MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW/ - La conservation et la restauration de la nature sont essentielles pour assurer la santé et le bien-être des Canadiens, enrayer l'appauvrissement de la biodiversité et renverser la vapeur, ainsi que pour atténuer les changements climatiques et s'adapter à leurs effets. Le réseau d'aires protégées et conservées du Canada joue un rôle essentiel en restaurant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que le gouvernement du Canada investit jusqu'à 90 millions de dollars sur trois ans pour prolonger le Programme de conservation du patrimoine naturel. Cet investissement permettra de protéger 180 000 hectares supplémentaires de terres écosensibles et d'établir de nouvelles aires protégées et conservées dans tout le pays.

Cet investissement supplémentaire dans le Programme de conservation du patrimoine naturel sera géré au moyen d'accords avec Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et Habitat faunique Canada au nom de fiducies foncières locales et régionales partout au pays. Pour chaque dollar de financement fédéral, le programme fournira un financement de contrepartie d'au moins 1,50 dollar provenant de sources non fédérales, y compris des contributions en nature, comme des dons de terres par des propriétaires fonciers privés et des sociétés. L'annonce d'aujourd'hui se traduit par un financement total d'au moins 225 millions de dollars pour poursuivre l'objectif du Canada de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030.

Une excellente illustration de l’application de ce programme a été observée plus tôt cette année lorsque Conservation de la nature Canada, en collaboration avec la société forestière Domtar et des partisans du monde entier, s’est mobilisée pour protéger des forêts et des zones humides d’importance mondiale. Ensemble, ils ont conclu le plus vaste accord de conservation de terres privées de l’histoire du Canada, afin de conserver plus de 1 500 kilomètres carrés, soit deux fois la superficie de Toronto, dont 100 lacs et 1 300 kilomètres de rivières, de ruisseaux et de rivages, connus sous le nom de forêt de Hearst dans le nord de l’Ontario.

Depuis 2007, les fiducies foncières canadiennes ont conservé plus de 700 000 hectares de terres, soit une superficie plus grande que la province de l'Île-du-Prince-Édouard. Ces terres écosensibles comprennent des prairies, des forêts, des lacs et des zones humides. C'est en collaborant avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des partenaires et les peuples autochtones que le gouvernement du Canada peut faire en sorte de mettre un frein à la perte de nature et renverser la vapeur d'ici 2030, pour parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050.

Le Canada accueille actuellement la communauté internationale à Montréal pour la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies. La COP15 est une occasion pour le Canada de faire état de son leadership, conjointement avec ses partenaires internationaux, en prenant des mesures pour conserver la nature et enrayer l'appauvrissement de la diversité biologique partout dans le monde. Le Programme de conservation du patrimoine naturel est un exemple éloquent de ces mesures.

« L'atteinte de l'objectif de conservation de 30 p. 100 d'ici 2030 au Canada nécessitera les efforts jumelés, entre autres, des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des communautés autochtones, des chefs d'entreprise et des fiducies foncières. En travaillant avec des partenaires tels que Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et Habitat faunique Canada, nous contribuons à protéger l'environnement naturel partout au pays. La protection des terres joue un rôle essentiel pour freiner l'appauvrissement de la biodiversité et renverser la vapeur, en plus de favoriser le rétablissement des espèces en péril. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Programme de conservation du patrimoine naturel est de classe mondiale. Ce programme est une réponse canadienne à un défi mondial et renforce notre capacité à assurer une conservation de la nature efficace dans tout le pays. La collaboration avec le gouvernement et les partenaires nous motive à conserver davantage de zones prioritaires, et ce, plus rapidement. Le Programme de conservation du patrimoine naturel nous encourage tous à accélérer le rythme de la conservation pour le bien de la nature et de l'être humain. C'est un modèle qui permet à chaque Canadien de prendre des mesures concrètes pour protéger nos terres et nos eaux, et en prendre soin. Avec son réseau de donateurs et de collaborateurs, Conservation de la nature Canada est prête à relever les défis de la perte de biodiversité et des changements climatiques, car lorsque la nature prospère, nous prospérons tous. »

- Catherine Grenier, présidente et chef de la direction, Conservation de la nature Canada

« Canards Illimités Canada est ravi de voir cet engagement renouvelé envers la conservation des paysages naturels, la lutte contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité et le rétablissement des espèces en péril grâce à un renouvellement du Programme de conservation du patrimoine naturel. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement fédéral dans le cadre de ce programme et de travailler avec les communautés autochtones, les gouvernements locaux et provinciaux, d'autres organismes et des propriétaires fonciers privés pour sa mise en œuvre. Ce programme important profitera à tous les Canadiens, car lorsque la nature prospère, nous prospérons avec elle. »

- Brian Gray, chef de la direction par intérim, Canards Illimités Canada

« Habitat faunique Canada est heureux d'appuyer la poursuite du Programme de conservation du patrimoine naturel et travaillera avec des fiducies foncières canadiennes pour protéger les terres écosensibles, assurant ainsi la protection des écosystèmes, des espèces sauvages et de l'habitat. La conservation des terres privées au moyen du Programme de conservation du patrimoine naturel renforcera les efforts du Canada pour maintenir la biodiversité et atténuer les effets des changements climatiques. »

- Cameron Mack, directeur général, Habitat faunique Canada

« Grâce à ce financement, les fiducies foncières communautaires d'un océan à l'autre feront croître les aires naturelles protégées de façon permanente au Canada pour atteindre l'objectif de 30 p. 100 d'ici 2030 et sauvegarderont une étendue croissante d'habitats essentiels pour les espèces en péril, notamment les corridors essentiels au déplacement des espèces. »

- Renata Woodward, directrice générale, Alliance canadienne des organismes de conservation

Le budget de 2021 prévoit un investissement historique de 2,3 milliards de dollars sur cinq ans dans la conservation de la nature, qui inclut un financement supplémentaire de 90 millions de dollars en contributions sur trois ans (de 2023-2024 à 2025-2026) pour prolonger le Programme de conservation du patrimoine naturel.

Dans le cadre de l'initiative sur le patrimoine naturel annoncée dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a investi 100 millions de dollars sur quatre ans dans le Programme de conservation du patrimoine naturel pour protéger 200 000 hectares de terres écosensibles.

Le gouvernement du Canada travaille également avec des fiducies foncières nationales, régionales et locales comme le Programme des dons écologiques afin d'offrir des avantages fiscaux aux Canadiens qui font don de terres écosensibles.

