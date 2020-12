L'Enquête éclaire les mesures prises par le gouvernement fédéral pour protéger les Canadiens contre l'exposition aux substances chimiques

OTTAWA, ON, le 15 déc. 2020 /CNW/ - Santé Canada et Statistique Canada ont publié cette semaine de nouveaux résultats issus du volet biosurveillance de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS). Ce volet vise à recueillir des données utiles qui permettent de prendre des décisions fondées sur des éléments probants afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

L'étude sur les mélanges de sérums de l'ECMS fournit de nouvelles informations importantes sur l'exposition des Canadiens aux substances chimiques, car elle consiste à combiner des échantillons pour mesurer la quantité de substances chimiques difficiles à déceler dans des échantillons individuels. Parmi les résultats figurent les premiers ensembles de données nationales représentatives sur les dioxines et les furanes dans le sang. Ces substances, qui se trouvent dans l'environnement partout dans le monde, résultent de phénomènes naturels et d'activités humaines. Le gouvernement du Canada considère certains types de dioxines et de furanes comme persistants, bioaccumulables et toxiques. La liste complète des substances chimiques visées par l'Enquête se trouve ici.

Les nombreuses données de biosurveillance humaine issues de l'ECMS ont servi à plus de 700 publications scientifiques, et les données sommaires sont offertes gratuitement aux provinces, aux territoires, aux villes, aux chercheurs, aux étudiants et à tous les autres Canadiens par l'entremise du portail Gouvernement ouvert et du site sur le volet biosurveillance de l'ECMS.

L'ECMS est une enquête nationale continue qui vise à recueillir des informations sur la santé des Canadiens au moyen d'entrevues et de mesures physiques directes. Son volet biosurveillance consiste en la collecte et l'analyse d'échantillons de sang et d'urine dans le but de mesurer les concentrations de certaines substances chimiques de l'environnement et d'établir les niveaux de référence chez la population canadienne en général. Par exemple, les données de biosurveillance antérieures de l'ECMS montrent que les concentrations de plomb dans le sang des Canadiens ont diminué de plus de 70 % depuis les années 1970, ce qui témoigne de l'efficacité des mesures prises pour réduire l'exposition de la population à cette substance.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada donne des impulsions à l'échelle mondiale afin de protéger la population canadienne contre l'exposition aux substances chimiques.

donne des impulsions à l'échelle mondiale afin de protéger la population canadienne contre l'exposition aux substances chimiques. Le programme national de biosurveillance de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé fait partie des mesures gouvernementales concernant les substances chimiques, notamment du Plan de gestion des produits chimiques, et s'inscrit dans la vision pour un Canada en santé.

en santé. L'ECMS est dirigée par Statistique Canada, en partenariat avec Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada .

. Depuis 2007, plus de 250 substances chimiques ont été mesurées chez plus de 29 000 Canadiens âgés de 3 à 79 ans, à 81 endroits au pays.

Les données recueillies constituent une ressource importante permettant d'évaluer l'exposition des Canadiens et d'éclairer les décisions en matière d'évaluation des risques et les mesures de gestion des risques prises dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques.

Produits connexes

Rapport sur la Biosurveillance humaine des substances chimiques de l'environnement au moyen d'échantillons groupés

Document d'information : Publication du Rapport sur la biosurveillance humaine des substances chimiques de l'environnement au moyen d'échantillons groupés - Résultats de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS)

Liens associés

Enquête canadienne sur les mesures de la santé

Gouvernement ouvert - Données de biosurveillance humaine des substances chimiques de l'environnement issues de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS)

La vision pour un Canada en santé

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Relations avec les médias, Statistique Canada, 613-951-INFO (951-4636), [email protected]; Renseignements au public, Santé Canada, 613-957-2991, 1-866-225-0709; Statistique Canada, 1-800-263-1136, [email protected]