Le gouvernement du Canada publie les résultats de la consultation publique sur l'avenir de la génomique au pays

Le rapport présente des constatations qui aideront à façonner la Stratégie pancanadienne en matière de génomique

Les technologies et les innovations en matière de génomique permettent de trouver des solutions ingénieuses aux enjeux mondiaux comme les changements climatiques, la protection de l'environnement, les soins de santé de précision, la sécurité alimentaire et énergétique et d'ouvrir d'importantes avenues de croissance économique. Le Canada est un centre d'excellence mondial en recherche génomique, et, au cours des dernières années, le pays s'est assuré une place de chef de file dans ce domaine.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé la publication du Rapport de consultation publique sur la Stratégie pancanadienne en matière de génomique. Ce rapport présente les résultats de la consultation effectuée au printemps et à l'été 2022 en vue d'orienter la stratégie en question. Le rapport met en exergue plusieurs conclusions clés en vue de favoriser l'adoption et la commercialisation d'innovations et de technologies génomiques qui offriront des avantages socioéconomiques aux Canadiens. Le rapport souligne la nécessité de maintenir la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale pour lui permettre de former et d'attirer des talents en génomique, de générer des investissements, ainsi que des innovations et finalement d'inciter des entreprises à se lancer dans le secteur.

La consultation comprenait notamment plusieurs tables rondes organisées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Elles ont permis d'obtenir de précieuses recommandations des parties prenantes et du milieu des affaires sur les défis et les possibilités que présente le secteur. De plus, des intervenants clés ont répondu à un questionnaire en ligne, dont les résultats ont été rendus publics.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer étroitement avec la communauté de la génomique dans l'élaboration de la Stratégie pancanadienne en matière de génomique.

Citations

« La génomique est une science déterminante qui nous permettra de relever des défis nationaux et mondiaux. La consultation et le rapport qu'elle a permis de produire seront essentiels pour orienter la Stratégie pancanadienne en matière de génomique que notre gouvernement met au point à l'heure actuelle. Cette stratégie aidera le pays à consolider sa position de chef de file de la recherche et de la commercialisation dans ce domaine et à assurer la réussite à long terme du pays dans la bioéconomie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le budget de 2021 a prévu un financement de 400 millions de dollars sur six ans, à compter de 2021-2022, pour soutenir la création et la mise en œuvre d'une stratégie pancanadienne en matière de génomique, dont :

136,7 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, à Génome Canada pour lancer la nouvelle stratégie et compléter les programmes existants qui soutiennent l'innovation et la recherche en génomique.

La génomique stimule l'innovation dans de nombreux secteurs économiques stratégiques au Canada, notamment ceux de la santé humaine, de l'exploitation forestière, des pêches, de l'exploitation minière, de l'énergie et de l'environnement.

Les données issues de la génomique sont devenues l'un des outils les plus puissants dans la gestion de la pandémie et de la santé publique. Le lancement du Réseau canadien de génomique COVID-19 (RCanGéCO), lors de l'éclosion de la pandémie, a permis de trouver l'origine du virus, de suivre sa propagation et son évolution, puis d'orienter la prise rapide de décisions critiques par les autorités sanitaires au Canada.

La recherche en génomique exige une collaboration étroite entre de nombreuses organisations gouvernementales, dont Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le Conseil national de recherches Canada, Ressources naturelles Canada et l'Agence de la santé publique du Canada.

