La nouvelle Stratégie favorisera la croissance et la compétitivité du secteur du tourisme

NIAGARA, ON, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Le tourisme alimente l'économie canadienne en créant de bons emplois dans toutes les régions du pays, autant dans les communautés rurales et éloignées que dans les grandes villes. Aussi, grandement inclusif comparativement aux autres secteurs, le tourisme emploie une proportion plus importante de femmes, de jeunes et de nouveaux arrivants. Le Canada plaît à tous les goûts avec notamment ses aventures en plein air à couper le souffle, ses villes dynamiques et ses expériences uniques de tourisme autochtone. Grâce

à la nouvelle hausse de la demande touristique, l'économie du tourisme du pays a maintenant la possibilité unique d'aller au-delà du simple rétablissement pour prospérer et être concurrentielle sur la scène internationale. Le gouvernement du Canada a l'intention de bien profiter de l'occasion et d'aider le secteur du tourisme à atteindre de nouveaux sommets au cours des prochaines générations.

Aujourd'hui, le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, a dévoilé la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, intitulée « Canada 365 : Accueillir le monde tous les jours ». Il était accompagné pour l'occasion du secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, Vance Badawey, du secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines, Chris Bittle, de la présidente-directrice générale de Destination Canada, Marsha Walden, de la présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada, Beth Potter, du président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada, Keith Henry, et de la présidente et chef de la direction de l'Association des hôtels du Canada, Susie Grynol.

La nouvelle Stratégie permettra de libérer le plein potentiel du tourisme canadien et de positionner le Canada comme destination mondiale de choix grâce aux cinq priorités suivantes :

Investir dans les atouts touristiques du Canada;

Profiter des loisirs et du plein air;

Établir des partenariats pour développer le tourisme autochtone;

Attirer davantage d'événements internationaux;

Améliorer la coordination au moyen d'un conseil ministériel fédéral.

La Stratégie est le résultat de nombreux mois de consultations auprès notamment d'entreprises touristiques, d'associations du secteur, d'autres ordres de gouvernement, de partenaires autochtones et d'organisations de marketing de destinations. Leurs précieux commentaires sur les défis et les possibilités du secteur canadien du tourisme ont façonné la Stratégie et contribuent à mettre en place un contexte favorable pour la croissance à long terme de l'économie touristique du Canada.

Citations

« Le moment est venu pour tous les ordres de gouvernements et les intervenants du secteur de collaborer et d'unir leurs forces pour alimenter le moteur économique qu'est le tourisme. Dans le cadre de la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, nous exploiterons nos forces pour donner des ailes au secteur. Le Canada possède tout ce que le monde recherche, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir des visiteurs, et ce, 365 jours par année. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault

« Nous sommes Niagara, le tourisme fait partie intégrante de notre identité. Nous comprenons l'importance du tourisme pour la population de Niagara ainsi que pour les employés, les propriétaires d'entreprises et les organisations qui prospèrent grâce aux attraits naturels de notre région, une destination touristique nord-américaine importante pour les voyageurs du monde entier. La nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme contribuera à assurer la réussite de notre secteur touristique pour qu'il puisse demeurer un gage de prospérité économique pour la région de Niagara au cours des prochaines décennies. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, Vance Badawey

« Tous les ans, notre secteur du tourisme attire au Canada et plus particulièrement dans notre région des visiteurs étrangers. Nous avons beaucoup à offrir, autant à ceux dont il s'agit de la première visite au Canada qu'à ceux qui en sont à une douzaine de visites. Cette stratégie témoigne de la solidité de notre secteur et jette les bases de ses futures réussites. Grâce à la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, la région de Niagara continuera d'être prête à accueillir le monde tous les jours. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines, Chris Bittle

« L'annonce d'aujourd'hui est le point culminant de plus d'un an de dialogue avec les principaux intervenants des multiples éléments composant le secteur du tourisme de notre grand pays. L'Association de l'industrie touristique du Canada salue la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et se réjouit que le gouvernement reconnaisse le tourisme comme étant un moteur clé de l'économie canadienne. En effet, ce secteur est responsable de la création de près de deux millions d'emplois dans les petites et les grandes communautés du pays, et il est grandement inclusif. Nous sommes heureux de continuer à collaborer avec le ministre du Tourisme, les autres ministres du Cabinet et les fonctionnaires fédéraux afin de tracer la voie menant à la pleine reprise, à la croissance et à la durabilité du secteur. »

- La présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada, Beth Potter

« Le tourisme autochtone possède un fort potentiel et il incarne la réconciliation. À l'Association touristique autochtone du Canada, nous sommes heureux de voir que le tourisme autochtone est l'un des principaux piliers de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, et nous soutenons la croissance du tourisme autochtone grâce à des investissements coordonnés du gouvernement du Canada qui aideront à faire du pays un chef de file mondial du tourisme autochtone d'ici 2030. »

- Le président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada, Keith Henry

« L'Association des hôtels du Canada salue chaleureusement l'annonce d'aujourd'hui. Investir dans les attraits du Canada et attirer un plus grand nombre d'événements internationaux contribuera à appuyer l'industrie du tourisme d'accueil, ce qui permettra à notre économie touristique de continuer à prospérer. »

- La présidente et chef de la direction de l'Association des hôtels du Canada, Susie Grynol

« Nous nous félicitons du lancement de la nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui contribuera à jeter les bases de la croissance, des investissements et de la compétitivité dans notre secteur à l'avenir. Nous avons collaboré étroitement avec nos partenaires de l'industrie de tout le pays pour formuler des recommandations communes sur cette stratégie, et nous nous réjouissons d'œuvrer de concert avec le ministre à la transformation du tourisme en un secteur plus compétitif, plus prospère et plus résilient. »

- La présidente et directrice général de Destination Canada, Marsha Walden

« En tant qu'élément clé du produit touristique de notre pays, l'industrie de la restauration est très heureuse de voir le lancement d'une nouvelle stratégie touristique pour le Canada. Notre industrie est toujours en mode de reprise à la suite de la pandémie, et cette stratégie attirera plus de visiteurs dans notre grand pays et, par conséquent, dans nos restaurants. Nous remercions le ministre Boissonnault d'avoir mené cette stratégie à terme. »

- La présidente et chef de la direction de Restaurants Canada, Kelly Higginson

Faits en bref

Le tourisme est un moteur clé de l'économie canadienne. En 2022, le secteur a généré environ 623 375 emplois directs et 1,9 million d'emplois au total.

En 2022, le tourisme a représenté près de 38 milliards de dollars du PIB du Canada et près de 13 % des exportations de services. Il a généré des revenus de près de 94 milliards de dollars pour les entreprises.

En 2022, il y avait 218 041 entreprises dans le secteur du tourisme.

En 2022, les dépenses touristiques des non-résidents ont augmenté de près de 321 % par rapport à l'année précédente, une reprise supérieure de plus de 70 % au sommet de 28,6 milliards de dollars atteint en 2019.

Destination Canada prévoit que les dépenses touristiques se rétabliront pleinement d'ici 2024, et l'afflux de visiteurs du monde entier reviendra au niveau prépandémique d'ici 2026.

En 2022, environ le tiers (33,2 %) des travailleurs du secteur du tourisme étaient des jeunes, comparé à la moyenne de 13,3 % de l'ensemble de l'économie.

En 2022, la main-d'œuvre touristique était composée à 29,2 % d'immigrants, un taux légèrement plus élevé que celui de l'ensemble de l'économie, qui est de 27,6 %.

