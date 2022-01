VANCOUVER, BC, le 17 janv. 2022 /CNW/ - Pêches et Océans Canada

Des mesures de conservation proactives sont essentielles pour maintenir une population de crevettes du Pacifique en bonne santé aujourd'hui, et pour rétablir des stocks abondants pour les générations futures. Une collaboration étroite entre le gouvernement du Canada et les pêcheurs est cruciale pour réaliser cet important travail.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé que Pêches et Océans Canada (MPO) a publié l'ébauche du Plan de gestion intégrée des pêches (PGIP) à la crevette au casier 2022-2023, pour une période de consultation de 30 jours. Le PGIP est élaboré chaque année et décrit les mesures de gestion proposées pour la saison à venir.

Les commentaires de la Pacific Prawn Fishermen's Association (PPFA) et des pêcheurs de crevettes au cours de la saison 2020-2021 ont contribué à éclairer les efforts du MPO pour clarifier les règlements existants, qui s'appliquent à la pratique de la congélation à bord des crevettes (appelée aussi « mise en contenant en mer des crevettes) » dans la pêche commerciale à la crevette. Pour la saison 2022-2023 de la pêche à la crevette au casier, les pêcheurs peuvent continuer d'utiliser les contenants existants pour emballer les queues de crevettes congelées dans du liquide, comme de l'eau de mer, à bord de leurs navires. Cette décision donne aux pêcheurs suffisamment de temps pour se préparer à une transition vers de nouvelles normes pour l'emballage des queues de crevettes congelées dans l'eau de mer à bord des navires en 2023.

Pour la saison 2023, le MPO a l'intention de mettre à jour les conditions de licence pour la pêche commerciale à la crevette, en vue d'y inclure des exigences relatives à l'utilisation d'emballages transparents et un volume d'emballage maximal pouvant atteindre 710 ml (volume couramment utilisé par l'industrie) pour l'emballage des queues de crevettes congelées dans du liquide à bord des navires. Cette clarification dans les conditions de permis appuiera la capacité des agents des pêches du MPO de déterminer facilement l'espèce, le nombre, le poids, et la taille des prises.

Pour l'année à venir, le MPO se réjouit à l'idée de poursuivre les discussions avec l'industrie et de collaborer aux mesures suivantes pour assurer la durabilité de la pêche commerciale à la crevette :

Mettre en œuvre un programme de surveillance, effectuée par une tierce partie, des crevettes congelées dans l'eau de mer.

Faire progresser les travaux sur la traçabilité des produits, grâce à l'élaboration d'exigences en matière d'étiquetage pour les produits congelés, et à la mise en œuvre d'une exigence d'étiquette pour les crevettes vivantes.

« L'ébauche du Plan de gestion intégrée des pêches de la crevette au casier pour 2022-2023 s'inscrit dans la continuité de l'engagement continu de notre gouvernement à améliorer l'abondance de la pêche à la crevette du Pacifique pour les générations futures. Grâce à nos consultations, nous avons entendu parler de la nécessité d'une prévisibilité et avons été en mesure de parvenir à une proposition réalisable offrant une certitude à l'industrie, tout en assurant la durabilité à long terme de la pêche. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les crevettes tachetées de la Colombie-Britannique ont été reconnues par le programme Ocean Wise de l'aquarium de Vancouver comme un choix « durable » et classées dans la catégorie « bonne alternative » par le programme Seafood Watch de l'aquarium de Monterey Bay.

comme un choix « durable » et classées dans la catégorie « bonne alternative » par le programme Seafood Watch de l'aquarium de Monterey Bay. Les limites de taille pour les crevettes entières ont été introduites pour la première fois en 1988, et une décennie plus tard, soit en 1998, la limite de taille pour les queues de crevettes a été introduite. Ces règlements sur la limite de taille s'appliquent à toutes les espèces de crevettes vendues dans le commerce. Il est essentiel de surveiller et de faire respecter les limites de taille dans la pêche commerciale à la crevette, car cela permet de s'assurer que les crevettes sont pêchées de manière durable.

Les contenants de 710 ml sont couramment utilisés par les pêcheurs et les transformateurs. La mise en œuvre de ce volume maximal en 2023 -24 permet aux pêcheurs, qui recourent actuellement à des volumes plus importants, de s'adapter.

Les fermetures de la baie Howe à la pêche commerciale et récréative entrant en contact avec le fond, y compris la crevette au casier, dans cinq sites entrent également en vigueur aujourd'hui (17 janvier). Cette mesure a été prise pour protéger les récifs d'éponges siliceuses contre le déploiement d'engins de pêche, et les effets possibles sur les sédiments en suspension dans la colonne d'eau causés par le placement d'engins près des récifs. Des renseignements supplémentaires sur les fermetures sont disponibles dans l' Avis de pêche.

