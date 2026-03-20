GATINEAU, QC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Dans un contexte mondial qui change rapidement, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler, soit la transformation de notre économie pour qu'elle soit plus forte, plus durable et plus autonome, appuyée sur les compétences et l'expertise des travailleurs et des travailleuses du Canada. Il est essentiel, dans cette optique, de s'assurer que l'assurance-emploi offre les mesures de soutien appropriées pour protéger les travailleurs contre les perturbations mondiales.

En mars 2025, le gouvernement a agi rapidement en lançant un projet pilote visant à améliorer l'accès à l'assurance-emploi pour les travailleurs dont l'emploi a été touché par les droits de douane imposés par les États-Unis.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, a annoncé que le gouvernement prolongera davantage, au-delà d'avril 2026, les trois mesures temporaires de l'assurance-emploi déjà en place qui permettent de :

supprimer le délai de carence d'une semaine de l'assurance-emploi , afin que les demandeurs puissent recevoir des prestations dès la première semaine de leur demande, ce qui contribue à atténuer le choc lié à une baisse soudaine de revenu. La mesure prolongée s'appliquerait aux demandes établies entre le 30 mars 2025 et le 10 octobre 2026;

, afin que les demandeurs puissent recevoir des prestations dès la première semaine de leur demande, ce qui contribue à atténuer le choc lié à une baisse soudaine de revenu. La mesure prolongée s'appliquerait aux demandes établies entre le 30 mars 2025 et le 10 octobre 2026; suspendre le traitement des sommes versées à la cessation d'emploi , afin que les demandeurs puissent recevoir des prestations d'assurance-emploi sans avoir à épuiser d'abord les indemnités de cessation d'emploi reçues de leur employeur (par exemple, les indemnités de départ). La mesure prolongée s'appliquerait aux demandes établies ou aux indemnités qui ont commencé à être versées entre le 30 mars 2025 et le 10 octobre 2026;

, afin que les demandeurs puissent recevoir des prestations d'assurance-emploi sans avoir à épuiser d'abord les indemnités de cessation d'emploi reçues de leur employeur (par exemple, les indemnités de départ). La mesure prolongée s'appliquerait aux demandes établies ou aux indemnités qui ont commencé à être versées entre le 30 mars 2025 et le 10 octobre 2026; accorder 20 semaines supplémentaires de prestations régulières aux travailleurs de longue date afin que ceux qui pourraient avoir besoin de plus de temps pour se trouver un nouvel emploi aient accès à des semaines additionnelles de soutien du revenu. La mesure prolongée s'appliquerait aux demandes présentées à compter du 15 juin 2025, et ce, jusqu'au 10 octobre 2026.

Cette prolongation de six mois garantit le maintien d'un soutien fiable et rapide de l'assurance-emploi pour les travailleurs des secteurs et des régions du Canada touchés par les répercussions économiques des droits de douane.

Citations

« Le monde du travail évolue, les défis augmentent, et les travailleurs font partie de la solution. Le programme d'assurance-emploi demeure un filet de sécurité essentiel qui est conçu pour aider les Canadiens lorsqu'ils en ont le plus besoin. En cette période d'incertitude, ces mesures aideront les travailleurs à obtenir le soutien du revenu dont ils ont besoin. Ensemble, nous soutiendrons les travailleurs canadiens et construirons un Canada plus fort et plus résilient. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

La prolongation des mesures de soutien associées aux droits de douane devrait avoir les répercussions suivantes : On estime que 632 000 demandeurs supplémentaires bénéficieront de la mesure supprimant le délai de carence d'une semaine. On estime que 136 000 demandeurs supplémentaires bénéficieront de la mesure suspendant le traitement des sommes versées au moment de la cessation d'emploi. On estime que 43 500 demandeurs supplémentaires bénéficieront de la mesure accordant 20 semaines supplémentaires aux travailleurs de longue date.

En plus des trois mesures temporaires d'assurance-emploi, les mesures d'assouplissement supplémentaires apportées au Programme de Travail partagé, introduites en mars 2025, ont récemment été prolongées jusqu'au 31 mars 2027 afin de permettre à un plus grand nombre d'entreprises et de travailleurs de participer au programme. En date du 14 mars 2026, et depuis le début de 2025, environ 1 500 demandes de Travail partagé ont été approuvées pour des entreprises touchées par les droits de douane, couvrant plus de 54 000 travailleurs et contribuant à prévenir environ 20 000 mises à pied.

Comme l'a annoncé initialement le premier ministre Mark Carney en novembre 2025, les employeurs ayant des ententes de Travail partagé en vigueur peuvent désormais présenter une demande dans le cadre de la nouvelle Subvention pour le maintien à l'emploi des travailleurs, une mesure temporaire visant à soutenir les entreprises pendant qu'elles s'adaptent au changement des conditions du marché du travail et à aider leurs employés à perfectionner leurs compétences. La Subvention permet aux employeurs de bonifier le revenu des employés participants afin qu'ils puissent maintenir un niveau de revenu se rapprochant de leur salaire habituel tout en suivant une formation durant leurs heures non travaillées, jusqu'à concurrence d'environ 70 % de leur revenu réduit.

Dans le cadre des mesures ambitieuses prises par le gouvernement du Canada pour protéger, renforcer et transformer les secteurs industriels canadiens les plus touchés par les droits de douane et les perturbations du commerce mondial, six alliances pour la main-d'œuvre sont mises sur pied. Ces alliances visent à mobiliser les chefs de file de l'industrie, les travailleurs et les établissements de formation autour d'une vision nationale commune : bâtir une main-d'œuvre qualifiée, adaptable et prête à relever les défis économiques du Canada. Les alliances pour la main-d'œuvre se concentreront sur les domaines prioritaires suivants : Logement et construction Transports et chaînes d'approvisionnement Fabrication de pointe Énergie et électricité Mines et minéraux Économie des soins

Grâce à l'investissement de 570 millions de dollars du gouvernement du Canada dans la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, les gouvernements provinciaux et territoriaux offrent des services ciblés de formation et d'aide à l'emploi, permettant aux travailleurs de réintégrer plus rapidement le marché du travail et de renforcer la résilience des communautés. Cet investissement fédéral est financé par les cotisations à l'assurance‑emploi versées par les travailleurs et les employeurs.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles, [email protected], 343-540-6643; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]