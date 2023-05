OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - L'augmentation de la fréquence et de la gravité des catastrophes naturelles est une préoccupation croissante. Ces dernières années, les Canadiens ont été confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes, comme des inondations et des feux de forêt, qui ont détruit des habitations, des entreprises et des infrastructures essentielles, causant des dommages persistants aux collectivités de l'ensemble du pays. Alors que le Canada et le monde continuent de faire face à ces catastrophes, il est essentiel d'accroître la sensibilisation aux risques dans tous les secteurs de la société et d'éclairer la prise de décision pour réduire le nombre de catastrophes, s'y préparer et y répondre.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a publié le Profil national des risques, la première évaluation publique, stratégique et nationale des risques de catastrophes au Canada. Ce rapport dresse un tableau national des risques de catastrophes auxquels le Canada est confronté, ainsi que des mesures et des ressources existantes dans nos systèmes de gestion des urgences pour y faire face.

Le rapport publié aujourd'hui examine les risques de catastrophes liés à trois des dangers les plus préoccupants auxquels les Canadiens sont confrontés : les tremblements de terre, les feux de forêt et les inondations. Il comporte également une section sur les réactions en chaîne de pandémies telles que celle de COVID-19 sur ces trois dangers.

Le rapport accroîtra la résilience de différentes manières :

Il fournit aux décideurs une image nationale consolidée des risques de catastrophes et des capacités associées, afin de comprendre comment et où intervenir pour renforcer la résilience.

Il permet aux Canadiens de mieux comprendre les risques auxquels ils sont confrontés afin de leur permettre de se préparer aux situations d'urgence, de les gérer et de s'en remettre.

Il aide les communautés à comprendre les réalités de l'augmentation des catastrophes, notamment celles associées aux changements climatiques.

Le rapport est basé sur une large mobilisation du public et inclut des contributions de parties prenantes de tous les secteurs au Canada, notamment des représentants de ministères et organismes fédéraux, de provinces et territoires, de municipalités, d'organisations et collectivités autochtones, ainsi que des secteurs universitaire, privé, bénévole et non gouvernemental.

Citation

« Lorsque nous comprenons les risques auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons mieux nous en protéger et en protéger nos collectivités. Le Profil national des risques est une pièce maîtresse du travail de préparation aux situations d'urgence qui s'appuie sur des preuves scientifiques et les perspectives des parties prenantes pour soutenir la prise de décisions qui renforceront la gestion des situations d'urgence et la résilience du Canada face aux catastrophes et risques liés au climat. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

Faits en bref

En plus d'une large mobilisation du public et des parties prenantes, le Profil national des risques utilise deux méthodes fondées sur des données probantes afin d'évaluer le niveau de risque actuel du Canada face à tous les dangers et de déterminer notre capacité collective à en atténuer les effets :

face à tous les dangers et de déterminer notre capacité collective à en atténuer les effets : La méthodologie d'évaluation tous risques permet de mesurer l'impact et la probabilité des dangers qui menacent le Canada . Cela aide à sensibiliser et à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens, de l'environnement et de l'économie.

permet de mesurer l'impact et la probabilité des dangers qui menacent le . Cela aide à sensibiliser et à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens, de l'environnement et de l'économie.

La méthodologie d'évaluation des capacités de gestion des urgences permet d'évaluer de manière cohérente les forces et les faiblesses du système canadien de gestion des urgences face à différents dangers et au fil du temps.

permet d'évaluer de manière cohérente les forces et les faiblesses du système canadien de gestion des urgences face à différents dangers et au fil du temps. La prochaine phase du Profil national des risques se concentrera sur les événements de chaleur, les ouragans et la météorologie spatiale. Ces trois dangers ont été sélectionnés en raison de leur impact important sur la santé publique, les infrastructures essentielles, l'économie et les écosystèmes. La météorologie spatiale fait référence aux éruptions solaires qui provoquent des perturbations du champ magnétique terrestre, parfois sous la forme d'événements connus sous le nom d'orages magnétiques. Même si ce phénomène ne touche pas directement les personnes, comme les ouragans ou les vagues de chaleur, il affecte les technologies dont dépendent les sociétés modernes, telles que les réseaux électriques, les satellites et les systèmes de communication.

Dans les années à venir, le Profil national des risques s'étendra à d'autres dangers naturels et, en fonction du processus décisionnel, inclura à terme tous les dangers et toutes les menaces, notamment ceux qui sont causés par les humains.

En plus du Profil national des risques, le gouvernement du Canada poursuit un certain nombre de mesures en vue d'améliorer la résilience des Canadiens face à l'augmentation de la fréquence et des coûts des catastrophes, notamment :

poursuit un certain nombre de mesures en vue d'améliorer la résilience des Canadiens face à l'augmentation de la fréquence et des coûts des catastrophes, notamment : Comme proposé dans le budget de 2023 :



investir 15,3 millions de dollars supplémentaires pour créer un portail en ligne accessible au public où les Canadiens pourront accéder à des renseignements sur leur exposition aux inondations ainsi qu'à des ressources et des suggestions sur les meilleurs moyens de protéger leurs maisons et leurs collectivités ;





investir 31,7 millions de dollars pour créer un programme d'assurance inondation à faible coût visant à protéger les ménages exposés à un risque élevé d'inondation et n'ayant pas accès à une assurance adéquate. Parallèlement, le gouvernement du Canada s'engagera également avec l'industrie pour trouver des solutions à l'assurance contre les tremblements de terre et à d'autres défis évolutifs du marché de l'assurance liés au climat ;

s'engagera également avec l'industrie pour trouver des solutions à l'assurance contre les tremblements de terre et à d'autres défis évolutifs du marché de l'assurance liés au climat ;



investir 48,1 millions de dollars sur cinq ans et 3,1 millions de dollars en continu pour identifier les zones inondables à haut risque et mettre en œuvre un programme modernisé des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, qui encouragerait des mesures d'atténuation proactives avant qu'une urgence ou une catastrophe ne se produise afin d'éliminer ou de réduire les impacts des catastrophes sur nos collectivités ;



Travailler en collaboration avec les partenaires pour mettre en œuvre les priorités communes énoncées dans la première Stratégie nationale d'adaptation du pays, afin d'aider le Canada à être plus résilient et à se préparer aux effets des changements climatiques. Le renforcement de la résilience nationale aux catastrophes est l'un des cinq domaines d'intervention de la stratégie ;

à être plus résilient et à se préparer aux effets des changements climatiques. Le renforcement de la résilience nationale aux catastrophes est l'un des cinq domaines d'intervention de la stratégie ;

Travailler avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les municipalités et la communauté de la gestion des urgences pour mettre en œuvre la Stratégie de sécurité civile afin d'aider le Canada à mieux prévenir, atténuer et prévoir les situations d'urgence et les catastrophes, à mieux s'y préparer, à mieux y répondre et à mieux s'en rétablir ;

à mieux prévenir, atténuer et prévoir les situations d'urgence et les catastrophes, à mieux s'y préparer, à mieux y répondre et à mieux s'en rétablir ;

Investir 164 millions de dollars sur cinq ans en collaboration avec les provinces et les territoires pour accroître la résilience du Canada face aux inondations en élargissant le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation ;

face aux inondations en élargissant le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondation ;

Intégrer la résilience climatique dans le Code national du bâtiment et mener des recherches pour prendre en compte la résilience climatique dans la conception des bâtiments ; et



Fournir du financement pour des projets d'infrastructure par l'intermédiaire du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes afin d'aider les collectivités à mieux résister aux impacts potentiels des dangers.

