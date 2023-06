Anil Arora demeure à la tête de Statistique Canada

OTTAWA, ON, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui le prolongement du mandat d'Anil Arora à titre de statisticien en chef du Canada jusqu'au 31 mars 2024.

Le mandat de M. Arora comme statisticien en chef a débuté en septembre 2016, puis il a été renouvelé en juin 2018 pour une période de cinq ans.

À titre de statisticien en chef du Canada, M. Arora a mené diverses initiatives de grande envergure, notamment la mise à jour de la Loi sur la statistique, qui lui a permis d'avoir davantage les coudées franches en ce qui a trait aux opérations statistiques, la création du Conseil consultatif canadien de la statistique et la modernisation de l'organisme dans son ensemble. Il a également mené avec succès les deux recensements de la population et de l'agriculture, en 2016 et en 2021, ainsi que plusieurs initiatives, dont le Plan d'action sur les données désagrégées, le Cadre de qualité de vie pour le Canada et le recensement de l'environnement. Au cours de ses 28 années à Statistique Canada, M. Arora a, entre autres, mis au point des systèmes donnant aux Canadiens un accès en ligne à des publications et à des données interactives. Il a développé la méthodologie utilisée actuellement pour la tenue des recensements qui permet aux Canadiens de remplir leur questionnaire en ligne en toute sécurité, et il a facilité l'accès aux microdonnées pour les chercheurs et les universitaires. Par ailleurs, au plus fort de la pandémie de COVID-19, l'organisme a su adapter ses activités afin de fournir en temps opportun davantage de données pertinentes aux Canadiens.

M. Arora sera à la tête de la délégation canadienne lors du 64e Congrès mondial de la statistique de l'Institut international de la statistique qui se tiendra à Ottawa, du 16 au 20 juillet 2023, et il présidera la 21e Conférence internationale des statisticiens du travail qui aura lieu à Genève en octobre prochain. M. Arora préside également le Comité des statistiques et de la politique statistique de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Groupe de haut niveau sur la modernisation des statistiques officielles. Par le passé, il a également présidé la Conférence des statisticiens européens et il a agi comme vice-président de la Commission de statistique des Nations Unies.

M. Arora continuera donc d'assumer ses fonctions jusqu'à la fin de mars 2024 donnant ainsi le temps au Gouvernement du Canada de trouver et de nommer la personne qui prendra la relève et qui occupera les fonctions de statisticien en chef du Canada. Il assura aussi une transition à ce moment.

Citations

« Sous la gouverne d'Anil Arora, Statistique Canada est demeuré un chef de file mondialement reconnu pour la collecte et la diffusion de données statistiques nationales qui offre de l'information crédible, juste et digne de confiance aux entreprises et aux citoyens canadiens. Ainsi, pouvant compter sur des données fiables, le Canada peut mener à bien sa transformation numérique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Je suis heureux de poursuivre mon mandat comme statisticien en chef du Canada jusqu'en mars 2024, ce qui conclura plus de 35 ans de service au sein de la fonction publique. Mes dévoués collègues de Statistique Canada méritent toute ma reconnaissance pour leur soutien. Il en est de même pour nos partenaires et intervenants, ainsi que pour les entreprises et la population canadiennes qui font confiance à l'organisme. Je les remercie tous pour leur engagement à produire de bonnes données et à prendre des décisions fondées sur des données probantes. »

- Le statisticien en chef du Canada, Anil Arora

Faits en bref

Statistique Canada produit des statistiques qui aident les Canadiens à mieux comprendre leur pays -- sa population, ses ressources, son économie, sa société et sa culture.

La Loi sur la statistique a été modifiée en 2017 pour donner au statisticien en chef du Canada le pouvoir de prendre des décisions sur des questions statistiques et pour accroître la transparence au sein du gouvernement.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]