GATINEAU, QC, le 23 mars 2026 /CNW/ - L'éducation postsecondaire est l'un des investissements à long terme les plus importants pour le Canada. Il est essentiel de veiller à ce que les Canadiens puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour obtenir de bons emplois dans les secteurs où la demande est forte afin de créer une main-d'œuvre plus compétitive.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a réitéré l'engagement du gouvernement à rendre la vie plus abordable et à diminuer les coûts pour les Canadiens en prolongeant les augmentations temporaires des bourses et des prêts étudiants dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants pour l'année scolaire 2026-2027.

Le maintien de l'augmentation de 40 % des bourses destinées aux étudiants à temps plein, aux étudiants à temps partiel, aux étudiants en situation de handicap et aux étudiants ayant des personnes à charge, ainsi que l'augmentation de la limite des prêts d'études canadiens, qui passe de 210 $ à 300 $ par semaine d'études, continueront d'aider à rendre l'éducation postsecondaire abordable pour les étudiants.

Au cours de l'année scolaire 2026‑2027, environ 571 000 étudiants canadiens devraient profiter de l'augmentation de 40 % des bourses non remboursables. De plus, 422 000 étudiants pourraient bénéficier de l'augmentation de la limite hebdomadaire des prêts, qui permet aux étudiants d'obtenir des prêts sans intérêt du gouvernement du Canada.

Grâce à ces mesures, le gouvernement du Canada investit près de 1,2 milliard de dollars dans l'aide financière afin de veiller à ce que les études postsecondaires demeurent accessibles et d'aider les étudiants à faire des investissements de grande qualité dans leur perfectionnement et leur réussite.

Citations

« Nous nous concentrons sur la réduction des coûts pour les Canadiens, et le soutien accordé aux étudiants qui poursuivent des études postsecondaires demeure un élément clé de cette démarche. C'est pour cette raison que nous veillons à ce que les étudiants aient accès aux mesures de soutien et aux ressources nécessaires pour réussir, entreprendre une carrière enrichissante et faire partie d'une main-d'œuvre solide et résiliente. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« En tant que jeunes faisant partie du gouvernement, nous avons écouté les étudiants à l'échelle du pays qui veulent apprendre, renforcer leurs compétences et contribuer à l'avenir du Canada. Accroître le soutien financier aux étudiants, les prêts et bourses, cela peut grandement les aider à poursuivre leurs buts, développer leurs talents et se concentrer sur leur éducation. Veiller à ce qu'ils aient accès aux ressources dont ils ont besoin, ce n'est pas uniquement appuyer leur succès, c'est appuyer une main-d'œuvre forte et résiliente, à une époque où leurs contributions sont plus cruciales que jamais. »

- Les députés de Mississauga Centre, Fares Al Soud, de Brampton Centre, Amandeep Sodhi, et de New Westminster--Burnaby--Maillardville, Jake Sawatzky

« L'annonce d'aujourd'hui traduit ce que le gouvernement fédéral continue de reconnaître : l'avenir du Canada dépend des investissements réalisés pour développer les compétences des étudiants. Cette prolongation temporaire du niveau actuel d'assistance aux étudiants est un bon pas en avant et concorde avec le discours de défense tenu par l'Alliance canadienne des associations étudiantes et les étudiants à l'échelle du pays. »

- Le président de l'Alliance canadienne des associations étudiantes, Abdul Abbasi

Faits en bref

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants offre des bourses et des prêts d'études canadiens pour aider les étudiants à payer leurs études postsecondaires.

L'aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire au Canada est un système conjoint fédéral-provincial-territorial qui accorde des bourses non remboursables ainsi que des prêts en fonction des besoins financiers évalués. En faisant une seule demande, les étudiants peuvent avoir accès au financement fédéral et provincial.

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants travaille en partenariat avec neuf provinces et le Yukon pour fournir une aide financière aux étudiants. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut reçoivent des paiements compensatoires du gouvernement du Canada pour administrer leurs propres programmes d'aide financière aux étudiants.

Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires participants pour offrir une aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire, le gouvernement du Canada couvrant jusqu'à 60 % des besoins d'un étudiant et les provinces et territoires devant couvrir le reste. Pour la part d'aide qu'elles offrent, les provinces déterminent la meilleure façon de répondre aux besoins des étudiants.

L'augmentation temporaire des bourses canadiennes pour étudiants non remboursables et l'augmentation de la limite hebdomadaire des prêts d'études canadiens ont été mises en œuvre au cours de l'année scolaire 2023‑2024 et prolongées en 2024‑2025, puis à nouveau en 2025‑2026.

L'exonération de remboursement des prêts d'études canadiens est maintenant offerte aux médecins, au personnel infirmer, aux éducatrices de la petite enfance, aux dentistes, aux hygiénistes dentaires, aux pharmaciens, aux sages‑femmes, aux enseignantes, aux travailleurs sociaux, aux préposés aux services de soutien à la personne, aux physiothérapeutes et aux psychologues

Grâce à d'autres programmes et initiatives, comme le Programme de soutien à l'apprentissage des étudiants, la Stratégie emploi et compétences jeunesse et la Stratégie canadienne de formation en apprentissage, des mesures de soutien supplémentaires sont offertes aux étudiants de niveau postsecondaire admissibles.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]