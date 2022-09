En plus des mesures de contrôle réglementaires et frontalières en cours, un nouvel arrêté a été pris concernant un groupe de nouveaux précurseurs du fentanyl

OTTAWA, ON, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - La crise des surdoses continue d'être l'un des problèmes de santé publique les plus graves de l'histoire récente du Canada. Malheureusement, 29 052 personnes ont perdu la vie au Canada entre janvier 2016 et décembre 2021, ce qui a ébranlé des familles et des communautés partout au pays, et la majorité de ces décès étaient liés au fentanyl ou aux substances analogues au fentanyl. Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec ses partenaires afin de réduire la toxicité de l'approvisionnement en drogues illégales au Canada. De nouveaux produits chimiques importés, appelés précurseurs, sont utilisés pour produire illégalement du fentanyl et des analogues du fentanyl. Les producteurs de drogues illégales conçoivent souvent délibérément des substances afin de contourner les mesures de contrôles existantes à l'échelle nationale et internationale.

Hier, un nouvel arrêté pris par l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est entré en vigueur pour lutter contre l'importation et la distribution illégales d'un groupe de nouveaux précurseurs du fentanyl qui sont utilisés dans la production illégale de fentanyl et de substances chimiquement liées au fentanyl, appelées des analogues du fentanyl. Cet arrêté permettra à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et à d'autres organismes et partenaires d'application de la loi de prendre des mesures contre l'importation, la distribution et l'utilisation illégales des analogues et dérivés du précurseur du fentanyl N-Phényl pipéridinamine-4 et de ses sels.

Les mesures de contrôle visant les produits chimiques précurseurs, comme celui-ci, diminuent la production et l'offre des drogues illégales toxiques qui contribuent aux risques liés à la consommation de substances au Canada et à la crise des surdoses d'opioïdes.

De plus, des mesures en cours à la frontière contribuent à lutter contre la crise des surdoses. L'ASFC a mis en place des outils de détection et des mesures de sécurité accrues afin que les agents des services frontaliers puissent détecter, examiner et interdire de façon sécuritaire et efficace le fentanyl et d'autres substances toxiques à la frontière. En empêchant l'entrée de stupéfiants au Canada, les agents des services frontaliers contribuent à rendre nos rues et nos communautés plus sûres. Les agents de l'ASFC reçoivent une formation poussée sur les techniques d'examen visant la détection de la contrebande et connaissent les dernières tendances en matière de dissimulation.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à prendre des mesures pour lutter contre la crise des surdoses au moyen d'une approche de santé publique exhaustive, collaborative, empreinte de compassion et fondée sur des données probantes, qui comprend des activités de prévention, de traitement, de réduction des risques et d'application de la loi.

Citations :

« Le gouvernement du Canada comprend qu'il s'agit d'une crise à multiples facettes, et nous collaborons, comme ministères et organismes, pour combattre de front cette crise. Grâce à la signature de cet arrêté, nous donnons aux organismes d'application de la loi les outils nécessaires pour prendre des mesures afin de cesser l'importation, la distribution et l'utilisation des produits chimiques qui sont utilisés dans la production illégale de fentanyl et d'analogues du fentanyl au Canada. La présence de fentanyl et d'analogues du fentanyl dans l'approvisionnement en drogues illégales toxiques a constitué un facteur principal dans la crise des surdoses et a entraîné une perte tragique de vies au Canada. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'Agence des services frontaliers du Canada dispose de divers outils pour protéger les Canadiennes et les Canadiens contre l'entrée de substances illicites dans notre pays. Grâce à l'élargissement des pouvoirs actuels, nos agents de première ligne peuvent maintenant intensifier la lutte contre les nouvelles menaces à la frontière, comme les précurseurs du fentanyl. Je tiens à féliciter les employés de l'ASFC, ainsi que tous les organismes et partenaires d'application de la loi, pour leur engagement et leur excellent travail afin d'assurer la sécurité de nos collectivités. »

L'honorable Marco Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a consacré plus de 800 millions de dollars pour combattre la crise des surdoses d'opioïdes et a réagi rapidement en mettant en œuvre un large éventail de mesures pour aider à sauver des vies et à répondre aux divers besoins des personnes qui consomment des drogues.

a consacré plus de 800 millions de dollars pour combattre la crise des surdoses d'opioïdes et a réagi rapidement en mettant en œuvre un large éventail de mesures pour aider à sauver des vies et à répondre aux divers besoins des personnes qui consomment des drogues. Depuis 2017, près des trois quarts des décès liés aux opioïdes au Canada mettaient en cause du fentanyl ou des substances liées au fentanyl.

mettaient en cause du fentanyl ou des substances liées au fentanyl. Les données sur les méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada montrent que le nombre moyen de décès liés aux opioïdes par jour était de 8 en 2016 et que ce nombre a maintenant plus que doublé; il a atteint en 2021 un sommet historique de 21 décès par jour. Le nombre d'hospitalisations liées aux opioïdes est aussi passé de 13 par jour en 2016 à 17 par jour en 2021.

montrent que le nombre moyen de décès liés aux opioïdes par jour était de 8 en que ce nombre a maintenant plus que doublé; il a atteint en 2021 un sommet historique de 21 décès par jour. Le nombre d'hospitalisations liées aux opioïdes est aussi passé de 13 par jour en 2016 à 17 par jour en 2021. Le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires nationaux et internationaux pour lutter contre l'approvisionnement en drogues illicites toxiques, notamment en : Fournissant aux agents des services frontaliers les outils et l'équipement nécessaires pour détecter, identifier et interdire de manière sûre et efficace le fentanyl et d'autres substances toxiques à la frontière. Cela comprend : la saisie de plus de 20 kg de fentanyl à la frontière entre avril 2018 et avril 2022, et de plus de 27 300 kg liquides et plus de 7 500 kg solides de produits chimiques précurseurs destinés à la production de drogues illicites; la mise en place de 81 aires d'examen désignées sécuritaires aux points d'entrée à risque élevé pour permettre aux agents d'examiner les marchandises et de cibler les colis soupçonnés de contenir des opioïdes aux fins d'analyse approfondie; le déploiement de 6 nouvelles équipes maître-chien dans des centres de traitement du courrier, formées pour détecter le fentanyl et d'autres drogues; la construction d'aires de dépistage en laboratoire dans des centres de fret aérien et de traitement du courrier à Toronto , à Montréal et à Vancouver . Collaborant avec des partenaires du secteur privé pour lutter contre le blanchiment des produits du trafic du fentanyl.

travaille avec des partenaires nationaux et internationaux pour lutter contre l'approvisionnement en drogues illicites toxiques, notamment en : Les agents d'application de la loi et des services frontaliers du Canada continuent de porter des accusations criminelles contre les personnes soupçonnées de détourner des produits chimiques dans le but de fabriquer des substances illicites.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Maja Staka, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-552-5568; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709