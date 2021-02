Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 402 400 dollars sur trois ans pour conserver et restaurer l'habitat des espèces en péril dans la grande région de la réserve de la biosphère du lac Redberry. Situé dans le centre-ouest de la Saskatchewan sur les terres traditionnelles des Métis, de la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak et de la Nation crie de Muskeg Lake, l'habitat s'étend sur 112 000 hectares et abrite de nombreuses espèces, dont 22 espèces en péril répertoriées comme le Pluvier siffleur et le Goglu des prés.

Le projet, financé par le Programme des lieux prioritaires désignés par les collectivités pour les espèces en péril du Fonds de la nature du Canada et dirigé par la société Redberry Lake Biosphere Reserve, vise à conserver et à restaurer les prairies indigènes et les habitats riverains. Fondé sur une approche de connaissances mixtes, qui intègre la science occidentale et les connaissances traditionnelles partagées par les aînés, le projet vise à promouvoir le transfert de connaissances sur les espèces en péril ainsi qu'à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion à long terme pour la protection des espèces et de leurs habitats.

« En collaborant avec des partenaires à des projets comme celui-ci, nous travaillons à la conservation et à la restauration de l'habitat des espèces sauvages, et nous assurons la survie de nos espèces en péril. Le travail sur le terrain mené par la société Redberry Lake Biosphere Reserve, en Saskatchewan, avec les conseils de la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak et de la Nation crie de Muskeg Lake, met en évidence ce qui peut être accompli pour la biodiversité du Canada grâce à la collaboration et au dévouement. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La région de la réserve de la biosphère du lac Redberry est très reconnaissante de cette possibilité de travailler avec Environnement et Changement climatique Canada afin de continuer à protéger les espèces en péril dans la région du lac Redberry. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de contribuer à préserver l'avenir de ces espèces importantes! »

- Ian King, président, Redberry Lake Biosphere Reserve

« Nos ancêtres ont trouvé leur force dans les partenariats, les alliances et l'amitié. Aujourd'hui, au 21e siècle, la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak trouve sa force en travaillant avec les collectivités, les organisations, les institutions et les ordres de gouvernement qui partagent ses territoires traditionnels. Comme de nombreuses Premières Nations et collectivités autochtones, la Première Nation Mistawasis cherche des moyens de renouer avec ses liens ancestraux au cœur de la terre, de l'eau et du ciel; en particulier pour la jeunesse et pour un avenir commun prospère. Grâce au travail accompli en collaboration dans ce projet sur les espèces en péril, nos jeunes auront l'occasion de mieux comprendre notre paysage, de reconnaître les espèces qui partagent nos territoires et de prendre conscience de la nécessité de travailler ensemble pour protéger toutes les espèces qui ont assuré la subsistance de nos ancêtres, qui peuvent répondre à nos besoins aujourd'hui et, aussi aux besoins de demain, espérons-le. »

- Anthony Blair Dreaver Johnston, Projets spéciaux, Mistawasis Nêhiyawak

« J'ai eu le bonheur de travailler avec l'équipe de la société Redberry Lake Biosphere Reserve au nom de la Nation crie de Muskeg Lake, et je me réjouis vraiment de pouvoir poursuivre cette collaboration. Les efforts de l'équipe afin de promouvoir l'éducation et la sensibilisation à propos de la biodiversité et de la gestion responsable des terres trouvent un écho au sein de notre Première Nation. Nous nous efforçons de promouvoir des valeurs similaires, ce qui rend notre collaboration fructueuse. L'équipe nous a aidés à utiliser des enregistreurs audio pour identifier des espèces d'oiseaux et de grenouilles en péril, et a organisé divers ateliers éducatifs. Les dirigeants de la Nation crie de Muskeg Lake se sont engagés à soutenir l'intendance des terres et ils apprécient grandement le soutien reçu pour aider les jeunes et les membres de la collectivité à sortir et à apprendre tout en découvrant notre terre. »

- Steven Wiig, coordonnateur communautaire de l'adaptation aux changements climatiques, Nation crie de Muskeg Lake

« Travailler avec les partenaires de ce projet a été une expérience très précieuse. Voir les données de recherche utilisées pour documenter la planification visant les bassins versants et les programmes éducatifs est très significatif. En outre, ces initiatives font en sorte que les universités peuvent créer une mobilisation en ce qui concerne la recherche, de même qu'un impact important. Le Programme des lieux prioritaires désignés par les collectivités est précieux, car il permet au moyen des initiatives et des réseaux communautaires non seulement de faire progresser la protection des terres et de l'eau, mais aussi d'améliorer leur résilience actuelle et future. »

- Jared Wolfe, gestionnaire de projet, Global Institute for Water Security, Université de Saskatchewan

La grande région de la réserve de la biosphère du lac Redberry comprend la réserve de la biosphère du lac Redberry, qui a été désignée comme biosphère de l'UNESCO en 2000 en raison de son importance sur le plan écologique et de sa biodiversité.

La société Redberry Lake Biosphere Reserve travaille avec des partenaires pour déterminer les zones clés qui fournissent un habitat aux espèces en péril sur les terres traditionnelles de la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak et de la Nation crie de Muskeg Lake. Elle recueille également des données sur le terrain concernant les espèces présentes dans ce secteur et utilise les connaissances locales des anciens pour enregistrer les changements observés dans la biodiversité au fil du temps.

Grâce à ce projet, la société Redberry Lake Biosphere Reserve et ses partenaires développent une application téléphonique fondée sur la science citoyenne, ce qui permettra aux particuliers de collecter des données pour documenter les prochaines décisions sur la gestion de l'habitat et de faire un suivi des espèces en péril dans la région.

Les partenaires du projet sont : la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak, la Nation crie de Muskeg Lake, le North Saskatchewan River Basin Council, Prairie Water (Global Water Futures, Université de la Saskatchewan ), le Redberry Lake Bible Camp, le Saskatoon Sailing Club, Canards Illimités Canada , Conservation de la nature du Canada , la School of Environment and Sustainability de l'Université de la Saskatchewan , l'Association canadienne des réserves de biosphère, les propriétaires fonciers locaux, Green Earth Environmental Solutions et Simply Ag.

Dans le budget de 2018, le gouvernement a investi 1,35 milliard de dollars dans le patrimoine naturel du Canada - le plus important investissement dans la conservation de la nature de l'histoire du Canada.

- le plus important investissement dans la conservation de la nature de l'histoire du . Le Programme des lieux prioritaires désignés par les collectivités pour les espèces en péril du Fonds de la nature du Canada est une initiative de financement de 15,6 millions de dollars d'une durée de quatre ans qui est administrée par Environnement et Changement climatique Canada afin de protéger et de conserver les espèces en péril.

