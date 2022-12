OTTAWA, ON, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Les différentes régions du Canada ont besoin de forêts en santé pour assurer la bonne marche de leurs écosystèmes et de leurs économies. Protéger nos forêts contre les espèces envahissantes figure parmi les priorités de notre gouvernement. La tordeuse des bourgeons de l'épinette est le ravageur le plus dommageable pour les forêts d'épinettes et de sapins au Canada. Les infestations de tordeuses sont susceptibles d'entraîner d'importantes pertes de ressources ligneuses et non ligneuses et ainsi de nuire aux écosystèmes, à l'économie et aux collectivités qui dépendent de la foresterie.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de la Stratégie d'intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Cet investissement nous permettra de continuer d'assurer la protection des forêts dans les régions de l'Atlantique et d'acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour combattre cet insecte destructeur à la grandeur du pays.

La Stratégie d'intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette offre une méthode de gestion novatrice qui consiste à traiter les zones qui abritent des populations de tordeuses faibles ou en croissance. Cette méthode permet de prévenir la survenue d'infestations, ce qui réduit au minimum les répercussions sur l'économie et les écosystèmes forestiers. La Stratégie renouvelée contient un volet « Recherche à petite échelle » à l'intention des centres de recherche admissibles; le lancement de l'appel de propositions pour ce volet devrait avoir lieu à l'hiver 2022.

En application dans le Canada atlantique, la Stratégie permet de prévenir les épidémies de tordeuses des bourgeons de l'épinette tout en aplatissant la courbe de population du ravageur. Ce programme innovant porteur de résultats est un modèle à suivre pour la planète. Financé par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique en 2014, puis par RNCan dans le budget de 2018, il contribue à réduire les effets des infestations de tordeuses, qui représentent un risque considérable pour les forêts canadiennes.

Grâce à cet investissement dans le secteur forestier canadien, nous pouvons continuer de protéger la nature tout en mettant un frein à la perte de biodiversité au pays. Le renouvellement de ce programme exige un véritable travail de collaboration et de bons partenariats, y compris avec les peuples autochtones, pour provoquer des changements transformateurs et améliorer l'état de notre milieu naturel au profit de nos cultures, de notre santé et de notre économie.

Face à la croissance démographique, à l'urbanisation et aux changements climatiques mondiaux, le Canada s'est fixé des objectifs nationaux et internationaux en matière de biodiversité. En luttant contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette dans les régions de l'Atlantique, nous pouvons créer des écosystèmes et des habitats plus sains pour les espèces en péril.

Précieuse source de prospérité, d'emplois et de débouchés, le secteur forestier canadien joue un rôle moteur dans notre économie. Le gouvernement du Canada et ses partenaires continueront d'unir leurs forces pour favoriser le développement de cette stratégie proactive prometteuse et ainsi combattre les épidémies de tordeuses tout en protégeant la santé des forêts et de l'économie dans le Canada atlantique.

Le renouvellement de ce programme est l'une des nombreuses mesures que prend le gouvernement du Canada pour protéger la nature. Il en fait l'annonce au moment où notre pays accueille quelque 196 pays à Montréal du 7 au 19 décembre 2022 à l'occasion de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. La COP15 nous donne l'occasion de montrer le leadership dont nous savons faire preuve lorsqu'il s'agit de passer à l'action pour conserver et restaurer la nature et pour mettre fin à la perte de biodiversité dans le monde.

« La tordeuse des bourgeons de l'épinette menace la santé de nos économies et écosystèmes forestiers. Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui le renouvellement de la Stratégie d'intervention précoce, qui vise à prévenir les infestations de tordeuses et à favoriser l'adoption de bonnes pratiques pour contrôler la propagation de ce ravageur. Cette stratégie a déjà montré son efficacité à combattre cette espèce envahissante tout en protégeant la santé de nos forêts. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

