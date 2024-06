SUDBURY, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Les minéraux critiques - et les énergies et technologies propres qu'ils permettent de produire - représentent pour l'économie canadienne l'occasion d'une génération. Afin de savoir où concentrer nos efforts pour améliorer la durabilité de nos activités d'exploration minière, d'extraction minière et de fabrication avancée, de nos écotechnologies, de nos technologies de l'information et des communications et de nos semiconducteurs, nous avons dressé une liste de minéraux critiques. Les minéraux critiques sont les pierres d'assise de l'économie verte et numérique, et ils seront de plus en plus en demande au fil de la transition énergétique mondiale.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que la liste des minéraux critiques a été révisée et mise à jour au terme d'importantes consultations, afin de guider nos efforts pour établir des chaînes de valeur fortes pour les minéraux critiques. Pour déterminer quels minéraux sont jugés critiques, le Canada a dressé une première liste en mars 2021, en s'engageant à la réviser tous les trois ans. La liste sert à orienter les politiques et les programmes fédéraux, et elle signale aux intéressés les chantiers prioritaires du gouvernement. Des consultations publiques ont donc eu lieu, auxquelles ont participé les provinces et territoires, différents ministères, l'industrie, les groupes autochtones et d'autres parties intéressées ou concernées.

Des analyses ont été réalisées pour passer en revue tous les minéraux inclus dans la liste de 2021 et évaluer la possibilité d'en ajouter de nouveaux. Au terme de ces analyses, les 31 minéraux qui figuraient sur la liste de 2021 y sont demeurés et trois minéraux de plus se sont ajoutés, soit le minerai de fer de grande pureté, le phosphore et le silicium métal, pour un total de 34 minéraux critiques. Ce sont des minéraux qui entrent dans la composition de divers produits, qui sont essentiels à la transition énergétique et à notre prospérité économique, et qui souvent sont sujets à des pénuries.

Par exemple, le silicium métal est essentiel à la fabrication de puces et de semiconducteurs, presque omniprésent dans les produits électroniques. Le minerai de fer de grande pureté est indispensable à la fabrication d'acier vert et à la décarbonation. Le phosphore en combinaison avec la potasse sont essentiel pour la sécurité alimentaire à travers la production d'engrais. Le phosphore est aussi nécessaire pour la production de batteries lithium-fer-phosphate, ce qui signifie un autre opportunité stratégique dans la chaine d'approvisionnement de batteries au Canada.

Les minéraux critiques constituent le socle sur lequel se construit la technologie moderne. Ils sont utilisés dans un large éventail de produits essentiels, par exemple les téléphones cellulaires, les panneaux solaires, les batteries de véhicules électriques ou certaines applications médicales. En mettant en place des chaînes de valeur pour les minéraux critiques, nous pourrions être le fournisseur privilégié à l'échelle mondiale pour ces minéraux et les énergies et technologies propres qu'ils permettent de produire.

Citation

« En actualisant sa liste de minéraux critiques, le Canada agit en amont afin que ses démarches pour saisir les occasions de développement économique offertes par nos minéraux critiques soient bien éclairées par la science, les facteurs géopolitiques et les tendances du marché les plus précises. Les investissements dans les minéraux critiques créent de bons emplois, multiplient les avenues pour l'innovation canadienne et aident à réduire les émissions à l'échelle nationale - en phase avec notre projet de bâtir un Canada plus propre et une économie durable et prospère. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques s'inscrit dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 : un air pur et une économie forte, qui contribue à deux objectifs du Canada, soit celui d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et celui de ramener les émissions de gaz à effet de serre à des niveaux inférieurs de 40 à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030.

celui de ramener les émissions de gaz à effet de serre à des niveaux inférieurs de 40 à 45 % à ceux de 2005 d'ici 2030. En mars 2021, le gouvernement du Canada a annoncé la publication d'une liste des minéraux critiques intitulée Les minéraux critiques : une occasion pour le Canada , dans laquelle figurent 31 minéraux qui sont déjà produits au Canada ou pourraient l'être.

, dans laquelle figurent 31 minéraux qui sont déjà produits au Canada ou pourraient l'être. Pour mettre à jour la liste des minéraux critiques du Canada, le gouvernement du Canada a consulté les provinces et territoires, l'industrie, les groupes autochtones et d'autres parties intéressées ou concernées. Les priorités des provinces et des territoires ont été prises en compte dans l'élaboration de la liste actualisée. La consultation au sujet de la liste et de la méthodologie proposée pour déterminer le caractère critique des minéraux s'est déroulée du 11 décembre 2023 au 16 février 2024.

Comme il n'existe pas de définition des minéraux critiques reconnue mondialement, une série de critères actualisée a été établie dans le cadre de la révision de la liste. Pour être jugé « critique » au Canada, un minéral doit remplir les deux critères suivants : être menacé de problèmes d'approvisionnement; avoir une chance raisonnable d'être produit au Canada. Il doit en outre satisfaire à l'un des critères suivants : être essentiel à la sécurité économique ou nationale du Canada; être nécessaire à la transition vers une économie numérique à faibles émissions de carbone; faire du Canada un partenaire durable et stratégique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.



Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]