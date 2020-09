Le gouvernement du Canada protège l'habitat d'espèces en péril dans le sud-est du Manitoba

WINNIPEG, MB, le 30 sept. 2020 /CNW/ - La protection de la nature joue un rôle essentiel pour freiner la perte de biodiversité et lutter contre les changements climatiques. Au Canada, et partout dans le monde, il faut mener des actions synonymes de transformation pour protéger notre environnement naturel, aujourd'hui et demain.

Aujourd'hui, le député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Terry Duguid, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada a investi 1,9 million de dollars sur quatre ans pour aider Conservation de la nature Canada à conserver les espèces en péril dans la région des prairies à herbes hautes en voie de disparition du Manitoba. Située dans le sud-est du Manitoba, cette aire couvre 445 628 hectares où se trouvent certaines des plus grandes étendues de prairies à herbes hautes qui existent encore et des milieux humides peu profonds connexes ainsi que des écosystèmes forestiers du Canada.

Ce financement, accordé en vertu de l'initiative des Lieux prioritaires désignés par les collectivités pour les espèces en péril du Fonds de la nature du Canada, permet aux partenaires de faire progresser la conservation de l'habitat essentiel à la survie de 26 espèces canadiennes en péril inscrites sur la liste, comme le monarque, l'hespérie de Poweshiek (un papillon rare dans le monde) et la platanthère blanchâtre de l'Ouest.

Le projet, dirigé par Conservation de la nature Canada, visera à améliorer l'habitat et à réduire les menaces qui pèsent sur les espèces en péril, et à faire participer les membres de la collectivité qui prennent soin de ces habitats depuis des générations. La réserve naturelle des prairies à herbes hautes est l'un des plus vastes paysages de prairies à herbes hautes qui existent encore en Amérique du Nord. Elle se trouve à l'extrémité nord d'un couloir international de conservation composé de prairies, de milieux humides, de forêts et de cours d'eau protégés et gérés dans un paysage fonctionnel où se déroulent notamment des activités de conservation, d'agriculture et d'écotourisme.

Citations

« La conservation de l'habitat de 26 espèces en péril, dont le papillon monarque, est une étape nécessaire pour assurer la survie de ces espèces emblématiques tout en protégeant la nature et en luttant contre les changements climatiques. Ce travail sur le terrain, dirigé par Conservation de la nature Canada, met en évidence ce qui peut être réalisé pour la biodiversité du Canada grâce à la collaboration. En collaborant avec les collectivités locales, nous travaillons à la réalisation de l'objectif du Canada, à savoir protéger un quart de nos terres et un quart de nos océans d'ici 2025. »

- Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Au nom de Conservation de la nature Canada et de nos partenaires, nous remercions Environnement et Changement climatique Canada d'avoir soutenu une approche à partenaires multiples pour assurer une conservation à l'échelle du paysage qui favorise et valorise l'inclusion des gens, de l'économie et de l'agriculture comme un élément clé de la réussite de la conservation des espèces en péril dans un paysage de prairies en voie de disparition. »

- Kevin Teneycke, vice-président régional de Conservation de la nature du Canada pour la région du Manitoba

Faits en bref

La réserve naturelle des prairies à herbes hautes permet de subvenir aux besoins de plus de 100 espèces rares ou peu communes à l'échelle provinciale, 20 espèces rares ou peu communes à l'échelle nationale et huit communautés végétales rares ou peu communes à l'échelle mondiale. Plusieurs rivières et cours d'eau sillonnent la région, offrant un habitat important à plus de 50 espèces de poissons et à plusieurs espèces de mollusques. De grands mammifères comme les élans et les loups errent encore dans le paysage.

Au cours de la première année du projet, la surveillance de nombreuses espèces en péril a été intensifiée, des centaines d'acres d'habitat ont été restaurés, la gestion des pâturages a été élargie avec la participation de producteurs locaux et un plan conjoint permanent axé sur les relations communautaires a été lancé en vue de rassembler les partenaires et d'augmenter la sensibilisation, la compréhension et la mobilisation à l'égard de la conservation des espèces en péril.

Assiniboine Park Conservancy a relâché des hespéries de Poweshiek, un papillon en danger critique d'extinction. En outre, l'équipe a réussi à élever les minuscules papillons sur place, au zoo du parc Assiniboine, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Il s'agit d'une étape essentielle en vue d'empêcher l'espèce de disparaître.

Parmi les partenaires du projet figurent des propriétaires fonciers et des résidents locaux, Assiniboine Park Conservancy, Agriculture et Développement des ressources Manitoba , Seine Rat Roseau Watershed District, Vita Cross-Border Elk Monitoring Partnership, Oiseaux Canada et la municipalité rurale de Stuartburn , y compris Sunrise Corner Tourism, Nature Manitoba et la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba .

, Seine Rat Roseau Watershed District, Vita Cross-Border Elk Monitoring Partnership, Oiseaux Canada et la municipalité rurale de , y compris Sunrise Corner Tourism, Nature Manitoba et la Société protectrice du patrimoine écologique du . Dans le budget de 2018, le gouvernement avait annoncé un investissement de 1,35 milliard de dollars dans une initiative sur le patrimoine naturel. Il s'agit du plus grand investissement dans la conservation de la nature jamais réalisé dans l'histoire du Canada .

. L'initiative des Lieux prioritaires désignés par les collectivités pour les espèces en péril, qui fait partie du Fonds de la nature du Canada , est une initiative de financement de 15,6 millions de dollars d'une durée de quatre ans qui est administrée par Environnement et Changement climatique Canada en vue de soutenir des projets communautaires qui visent à protéger et à conserver les espèces en péril.

