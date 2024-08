OTTAWA, ON, le 23 août 2024 /CNW/ - Les effets des activités humaines et des changements climatiques se font sentir dans le monde entier, tant au-dessus qu'au-dessous de la surface de l'océan. L'océan abrite de nombreuses espèces marines qui dépendent du son notamment pour naviguer, communiquer, ou encore trouver de la nourriture. Ces fonctions sont compromises par le bruit sous-marin créé par les activités humaines qui interfèrent avec elles, ayant des répercussions négatives sur les mammifères marins, y compris les baleines en voie de disparition, et d'autres espèces. Grâce au Plan de protection des océans du Canada, le gouvernement du Canada accroît les protections et préserve davantage d'importants écosystèmes marins.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a publié une version préliminaire de la Stratégie canadienne sur le bruit sous-marin, qui nous aidera à mieux atténuer le bruit.

Dirigée par Pêches et Océans Canada (MPO), avec la participation des peuples autochtones, des intervenants de l'industrie, de divers partenaires et d'autres ministères et organismes fédéraux, l'ébauche de la Stratégie s'appuie sur les travaux en cours dans l'ensemble du Canada. Elle permettra d'orienter les efforts fédéraux visant à atténuer les répercussions du bruit sous-marin grâce aux mesures suivantes :

la science, la collecte des connaissances et l'innovation

l'évaluation et la gestion

la communication, la coordination et la mobilisation

Pêches et Océans Canada a lancé une période de consultation publique de 60 jours pour recueillir les commentaires du public, des partenaires autochtones, des provinces et des territoires, et des intervenants sur l'ébauche de la Stratégie. Cette rétroaction éclairera la version définitive de la Stratégie, et appuiera l'élaboration d'un plan d'action fédéral, qui devraient tous deux être publiés en 2025.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, tous les ordres de gouvernement, l'industrie, les collectivités, les experts et le milieu universitaire travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois partout au pays, nous donnons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans du Canada maintiendra nos océans et nos côtes en santé, fera progresser la Réconciliation, et bâtira un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger nos océans et la vie diversifiée qu'ils abritent. L'élaboration de la Stratégie canadienne sur le bruit sous-marin est une étape cruciale pour la protection des diverses espèces évoluant dans nos océans. En travaillant ensemble, nous pouvons mieux comprendre et atténuer les effets négatifs du bruit sous-marin. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Des océans sains sont un élément essentiel de l'identité du Canada et un pilier clé de notre économie. Nous prenons des mesures pour veiller à ce que nos océans restent en bonne santé pour les générations à venir en collaborant avec les Premières nations, les Inuits et les Métis, l'industrie, le monde universitaire et les Canadiens de tout le pays. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

Faits en bref

La Stratégie canadienne sur le bruit sous-marin est dirigée par Pêches et Océans Canada, avec la contribution d'autres ministères et organismes fédéraux, notamment : Transports Canada Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada Garde côtière canadienne Défense nationale, y compris Recherche et développement pour la défense Canada Agence d'évaluation d'impact du Canada Conseil national de recherches du Canada Ressources naturelles Canada Parcs Canada Agence de promotion économique du Canada atlantique.

L'ébauche de la stratégie a été éclairée par les activités de mobilisation du public qui ont eu lieu en 2021. Un rapport sur ce que nous avons entendu a été publié, résumant les constatations de cette période de mobilisation.

Liens associés

Restez branchés

