nous nous efforçons de tirer parti de l'intelligence artificielle pour aider les agents à traiter les mouvements plus rapidement. Ce travail demeure d'une importance capitale pour les 420 000 employés actuels et anciens qui comptent sur une paye exacte et fiable.

Citations

« Les fonctionnaires méritent d'être payés correctement et à temps pour le travail qu'ils font. Nous continuons de nous employer à améliorer les opérations de paye actuelles, tout en poursuivant notre démarche vers un système qui saura répondre aux besoins du gouvernement du Canada à court et à long terme. La recherche d'un nouveau système moderne et efficace offre l'occasion de repenser la manière dont les services peuvent être fournis dans un environnement entièrement numérique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le gouvernement prendra toujours des mesures pour s'assurer que tous ses fonctionnaires sont payés correctement et à temps. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires, y compris les agents et agentes de négociation, pour simplifier les processus de gestion des ressources humaines et de la paye, afin que toutes les actions entreprises contribuent au succès d'un nouveau système de gestion des ressources humaines et de la paye axé sur les fonctionnaires. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Le système de paye actuel permet de verser les salaires à une moyenne de 420 000 employés actuels et anciens toutes les 2 semaines. En 2023, il s'agissait d'environ 13,1 millions de paiements totalisant une valeur d'environ 36 milliards de dollars.

Les RH et la paye du gouvernement du Canada présentent une grande complexité, notamment parce qu'elles impliquent l'application de presque 150 conventions collectives différentes représentant les employés de plus de 100 ministères et organismes.

présentent une grande complexité, notamment parce qu'elles impliquent l'application de presque 150 conventions collectives différentes représentant les employés de plus de 100 ministères et organismes. Comme il a été annoncé en 2018, cette exploration d'une nouvelle solution de RH et de paye vise à évaluer la faisabilité de recourir à une solution numérique qui sera mobile et accessible et qui reposera sur les besoins des utilisateurs et sur des processus modernes de gestion du personnel.

L'initiative est menée selon les enseignements tirés de la mise en œuvre du dernier système de paye et les recommandations destinées à orienter les futurs projets de taille et de portée similaires. Plus particulièrement, les recommandations relatives à la mobilisation des intervenants et à la gouvernance tiennent compte des Leçons tirées de l'initiative de transformation de l'administration de la paye (rapport Goss Gilroy).

(rapport Goss Gilroy). L'application Dayforce est une solution de RH et de paye globale offerte sous forme de logiciel-service commercial.

Depuis le lancement des tests, nous avons sollicité la participation de 4 750 personnes appartenant à 50 organisations du gouvernement du Canada . Il s'agit d'employés, de gestionnaires, de spécialistes des RH, de conseillers en rémunération et d'administrateurs appelés à utiliser la nouvelle solution.

. Il s'agit d'employés, de gestionnaires, de spécialistes des RH, de conseillers en rémunération et d'administrateurs appelés à utiliser la nouvelle solution. En mai 2023, le premier ministre a annoncé la création du Bureau de coordination de la paye d'entreprise au sein de SPAC. Le Bureau a pour mandat de diriger, de coordonner et de mettre en œuvre l'élaboration d'une stratégie d'entreprise intégrée sur les RH et la paye de l'avenir.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Olivier Pilon, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 613-323-6621, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]