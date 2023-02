Le gouvernement du Canada progresse vers l'objectif de créer 10 aires marines nationales de conservation grâce à une nouvelle orientation en matière de politique

VANCOUVER, BC, le 3 févr. 2023 /CNW/ - La ligne de côte du Canada équivaut à six voyages autour de la terre. Les eaux marines du Canada sont vastes. Elles abritent d'innombrables espèces et des milliers de collectivités côtières en dépendent pour travailler, vivre et se divertir. L'objectif de protéger 30 % des terres et des eaux d'ici 2030 oblige le Canada à prendre des mesures audacieuses pour assurer la protection des zones marines.

Aujourd'hui, lors de l'ouverture du cinquième Congrès international sur les aires marines protégées, IMPAC5, à Vancouver, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé une nouvelle politique pour orienter l'établissement et la gestion des aires marines nationales de conservation (AMNC), permettant ainsi de progresser vers la réalisation de l'objectif du gouvernement du Canada de créer 10 nouvelles AMNC.

Parcs Canada travaille à étendre le réseau des AMNC. À l'heure actuelle, Parcs Canada administre cinq AMNC, comme la réserve de parc national, réserve d'aire marine nationale de conservation et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas, le long de la côte nord de la Colombie-Britannique. Des propositions actives visent à créer sept autres AMNC, notamment aux Îles de la Madeleine, dans la partie sud du détroit de Georgia, sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, sur la côte nord du Labrador et le long de la baie James et de la baie d'Hudson. Le travail se poursuit pour confirmer au moins trois autres sites candidats.

Le nouveau cadre stratégique de l'AMNC souligne l'importance de la collaboration et de la cogestion avec les peuples autochtones. Cette politique définit l'orientation de toutes les aires marines nationales de conservation, actuelles et futures. La politique renforcera la contribution du Canada envers les éléments qualitatifs des objectifs internationaux en matière de conservation marine, en définissant comment les AMNC peuvent être gérées de manière efficace et équitable.

La nouvelle politique comporte huit objectifs de gestion pour le programme des AMNC qui sont interconnectés et se renforcent mutuellement. Ces objectifs de gestion confirme l'engagement de Parcs Canada envers la réconciliation et le travail en partenariat avec les peuples autochtones, tout en accordant la priorité à la protection des écosystèmes marins et de la biodiversité. Elle met également en évidence les AMNC qui contribuent au bien-être des peuples autochtones et des collectivités côtières et propose des orientations à ce sujet. La nouvelle politique apporte des éclaircissements sur la gestion des AMNC, ainsi qu'un nouveau cadre de zonage qui répond mieux aux objectifs de protection et d'utilisation écologiquement durable. Elle définit une série d'outils de gestion pour les AMNC, notamment des outils de réglementation qui seront élaborés en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

Cette annonce intervient alors que les ministres internationaux, les leaders autochtones, les groupes de conservation, l'industrie ainsi que les jeunes et d'autres décideurs présents à IMPAC5 sont invités à un débat de haut niveau, le Leadership Forum, le 9 février, afin de tracer la voie à suivre en vue de réaliser les objectifs de conservation marine négociés lors de la COP15, la conférence des Nations unies sur la biodiversité que le Canada a accueillie à Montréal en décembre 2022.

Pour créer ce nouveau cadre stratégique, Parcs Canada a consulté environ 250 organisations, dont l'industrie, les pêcheries, les groupes environnementaux, les utilisateurs du secteur du tourisme et des loisirs, et les experts en recherche. Parcs Canada a reçu plus de 3 000 réponses individuelles de nombreux intervenants, de Canadiens et Canadiennes, de gouvernements et d'organisations autochtones, ainsi que de gouvernements provinciaux et territoriaux.

Parcs Canada continue de travailler pour élaborer une première série de règlements pour les AMNC. Une consultation publique sur la portée et le contenu de son projet de règlementation sera lancée au printemps 2023.

« Alors que nous sommes confrontés au double défi de la perte de la biodiversité et du changement climatique, protéger les écosystèmes marins au Canada est une incontournable solution fondée sur la nature. Cette nouvelle orientation de la Politique met la table pour une collaboration efficace avec tous les partenaires et nous rapproche de notre objectif de créer dix aires marines nationales de conservation au Canada. Il permet également de conserver la nature, ce qui concrétise notre engagement vers la réconciliation avec les peuples autochtones. Merci à tous ceux et celles qui ont transmis des commentaires et, ainsi, contribué à la nouvelle Politique sur l'établissement et la gestion des aires marines nationales de conservation. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La Politique renouvelée démontre l'ampleur de ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble avec les peuples autochtones, les intervenants, l'industrie, et plus encore. L'atteinte de notre objectif de conserver 25 % des océans du Canada d'ici 2025, et 30 % d'ici 2030, est vraiment un effort de collaboration et, ensemble, nous pouvons protéger les espaces marins du Canada, et nous le ferons. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

S'appuyant sur la science, le savoir autochtone et les perspectives locales, le Canada s'est engagé à conserver 25 % des terres, des eaux douces et des océans d'ici 2025 et il vise 30 % d'ici 2030.

s'est engagé à conserver 25 % des terres, des eaux douces et des océans d'ici il vise 30 % d'ici 2030. La création d'aires marines protégées pour la conservation à long terme est une solution fondée sur la nature mondialement reconnue qui permet de relever le double défi de la perte de la biodiversité et du changement climatique. En 2022, le gouvernement du Canada a pris des engagements internationaux dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique afin d'établir et de gérer efficacement les aires marines protégées. Le renouvellement de cette politique sera essentiel pour la gestion et la conservation futures du milieu marin du Canada .

a pris des engagements internationaux dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique afin d'établir et de gérer efficacement les aires marines protégées. Le renouvellement de cette politique sera essentiel pour la gestion et la conservation futures du milieu marin du . La Politique sur l'établissement et la gestion des aires marines nationales de conservation, approuvée en décembre 2022, aidera à renforcer la contribution du Canada envers les éléments qualitatifs (gestion efficace et équitable) des objectifs internationaux de conservation marine.

envers les éléments qualitatifs (gestion efficace et équitable) des objectifs internationaux de conservation marine. La nouvelle politique correspondra désormais davantage à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada de 2002, aux engagements mondiaux en matière de conservation marine, à plusieurs décennies de gestion des AMNC et aux priorités actuelles fixées par le gouvernement du Canada . Elle guidera et proposera également une orientation dans le cadre de l'établissement et de la gestion de toutes les AMNC actuelles et futures.

de 2002, aux engagements mondiaux en matière de conservation marine, à plusieurs décennies de gestion des AMNC et aux priorités actuelles fixées par le gouvernement du . Elle guidera et proposera également une orientation dans le cadre de l'établissement et de la gestion de toutes les AMNC actuelles et futures. Le plan de réseau des aires marines nationales de conservation divise les trois océans et les Grands Lacs du Canada en 29 régions marines. Chacune d'entre elles est unique et concerne un ensemble de terres submergées et côtières, d'eau et d'espèces qui s'y trouvent. Parcs Canada travaille pour atteindre l'objectif à long terme d'établir au moins une aire marine nationale de conservation dans chacune de ces 29 régions marines. À ce jour, six régions sont représentées par les cinq aires marines nationales de conservation existantes.

en 29 régions marines. Chacune d'entre elles est unique et concerne un ensemble de terres submergées et côtières, d'eau et d'espèces qui s'y trouvent. Parcs Canada travaille pour atteindre l'objectif à long terme d'établir au moins une aire marine nationale de conservation dans chacune de ces 29 régions marines. À ce jour, six régions sont représentées par les cinq aires marines nationales de conservation existantes. Du 3 au 9 février 2023, le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées, IMPAC5, aura lieu à Vancouver . Ce forum mondial rassemble des professionnels de la conservation des océans et des responsables de haut niveau dans le but d'informer, d'encourager et d'agir dans le domaine des aires marines protégées. Le débat de haut niveau d'IMPAC5, le Leadership Forum (le 9 février 2023), convie les ministres et les décideurs internationaux à dessiner le chemin à suivre pour atteindre les objectifs de conservation marine négociés dans le cadre des objectifs mondiaux de la biodiversité pour l'après-2020.

. Ce forum mondial rassemble des professionnels de la conservation des océans et des responsables de haut niveau dans le but d'informer, d'encourager et d'agir dans le domaine des aires marines protégées. Le débat de haut niveau d'IMPAC5, le Leadership Forum (le 9 février 2023), convie les ministres et les décideurs internationaux à dessiner le chemin à suivre pour atteindre les objectifs de conservation marine négociés dans le cadre des objectifs mondiaux de la biodiversité pour l'après-2020. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones requiert que le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones pour prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que les lois fédérales sont conformes avec la Déclaration, et pour élaborer un plan d'action en vue d'atteindre ses objectifs. Parcs Canada travaille avec des communautés autochtones d'un bout à l'autre du pays en tant que partenaires dans le cadre de la conservation du patrimoine naturel, notamment l'établissement d'aires marines nationales de conservation.

