Veuillez prendre note que l'adresse de l'événement a été changée.

GATINEAU, QC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - M. Alex Benay, sous-ministre délégué, Services publics et Approvisionnement Canada, présentera une cinquième mise à jour sur les progrès réalisés en vue de la transition à venir vers la solution de ressources humaines et de paye de Dayforce. Il discutera également des travaux en cours visant à améliorer les opérations actuelles des RH et de la paye, ainsi que des efforts continus visant à normaliser et à simplifier les pratiques en matière de RH et de paye dans l'ensemble de la fonction publique. M. Benay pourra répondre aux questions après la présentation. Veuillez noter que les renseignements fournis dans cette mise à jour pourront être attribués à la source.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 29 octobre 2025 Heure : 15 h 45 Lieu : L'édifice Sir-John-A.-Macdonald

144, rue Wellington, pièce 200

Ottawa, Ontario

Notes à l'intention des médias

En ligne : Les détails de la séance d'information seront communiqués par l'entremise de la Tribune de la presse. La participation à la partie questions-réponses de cet événement se fera en personne ou par Zoom et est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

