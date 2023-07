OTTAWA, ON, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a publié le rapport intitulé Permanent, intégré et adapté aux besoins locaux : de nouvelles bases pour le financement du transport en commun au Canada.

Le rapport décrit les principaux commentaires formulés par les participants de partout au pays. Les partenaires et les intervenants ont souligné qu'un financement stable et prévisible est nécessaire, et que les collectivités veulent de la souplesse dans l'exécution des projets afin que les investissements gouvernementaux réponde aux priorités locales et régionales, telles que l'action climatique et l'amélioration de l'accès à des logements nouveaux et abordables.

Les commentaires contribueront à orienter l'approche du gouvernement du Canada en matière d'entretien, d'amélioration et d'expansion des réseaux de transport en commun et de transport actif dans les collectivités urbaines, rurales et autochtones du Canada.

Le gouvernement du Canada évalue activement les besoins constants en infrastructure à l'échelle du pays en vue de la conception et de la mise en œuvre des futurs programmes d'infrastructure fédéraux. Le gouvernement fera le point sur ces travaux plus tard cette année, y compris sur les prochaines étapes du financement permanent du transport en commun, en vue du lancement du programme en 2026-2027.

Citation

« Les observations réfléchies des Canadiens au cours de ce processus de consultation contribueront à s'assurer que le financement permanent du transport en commun réponde aux besoins des collectivités, grandes et petites. J'ai hâte de travailler avec nos partenaires pour donner vie à ce programme. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le rapport met en évidence cinq messages clés des intervenants qui contribueront à orienter l'élaboration d'un programme de financement permanent du transport en commun, à savoir une stratégie d'investissement à long terme qui vise à bâtir des collectivités complètes, durables et inclusives. Les messages clés sont les suivants :

fournir un financement stable et prévisible, et offrir une souplesse dans l'exécution des projets;



être à l'écoute des priorités et des réalités locales et régionales;



réaliser des investissements dans le transport en commun pour apporter des solutions aux problèmes sociaux, environnementaux et économiques pressants;



améliorer la gouvernance et l'harmonisation intergouvernementale;



favoriser une prise de décisions plus transparente et fondée sur des données probantes.

En février 2021, le premier ministre a annoncé que le gouvernement du Canada lancera un fonds permanent pour le transport en commun, avec un investissement de 3 milliards de dollars par année à partir de 2026-2027.

lancera un fonds permanent pour le transport en commun, avec un investissement de 3 milliards de dollars par année à partir de 2026-2027. À la suite de cette annonce, le gouvernement du Canada a lancé un processus de mobilisation du public, en publiant notamment un document de mobilisation et un questionnaire, sur la première enveloppe de financement permanent du transport en commun au Canada qui s'élèvera 3 milliards de dollars par année à compter de 2026-2027. Ce processus de mobilisation du public s'est déroulé du 29 juillet au 14 octobre 2022.

a lancé un processus de mobilisation du public, en publiant notamment un document de mobilisation et un questionnaire, sur la première enveloppe de financement permanent du transport en commun au qui s'élèvera 3 milliards de dollars par année à compter de 2026-2027. Ce processus de mobilisation du public s'est déroulé du 29 juillet au 14 octobre 2022. Dans le cadre du processus de mobilisation, 71 présentations par écrit et 391 réponses au questionnaire ont été déposées par divers groupes, y compris les provinces, les territoires, les municipalités, les peuples autochtones, les organismes de transport en commun, les experts du milieu universitaire, les intervenants et le public.

En plus des réponses écrites, le gouvernement du Canada a également tenu des tables rondes nationales et régionales plurilatérales et des réunions bilatérales pour recueillir les commentaires des partenaires et intervenants.

Liens connexes

Consultation publique sur le financement permanent du transport en commun au Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/transit-transport/consultation-fra.html

Bâtir l'avenir du transport en commun au Canada : Des modes de transport en commun sains et durables pour tous

https://www.infrastructure.gc.ca/transit-transport/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Adresse courriel : [email protected]