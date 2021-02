VANCOUVER, BC, le 19 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à gérer de manière responsable les pêches au hareng du Pacifique afin d'assurer la durabilité du stock pour aujourd'hui et les générations à venir. Ce travail exige une étroite collaboration avec les communautés des Premières Nations et les pêcheurs commerciaux, tout en tenant compte de la répartition du hareng, de la dynamique du frai, et des régions et méthodes traditionnelles de pêche.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé que Pêches et Océans Canada (MPO) a publié le Plan de gestion intégrée des pêches au hareng du Pacifique 2020-2021 (PGIP). Le PGIP est élaboré à l'automne de chaque année, et décrit les résultats scientifiques et les mesures de gestion proposées pour la prochaine saison, y compris les attributions d'engins, les zones ouvertes, et les niveaux de capture. Avant la publication, une période de consultation publique de 30 jours a eu lieu, pour s'assurer que les décisions du MPO en matière de gestion des pêches sont transparentes, élaborées à partir des meilleures données scientifiques disponibles, et éclairées grâce à la rétroaction des groupes des Premières Nations, des pêcheurs commerciaux, et du public.

Le PGIP 2020-2021 comprend la fermeture de pêches commerciales à Haida Gwaii et sur la côte ouest de l'île de Vancouver. Les pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles des Premières Nations sont autorisées dans toutes les zones. Le PGIP 2020-2021 comprendra des pêches commerciales durables dans les zones suivantes :

la côte centrale, pour les pêches commerciales des œufs sur varech

le district de Prince Rupert , pour un accès limité aux pêches commerciales des œufs sur varech

, pour un accès limité aux pêches commerciales des œufs sur varech le détroit de Géorgie, pour les pêches commerciales au hareng pour la nourriture et les appâts, les œufs de poisson et un usage spécial

Le PGIP offre également des possibilités de petites pêches commerciales des œufs sur varech dans d'autres zones.

La durabilité du hareng du Pacifique est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Le MPO réalise des relevés scientifiques annuels pour chacune des cinq zones principales de stock de hareng du Pacifique. La stratégie de récolte utilisée pour cette pêche a fait l'objet d'essais rigoureux par le Ministère conformément aux meilleures pratiques internationales. Ces essais démontrent que la stratégie de récolte est très susceptible de conserver les stocks à long terme.

Le hareng joue un rôle vital dans l'écosystème de la côte de la Colombie-Britannique, et est une source de nourriture pour les mammifères marins et d'autres espèces de poisson. Les taux de récolte sont appliqués à l'estimation de la biomasse reproductrice adulte, ce qui garantit que la majorité des harengs adultes et tous les harengs juvéniles sont disponibles pour soutenir les fonctions de l'écosystème. Le maintien du stock de hareng en bonne santé est essentiel pour l'écosystème et l'économie, la stratégie de récolte de cette année continuera d'aider à protéger la santé des futurs stocks.

Citation :

« Notre gouvernement comprend la nécessité de protéger la santé et la durabilité du stock de hareng de la côte de la Colombie-Britannique, puisqu'il est un poisson fourrage vital pour l'ensemble de l'écosystème. Après des évaluations scientifiques rigoureuses des stocks, les résultats démontrent un stock de hareng sain et stable dans le détroit de Géorgie, qui est constant depuis une dizaine d'années. Nous appliquons l'approche de précaution pour assurer la viabilité à long terme du hareng pour nos écosystèmes océaniques et pour les pêcheurs. ».

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

En bref

Le MPO effectue des relevés scientifiques annuels pour chacune des cinq principales zones où se trouvent les stocks de hareng du Pacifique. Ces études scientifiques, ainsi que l'échantillonnage biologique, étayent l'évaluation scientifique annuelle des stocks avec une mise à jour des avis sur l'état des cinq stocks principaux.

En 2016, le MPO a lancé le processus d'évaluation de la stratégie de gestion (ÉSG) pour le hareng du Pacifique, afin d'évaluer à quel point différentes décisions en matière de récolte auraient le potentiel d'atteindre les objectifs de conservation, d'abondance et de pêche.

Dans le cadre du processus de l'ÉSG, les scientifiques du MPO utilisent des modèles informatiques pour tester la capacité de divers scénarios de pêche à maintenir les stocks de hareng au-dessus du point de référence limite avec un degré élevé de certitude.

Les pêches pour la nourriture et les appâts et pour un usage spécial ont ouvert le 20 novembre 2020 dans le détroit de Géorgie avec un total initial de capture autorisé (TAC) de 1 905 tonnes pour la pêche destinée à la nourriture et aux appâts, et de 818 tonnes pour la pêche destinée à un usage spécial. Le 30 décembre 2020, cette première allocation a été augmentée à 3 720 tonnes. Ces pêches fournissent du hareng à divers marchés, notamment pour la consommation humaine.

Le MPO a rendu définitifs les niveaux maximals de récolte pour la saison 2020-2021 dans les zones principales du stock :

Côte centrale : 1 760 tonnes, soit un taux de récolte de 5 %



District de Prince Rupert : 910 tonnes, soit un taux de récolte de 5 %

: 910 tonnes, soit un taux de récolte de 5 %

Détroit de Géorgie : 16 330 tonnes, soit un taux de récolte de 20 %



Côte ouest de l'île de Vancouver et Haida Gwaii : fermée à la pêche commerciale.

et Haida Gwaii : fermée à la pêche commerciale. L'an dernier, la répartition des stocks du détroit de Géorgie était de 20 %, et cette année, elle demeure constante et stable à 20 %.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

