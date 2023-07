Le Centre d'excellence de General Dynamics Mission Systems-Canada s'associera à une entreprise canadienne pour faciliter la commercialisation du premier système d'aéronef télépiloté fabriqué au Canada dans sa catégorie

SHERBROOKE, QC, le 11 juill. 2023 /CNW/ - L'industrie aérospatiale canadienne est un moteur d'innovation et de développement au sein des industries canadiennes. L'aérospatial est un des plus importants secteurs de recherche au Canada, et fortement axées sur les exportations au pays qui génère des milliards de dollars pour l'économie canadienne chaque année et qui contribue au maintien de milliers d'emplois bien rémunérés. Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer continuellement ce secteur essentiel à notre économie grâce à des investissements clés qui consolideront la position de chef de file mondial du Canada en aérospatiale.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada soutiendra, par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, le Centre d'excellence de General Dynamics Mission Systems-Canada spécialisé dans les systèmes d'aéronefs télépilotés (SATP), situé à Sherbrooke, au Québec. Grâce à cet investissement de 10 millions de dollars, General Dynamics entreprendra l'intégration des systèmes de missions, la mise à l'essai et la démonstration de l'hélicoptère LX300, une technologie perturbatrice mise au point au Canada par une entreprise québécoise, Laflamme Aéro. Cet investissement sera également à l'origine de la création de plus de 100 emplois bien rémunérés à Sherbrooke. De plus, Développement économique Canada pour les régions du Québec a annoncé le 7 juillet un investissement de 2,5 millions de dollars par l'entremise de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale à Laflamme Aéro pour la production du LX300, le tout premier SATP de ce type mis au point au Canada.

General Dynamics Mission Systems-Canada est un chef de file mondial de l'intégration de systèmes de missions dernier cri pour des applications liées à la défense et à l'aérospatiale. Cet investissement positionnera le Canada à la fine pointe du domaine des SATP, et suscitera des collaborations plus étroites avec de nombreuses petites et moyennes entreprises, ainsi qu'avec de nombreux partenaires universitaires.

Citations

« L'industrie aérospatiale canadienne contribue de façon importante à notre économie et est un moteur d'innovation. Cette entente avec General Dynamics nous transformera en une force d'innovation dans le domaine des systèmes d'aéronefs télépilotés. Grâce à cet investissement et à l'association entre General Dynamics et Laflamme Aéro, une entreprise québécoise novatrice, nous consolidons notre position de chef de file mondial dans le secteur de l'aérospatiale, nous renforçons notre économie et nous créons des emplois bien rémunérés et de grande valeur pour les résidents de l'Estrie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« En appuyant GDMS-C, notre gouvernement contribue à la réalisation d'un projet important qui aura des retombées dans les Cantons-de-l'Est et qui favorisera la croissance d'entreprises québécoises. En effet, GDMS-C peut compter sur les produits novateurs de Laflamme Aéro pour l'implantation de son centre d'excellence à Sherbrooke. En intégrant les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales, les PME d'ici assurent leur croissance et réaffirment le leadership du Canada dans les secteurs de l'aérospatiale, de la sécurité et de la défense.»

- L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Notre objectif, grâce à ces investissements, est de mettre à profit nos capacités aérospatiales nationales de pointe en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de calibre mondial partout au pays et de faire du Canada un chef de file de l'innovation dans le domaine des SATP. Selon nous, les SATP sont l'avenir de l'aérospatiale, et le Québec, grâce à son impressionnant carrefour de l'aérospatiale, est l'endroit tout indiqué pour mettre sur pied cette nouvelle initiative stimulante. La contribution canadienne de soutien au Centre d'excellence de General Dynamics Mission Systems-Canada à Sherbrooke, au Québec, témoigne de notre expertise en aérospatiale et de la capacité de cette dernière à transformer le marché des SATP à l'échelle mondiale. »

- Le vice-président et directeur général de General Dynamics Mission Systems-International, Joel Houde

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada avait annoncé que des investissements de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds stratégique pour l'innovation seraient réalisés dans l'industrie aérospatiale pour des projets qui permettent de veiller à ce que la création d'emplois et la production se fassent au Canada , et qui soutiennent la transformation industrielle afin de renforcer le leadership du Canada à l'échelle mondiale dans le domaine de l'aviation durable.

avait annoncé que des investissements de 1,75 milliard de dollars au titre du Fonds stratégique pour l'innovation seraient réalisés dans l'industrie aérospatiale pour des projets qui permettent de veiller à ce que la création d'emplois et la production se fassent au , et qui soutiennent la transformation industrielle afin de renforcer le leadership du à l'échelle mondiale dans le domaine de l'aviation durable. L'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale est un programme national annoncé dans le budget de 2021 visant à fournir 250 millions de dollars sur trois ans pour aider l'industrie aérospatiale canadienne à émerger de la pandémie et à demeurer concurrentielle sur la scène mondiale.

General Dynamics Mission Systems-Canada, dont le siège social se situe à Ottawa , est l'une des plus grandes entreprises les mieux établies dans les domaines de la défense et des technologies de sécurité.

, est l'une des plus grandes entreprises les mieux établies dans les domaines de la défense et des technologies de sécurité. General Dynamics Mission Systems-Canada est un chef de file des industries aérospatiales et de la défense. L'entreprise s'engage à développer et à utiliser les compétences et les ressources des fournisseurs canadiens, à consolider l'assise manufacturière du Canada et à soutenir la recherche-développement tout en offrant un milieu de travail axé sur l'innovation à plus de 1 000 personnes au pays.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Audrey Champoux, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]