GATINEAU, QC, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Les textiles arrivent au cinquième rang des catégories de déchets de plastique envoyées dans les sites d'enfouissement au Canada. De plus, l'usure normale et le lavage des vêtements synthétiques produisent des microfibres de plastique - de minuscules filaments de fibre qui deviennent de la pollution par les microplastiques. Dans le cadre de son plan global de réduction des déchets de plastique et de la pollution, le gouvernement du Canada cherche des moyens d'accroître la circularité de l'industrie du textile et du vêtement afin de garder ces matériaux dans l'économie et hors de l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a lancé une consultation afin de recueillir des commentaires sur l'élaboration d'une feuille de route pour lutter contre les déchets de plastique et la pollution provenant du secteur du textile et du vêtement.

S'appuyant sur l'intérêt et la mobilisation rapidement démontrés par les principaux intervenants du secteur, le document de consultation propose une approche de la gestion des déchets qui maintient le plus longtemps possible les textiles et les vêtements dans l'économie circulaire. La priorité sera accordée à la reconception, à la réduction, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage des produits plutôt qu'à la récupération d'énergie et à l'enfouissement.

Les Canadiens et les parties intéressées sont invités à formuler des commentaires sur le document de consultation d'ici le 1er septembre 2024. Les commentaires reçus contribueront à l'élaboration du projet de feuille de route qui sera publié plus tard au cours de l'année.

Citations

« Après avoir accueilli le monde entier à Ottawa en avril dernier lors de la quatrième session du Comité intergouvernemental de négociation, nous sommes plus déterminés que jamais à mettre fin aux déchets de plastique et à la pollution dans notre pays. Nous réfléchissons actuellement à la manière d'éviter que les déchets de textiles et de vêtements aboutissent dans les sites d'enfouissement, soient incinérés ou pénètrent dans l'environnement sous forme de pollution. La prise de mesures pour s'attaquer aux déchets de plastique et à la pollution dans tous les secteurs de notre économie est la clé pour protéger la planète et créer un avenir plus vert et plus prospère, tout en gardant les plastiques dans l'économie et hors de l'environnement. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

À l'échelle mondiale, environ 80 milliards de nouveaux vêtements sont fabriqués chaque année - 400 p. 100 plus qu'il y a 20 ans. Les fibres synthétiques, comme le polyester, représentent environ 54 p. 100 de la production mondiale de fibres.

À l'heure actuelle, la collecte et le recyclage des textiles sont très limités au Canada , et environ 98 p. 100 des déchets de plastique contenus dans les textiles finissent dans les sites d'enfouissement. De plus, environ 878 tonnes de microfibres se détachent des textiles synthétiques durant le lavage et sont rejetées chaque année dans les eaux douces et marines au Canada et aux États-Unis.

, et environ 98 p. 100 des déchets de plastique contenus dans les textiles finissent dans les sites d'enfouissement. De plus, environ 878 tonnes de microfibres se détachent des textiles synthétiques durant le lavage et sont rejetées chaque année dans les eaux douces et marines au et aux États-Unis. Selon le compte des flux physiques des matières plastiques de Statistique Canada, environ 290 kilotonnes de produits en textile synthétique (p. ex., en polyester, en nylon, en polychlorure de vinyle [PVC], ou en acrylique) ont été achetées au Canada en 2020. Cette même année, quelque 280 kilotonnes ont été jetées en tant que déchets.

en 2020. Cette même année, quelque 280 kilotonnes ont été jetées en tant que déchets. Depuis 2018, le gouvernement du Canada collabore avec des organisations et des intervenants clés et les soutient pour faire avancer la recherche sur la pollution par les microfibres, évaluer et cerner les défis et les possibilités liés à la réduction des déchets, et piloter des programmes de recyclage et de détournement des déchets dans le secteur du textile et du vêtement.

collabore avec des organisations et des intervenants clés et les soutient pour faire avancer la recherche sur la pollution par les microfibres, évaluer et cerner les défis et les possibilités liés à la réduction des déchets, et piloter des programmes de recyclage et de détournement des déchets dans le secteur du textile et du vêtement. Le registre fédéral sur les plastiques du Canada permettra de recueillir des données sur les plastiques présents dans les textiles, y compris sur la quantité de textiles mis sur le marché et leur gestion à la fin de leur vie utile.

permettra de recueillir des données sur les plastiques présents dans les textiles, y compris sur la quantité de textiles mis sur le marché et leur gestion à la fin de leur vie utile. La collaboration avec le secteur du textile et du vêtement en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des solutions ciblées est un élément important du plan global, ambitieux et fondé sur des données probantes que le Canada a mis en place pour réduire les déchets de plastique et la pollution et mettre le cap vers une économie circulaire pour les matières plastiques grâce à une série de mesures complémentaires tout au long du cycle de vie des matières plastiques.

Liens connexes

