OTTAWA, ON, le 2 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a confirmé que le gouvernement du Canada a reçu davantage de renseignements de la province d'Alberta sur les besoins de personnel médical supplémentaire nécessaire pour combattre la quatrième vague de la COVID-19 qui sévit dans toute la province.

Les Forces armées canadiennes se préparent à fournir jusqu'à huit infirmières et infirmiers en soins intensifs pour aider les unités de soins intensifs dans les hôpitaux de l'Alberta. Un premier élément, qui devrait être en place d'ici le lundi 4 octobre, visera à confirmer où et comment ces infirmières et infirmiers seront intégrés au système de soins de santé de l'Alberta.

La Croix-Rouge canadienne se prépare à fournir jusqu'à 20 professionnels de la santé, dont certains ont une expérience dans les unités de soins intensifs, afin d'accroître ou de soulager le personnel qui travaille dans les hôpitaux de l'Alberta. La Croix-Rouge travaille en étroite collaboration avec les Services de santé de l'Alberta afin de finaliser le plan de déploiement de son personnel dans les zones qui en ont besoin. Le déploiement de la Croix-Rouge est financé par le nouveau Programme d'aide humanitaire de Sécurité publique, qui a été mis en place à l'été 2021, à la suite de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et provinciaux pour coordonner l'intervention fédérale face à la situation albertaine.

Tout au cours de la pandémie de COVID-19, le Centre des opérations du gouvernement a géré plus de 130 demandes d'aide de la part de ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux. Cette gestion a impliqué le concours d'organisations fédérales, comme la Défense nationale et Santé Canada et l'Agence de santé publique du Canada, et de partenaires non gouvernementaux, comme la Croix-Rouge canadienne.

Citations

« Nous sommes toujours prêts à aider les Canadiens partout au pays dans les moments difficiles, et cette pandémie n'a pas été différente. Les Forces armées canadiennes, la Croix-Rouge canadienne et les professionnels de la santé n'ont cessé, au cours des 19 derniers mois, de répondre à l'appel pour protéger la population et je désire remercier tous ceux qui œuvrent en première ligne pour continuer à assurer la sécurité des Canadiens. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Les femmes et les hommes des Forces armées canadiennes continuent d'aider les Canadiens dans le combat contre la COVID-19. Dans le cadre de l'opération LASER, les membres des Forces armées canadiennes utiliseront leur expérience pour aider la province de l'Alberta à lutter contre la quatrième vague de la pandémie. Depuis le début de la pandémie, les Forces armées canadiennes ont reçu et répondu à plus de 65 demandes d'aide de partenaires provinciaux ou fédéraux. Quels que soient les défis, nos membres sont toujours prêts à répondre à l'appel et à aider les Canadiens. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale

« Le gouvernement fédéral est là pour vous et est prêt à aider toutes les provinces et tous les territoires dans la lutte contre la COVID-19. Nous pouvons tous contribuer à protéger nos amis, nos familles et nos collectivités en nous faisant entièrement vacciner, en aidant les autres à en faire de même et en respectant les mesures de santé publique. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

« La Croix-Rouge canadienne est heureuse de contribuer aux efforts de Sécurité publique Canada et des Services de santé de l'Alberta et de soutenir ses compatriotes canadiens dans leur combat contre cette quatrième vague de COVID-19. La Croix-Rouge est prête et en excellente position pour aider le personnel médical. Au cours de la pandémie, la Croix-Rouge a envoyé des spécialistes dans les services de soins intensifs des hôpitaux, a aidé les organismes de santé publique aux campagnes de vaccination et, enfin, a apporté réconfort et soins aux voyageurs de retour au pays qui devaient amorcer leur quarantaine. La Croix-Rouge renforce constamment ses capacités pour veiller à être prête à offrir son aide essentielle aux collectivités qui en ont le plus besoin. »

- M. Conrad Sauvé, président-directeur général, Croix-Rouge canadienne

En bref

Le Centre des opérations du gouvernement assume la responsabilité de coordonner les interventions du gouvernement du Canada aux situations d'urgence comme la pandémie. Il prête soutien à l'Agence de la santé publique du Canada , le principal intervenant du gouvernement du Canada dans la lutte contre la COVID-19

aux situations d'urgence comme la pandémie. Il prête soutien à l'Agence de la santé publique du , le principal intervenant du gouvernement du dans la lutte contre la COVID-19 Au Canada , la gestion des urgences se fait d'abord au niveau municipal et, en cas de besoin, la demande provient de la province ou du territoire. Si l'urgence continue à croître, la province ou le territoire peut demander l'aide du gouvernement fédéral.

, la gestion des urgences se fait d'abord au niveau municipal et, en cas de besoin, la demande provient de la province ou du territoire. Si l'urgence continue à croître, la province ou le territoire peut demander l'aide du gouvernement fédéral. Une Demande d'aide fédérale est lancée lorsque la situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et lorsque l'aide du gouvernement fédéral s'avère nécessaire pour seconder efficacement la région affligée.

Toute Demande officielle d'aide fédérale de la part d'une province ou d'un territoire donne lieu à un processus bien établi de gestion de la requête, au Centre des opérations du gouvernement, et intègre une démarche de consultation et de coordination provinciale/territoriale et interministérielle

Produits connexes

Liens associés

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: James Cudmore, Directeur des communications, Cabinet du ministre de Sécurité publique et de la Protection civile, 613-407-8515, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, Téléphone : 613-991-0657, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, Téléphone : 613-957-2983, Courriel : [email protected]; Croix-Rouge canadienne, Médias français : 1-888-418-9111, Médias anglais : 1-877-599-9602

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca