Les contributions permettront de soutenir les travaux de restauration des habitats, la connectivité écologique, la collaboration des communautés autochtones et l'accès des Canadiens aux espaces verts en Ontario.

TORONTO, ON, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Protéger la nature est essentiel pour la santé et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes, pour inverser la perte de biodiversité et pour lutter contre les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé la plus grande campagne de conservation de la nature de l'histoire du Canada, dans le but de protéger trente pour cent des terres et des eaux du Canada d'ici 2030. Les terres protégées aident à garantir que les générations futures puissent profiter des avantages que les espaces verts naturels procurent aux communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada a annoncé l'octroi de plus de 8 millions de dollars pour protéger et améliorer trois espaces naturels cruciaux en Ontario. Notamment :

Plus de 3,5 millions de dollars pour le Cootes to Escarpment EcoPark System . Cet espace vert en voie de développement s'étend de la bordure ouest du Lac Ontario à l'Escarpement du Niagara. Ce projet pilote dans le cadre du Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada aiderait les Jardins botaniques royaux de Burlington et de Hamilton en Ontario , et leurs partenaires à protéger

2 200 ha de terres protégées, reliant la faune à travers un paysage très urbanisé.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces, les territoires, les municipalités, les groupes de conservation et des groupes autochtones pour élargir le réseau canadien d'aires protégées et veiller à ce que les collectivités canadiennes puissent profiter des avantages de ces espaces verts protégés.

« La protection de la vie sauvage et de la biodiversité est une responsabilité que nous partageons tous. Grâce à une planification adéquate, nous pouvons profiter de ces précieux espaces verts près de nos communautés. En investissant dans l'infrastructure verte, comme l'amélioration du réseau de sentiers du parc urbain national de la Rouge, et en facilitant l'accès aux espaces verts pour des millions de Canadiens près de leur lieu de vie, de travail et de loisirs, nous permettons aux gens de se rapprocher de la nature de manière plus profonde et nous contribuons à former la prochaine génération de gardiens de la nature au Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des solutions naturelles aux changements climatiques en finançant des programmes et des initiatives sur le terrain, comme les corridors écologiques, pour atteindre son objectif de stopper et d'inverser la perte de biodiversité. En travaillant à l'atteinte d'objectifs communs avec un large éventail de partenaires, d'intervenants et d'autres ordres de gouvernement, nous pouvons ensemble assurer un avenir plus prospère pour la faune et les Canadiens, pour les générations à venir. »

L'honorable Karina Gould

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée fédérale pour Burlington

« Le Cootes to Escarpment EcoPark System est une alliance volontaire d'organismes régionaux protégeant l'une des zones les plus riches en biodiversité du Canada. Les Jardins botaniques royaux et nos partenaires du système d'écoparcs sont heureux de travailler avec Parcs Canada et les collectivités locales et autochtones sur ce projet pilote. Ce soutien nous aidera à faire progresser la gestion des corridors écologiques qui sont cruciaux pour la survie de centaines d'espèces végétales et animales, dont beaucoup sont en péril. »

Nancy Rowland

Présidente et directrice générale des Jardins botaniques royaux

« Cet investissement aidera à réaliser le lien naturalisé crucial entre le parc urbain national de la Rouge et le centre-ville de Toronto, regroupant plus de 15 parcs et espaces verts, sept cours d'eau, des destinations touristiques, dont le zoo de Toronto, des centres d'emploi, des installations d'enseignement et des carrefours de transport. Le soutien du gouvernement fédéral a été crucial pour tirer parti du généreux soutien de la Weston Family Foundation qui a été le principal bailleur de fonds de cette initiative révolutionnaire. »

John MacKenzie

Président et directeur général de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région

« La région des Algonquins aux Adirondacks (A2A) est un écosystème interconnecté d'espèces en mouvement qui utilisent depuis des milliers d'années ce lien clé qu'est la voie sauvage de l'est de l'Amérique du Nord. La voie sauvage de l'est, qui s'étend des monts Great Smoky de Géorgie jusqu'aux forêts boréales de l'Ontario et du Québec, atteint une jonction critique au niveau du fleuve Saint-Laurent, entre Kingston et Brockville, où la voie à suivre est divisée par les autoroutes 401 et 2 et la promenade du Saint-Laurent. Trouver des moyens de supprimer les obstacles au déplacement des espèces est au cœur du travail de notre organisation et, à ce titre, nous sommes heureux que cette entente fasse avancer la cause de la connectivité écologique dans la région A2A et dans tout le pays. »

Cameron Smith

Président, Road Ecology Committee, Algonquin to Adirondacks Collaborative

S'appuyant sur la science, le savoir autochtone et les perspectives locales, le Canada s'est engagé à conserver 25 % des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2025 et il vise 30 % d'ici 2030.

il vise 30 % d'ici 2030. Le Canada a aidé le monde à s'entendre sur le Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework lors de la plus grande conférence des parties (CdP) jamais organisée sur la conservation de la biodiversité à Montréal. Le Framework vise à protéger la nature et endiguer et inverser la perte de biodiversité, mettant la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2050, y compris la protection de 30 % des terres et des eaux d'ici 2030.

a aidé le monde à s'entendre sur le lors de la plus grande conférence des parties (CdP) jamais organisée sur la conservation de la biodiversité à Montréal. Le vise à protéger la nature et endiguer et inverser la perte de biodiversité, mettant la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2050, y compris la protection de 30 % des terres et des eaux d'ici 2030. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a lancé la plus grande campagne de conservation de la nature de l'histoire du Canada, soutenue par des investissements de 5 milliards de dollars, le financement provenant notamment des budgets fédéraux de 2018 et 2021. Jusqu'à présent, le gouvernement a protégé environ 300 000 km 2 de terres, une superficie représentant plus de la moitié du Manitoba.

2021. Jusqu'à présent, le gouvernement a protégé environ 300 000 km de terres, une superficie représentant plus de la moitié du Manitoba. Les contributions au projet pilote de corridor écologique du Cootes to Escarpment EcoPark System et à l'étude de l'écologie routière sont parmi les premières initiatives de ce genre financées par le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, annoncé en 2022. Relier les aires protégées et de conservation permet aux processus naturels de se dérouler et aux espèces de se déplacer, d'interagir et de trouver un habitat dans de vastes paysages terrestres et marins.

et à l'étude de l'écologie routière sont parmi les premières initiatives de ce genre financées par le Programme national des corridors écologiques de Parcs Canada, annoncé en 2022. Relier les aires protégées et de conservation permet aux processus naturels de se dérouler et aux espèces de se déplacer, d'interagir et de trouver un habitat dans de vastes paysages terrestres et marins. Créé en 2015, le parc urbain national de la Rouge abrite environ 2 000 espèces, dont 42 espèces en péril inscrites sur la liste fédérale, ainsi que de nombreuses plantes et de nombreux oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens locaux rares. Depuis sa création, les efforts de conservation déployés dans le parc comprennent la plantation de plus de 200 000 arbres et arbustes indigènes dans les bassins versants de la rivière Rouge et du ruisseau Duffins, ainsi que la réintroduction dans le parc de plus de 600 bébés tortues de Blanding, une espèce menacée.

D'une superficie de près de 80 km 2 , le parc urbain national de la Rouge est le plus grand parc urbain du Canada et l'un des parcs urbains les mieux protégés au monde. La Rouge protège les paysages naturels, culturels et agricoles, ce qui inclut de grandes étendues de terres agricoles de classe 1, le sol le plus rare et le plus fertile du Canada. Le parc est relié à la fois à la Ceinture de verdure et à la moraine d' Oak Ridges , offrant ainsi un paysage protégé homogène dans la région métropolitaine la plus peuplée du Canada.

, le parc urbain national de la Rouge est le plus grand parc urbain du Canada et l'un des parcs urbains les mieux protégés au monde. La Rouge protège les paysages naturels, culturels et agricoles, ce qui inclut de grandes étendues de terres agricoles de classe 1, le sol le plus rare et le plus fertile du Canada. Le parc est relié à la fois à la Ceinture de verdure et à la moraine d' , offrant ainsi un paysage protégé homogène dans la région métropolitaine la plus peuplée du Canada. Les Jardins botaniques royaux sont le plus grand jardin botanique du Canada, un lieu historique national et un organisme de bienfaisance reconnu dont le mandat est de faire coexister les gens, les plantes et la nature. Les Jardins botaniques royaux agissent en tant qu'organisation principale au nom du Cootes to Escarpment EcoPark System , aux fins du projet pilote financé par Parcs Canada.

, aux fins du projet pilote financé par Parcs Canada. Le Cootes to Escarpment EcoPark System est le fruit d'une collaboration entre neuf organismes gouvernementaux et à but non lucratif qui protègent collectivement près de 2 200 ha d'espaces ouverts et de sanctuaires naturels entre le marais de Cootes Paradise, le havre Hamilton et l'Escarpement du Niagara.

est le fruit d'une collaboration entre neuf organismes gouvernementaux et à but non lucratif qui protègent collectivement près de 2 200 ha d'espaces ouverts et de sanctuaires naturels entre le marais de Cootes Paradise, le havre et l'Escarpement du Niagara. La Conservation de la nature Canada (CNC) possède et protège maintenant les terres au cœur de l'aire naturelle de l'arche de Frontenac . De nouveaux hectares achetés ne seront pas développés au profit de la nature et s'ajouteront à la réserve naturelle de la CNC dans le Loughborough Wilderness Block . Ce projet provient du financement triennal de la CNC du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature d'Environnement et Changement climatique Canada, y compris 3,5 millions de dollars pour des projets en Ontario .

. De nouveaux hectares achetés ne seront pas développés au profit de la nature et s'ajouteront à la réserve naturelle de la CNC dans le . Ce projet provient du financement triennal de la CNC du Fonds des solutions climatiques axées sur la nature d'Environnement et Changement climatique Canada, y compris 3,5 millions de dollars pour des projets en . L'Algonquin to Adirondacks (A2A) Collaborative est une organisation partenaire des États-Unis, du Canada et des Premières Nations qui travaille avec des scientifiques, des décideurs et divers groupes de conservation pour protéger et améliorer les caractéristiques et les fonctions écologiques uniques de la région A2A.

Annonce de financement du gouvernement du Canada pour protéger et améliorer trois espaces naturels essentiels en Ontario

