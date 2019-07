Le gouvernement du Canada prend d'autres mesures pour faire face à la menace critique du glissement rocheux sur le saumon quinnat en péril du fleuve Fraser

VANCOUVER, le 12 juill. 2019 /CNW/ - En avril 2019, Pêches et Océans Canada a pris des mesures de gestion des pêches nécessaires pour protéger le saumon quinnat en péril du fleuve Fraser, en réponse aux importantes préoccupations concernant leur conservation.

Le récent glissement de roches près de Big Bar, au nord de Lillooet (C.-B.), a créé un obstacle important au passage du poisson, et empêche actuellement la plupart de ces mêmes saumons quinnat de remonter la rivière pour frayer. À l'heure actuelle, seul un faible pourcentage des saumons reproducteurs sont capables de passer et d'atteindre leurs frayères.

Il est nécessaire d'agir rapidement pour sauver autant de ce saumon que possible.

Pêches et Océans Canada (MPO), en partenariat avec la Province de la Colombie-Britannique, les dirigeants des Premières Nations de la région, et des experts externes ont travaillé jour et nuit pour évaluer toutes les solutions, et dans un premier temps, ont décidé de mettre en place des mesures temporaires de gestion des pêches.

Les mesures additionnelles suivantes s'ajoutent aux mesures annoncées en avril, et seront mises en place pour la pêche récréative marine dans le sud de la Colombie-Britannique, dont l'ouverture est prévue le 15 juillet 2019 pour la conservation limitée du saumon quinnat :

Une limite de taille maximale de 80 cm pour la conservation des prises de saumon quinnat dans les zones où la pêche avec conservation des prises de saumon quinnat doit être ouverte le 15 juillet. Cela permettra d'éviter les répercussions sur les gros saumons quinnat en péril du Fraser, qui ont plus de succès à migrer malgré le glissement rocheux.









La limite de taille sera en vigueur à partir du 15 juillet, et la mesure sera réévaluée le 31 juillet. À la fin de juillet, la grande majorité des saumons quinnat en péril du Fraser auraient dû migrer dans le fleuve Fraser au-delà de cette zone. Veuillez consulter le site Web du Ministère pour connaître les mesures particulières prises dans votre région :

De plus, pour s'assurer que le plus grand nombre possible de saumons quinnat, qui ont réussi à franchir avec succès la barrière du glissement rocheux de Big Bar, atteignent leurs frayères, le MPO collaborera avec les Premières Nations de la région pour réduire au maximum les prises de saumon quinnat en amont du site du glissement rocheux.

Les plans de gestion et les restrictions pour la pêche alimentaire et sociale des Premières Nations déjà en place en aval du glissement de roches ne seront pas touchés.

Ces mesures seront mises en place de façon temporaire, en fonction d'autres évaluations du nombre de poissons capables de franchir le site du glissement rocheux, et du succès des mesures prises.

Les mesures d'urgence annoncées aujourd'hui représentent une décision incontestablement difficile à prendre en ce qui concerne les répercussions que ces mesures auront sur les collectivités des Premières Nations, qui dépendent du saumon quinnat comme source alimentaire, et sur les pêcheurs récréatifs. Cependant, l'éventualité d'une perte permanente de ces populations de saumon quinnat représente une menace encore plus grande pour tous ceux qui dépendent du saumon pour leurs moyens de subsistance et leurs possibilités économiques, ainsi que pour la faune qui en dépend comme source de nourriture.

« Compte tenu de la situation actuelle, si nous n'agissons pas dès maintenant pour nous assurer que le plus grand nombre possible de saumons quinnat du Fraser puissent atteindre leurs frayères, ces migrations seront confrontées à des défis très importants. La barrière causée par le glissement de roches de Big Bar est un danger réel et présent, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour augmenter les chances qu'un nombre raisonnable de ces poissons remontent le fleuve pour frayer. Bien que ces mesures soient difficiles, elles sont nécessaires. La survie de ces migrations est essentielle à la durabilité future de ces saumons et à la subsistance économique de bon nombre de ceux qui dépendent de ces stocks. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les mesures annoncées aujourd'hui seront en vigueur pour les pêches récréatives au large de la côte ouest de l'île de Vancouver et au nord du détroit de Georgia .





En novembre 2018, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué 13 populations de saumon quinnat originaires du fleuve Fraser. Sept des populations de saumon quinnat du Fraser ont été évaluées comme étant en voie de disparition, quatre comme étant menacées et une comme étant une population préoccupante. Un seul stock a été jugé non en péril.





En 2018, un rapport du WWF Living Planet a montré que, partout dans le monde, les populations fauniques ont diminué de 60 % au cours des 50 dernières années. Le rapport de 2017 du même groupe indiquait que la moitié de toutes les espèces au Canada étaient en déclin. Au Canada , 521 espèces végétales et animales en péril sont inscrites sur la liste de la Loi sur les espèces en péril (LEP).

