GATINEAU, QC, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, dans l'esprit du partenariat et en reconnaissance du leadership des Premières Nations dans la lutte contre les changements climatiques, le Comité mixte sur l'action climatique Premières Nations-Canada (le Comité) a publié son quatrième rapport annuel destiné au premier ministre et à la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations. Le Comité offre une occasion unique aux représentants fédéraux et des Premières Nations de travailler ensemble à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un modèle de partenariat pour l'action climatique afin de bâtir ensemble un avenir inclusif, propre et prospère.

Les Premières Nations sont touchées de façon particulière et disproportionnée par les changements climatiques. Elles font face à la hausse des menaces posées par les incendies de forêt, la fonte du pergélisol, la modification des habitudes des espèces sauvages, la diminution de l'accès aux sources d'alimentation traditionnelle et les inondations. Les systèmes de connaissances, l'autodétermination et les droits des Premières Nations doivent être intégrés dans l'élaboration de tous les programmes et politiques climatiques fédéraux, car l'expérience et les connaissances des peuples autochtones dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques sont uniques et diversifiées.

De plus en plus d'études démontrent que l'intégration du savoir autochtone dans les processus décisionnels peut accroître la viabilité des mesures prises par le Canada à l'égard des divers aspects des changements climatiques, notamment la sécurité alimentaire, énergétique et hydrique; la cogestion des ressources; la conservation des terres, des eaux et des glaces; le développement économique; l'infrastructure communautaire, ainsi que la santé et le bien-être. Le Canada accorde la priorité aux initiatives qui soutiennent l'autodétermination en matière d'action climatique et qui accroissent le leadership des Premières Nations afin de faire progresser la réconciliation et d'atténuer les impacts des changements climatiques.

Le Comité a réalisé des progrès dans de nombreuses priorités en 2021, malgré les obstacles constants liés à la pandémie, et en dépit des inondations et des incendies dévastateurs qui ont gravement touché diverses collectivités dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, y compris la Première Nation de Lytton. Cette collaboration a été cruciale pour favoriser la participation pleine et entière des Premières Nations aux programmes liés à la croissance propre et aux changements climatiques, et elle fait en sorte que les solutions climatiques du Canada reposent sur le leadership des Premières Nations dans la lutte contre les changements climatiques et favorisent la pleine inclusion des Premières Nations.

Le rapport souligne cinq domaines prioritaires pour les discussions et les activités du Comité en 2022. Ces domaines sont les suivants :

Accélérer la participation pleine et entière des Premières Nations aux programmes liés à la croissance propre et aux changements climatiques, y compris à la stratégie nationale d'adaptation qui verra bientôt le jour. Favoriser le développement du leadership des Premières Nations dans l'action climatique dans le cadre d'un dialogue constructif. Surveiller et évaluer les progrès réalisés à l'égard du leadership des Premières Nations dans l'action climatique et de la participation pleine et entière des Premières Nations aux programmes liés aux changements climatiques. Élaborer de nouveaux outils de communication pour accroître la transparence, la responsabilisation et la mobilisation dans le cadre des activités du Comité. Intégrer un dialogue intergénérationnel et intersectoriel sur les changements climatiques dans toutes les activités du Comité.

Le leadership des peuples autochtones est essentiel pour permettre au Canada d'atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada continuera de faire participer les Premières Nations à titre de partenaires de l'action climatique alors qu'il prend des mesures pour mettre en œuvre le Plan de réduction des émissions pour 2030 et que le Canada met le cap vers un avenir carboneutre.

« Pour de nombreuses Premières Nations, les changements climatiques ne sont pas un problème futur, mais plutôt un phénomène qui a dès maintenant des impacts financiers, culturels et environnementaux sur leurs communautés. Nous avons beaucoup à tirer de l'expérience des Premières Nations et de la relation unique qu'elles entretiennent avec le territoire. Les connaissances autochtones peuvent et doivent être au cœur de l'élaboration d'une politique climatique efficace. J'ai l'honneur de travailler en partenariat avec les Premières Nations et le gouvernement du Canada à faire avancer les priorités du Comité mixte. Je tiens à remercier le Comité pour son travail, et j'estime que nous sommes prêts à collaborer de façon constructive pour faire avancer les priorités énoncées dans le rapport de cette année. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« À titre de chefs de file de l'action climatique, les Premières Nations doivent avoir des occasions significatives de modeler la vision et l'approche de toutes les mesures de lutte contre les changements climatiques. Le Comité mixte sur l'action climatique permet à la gouvernance, aux lois et aux priorités des Premières Nations de prendre la place qui leur revient au sein d'une approche axée sur le leadership climatique des Premières Nations et offre une approche plus globale pour lutter contre les changements climatiques. Les membres des Premières Nations sont souvent les premiers à ressentir les impacts des changements climatiques, et nous disposons des connaissances pour éclairer des solutions concrètes aux répercussions très réelles sur la Terre mère. Nous sommes emballés de continuer de travailler avec le Comité mixte et de mettre en œuvre le leadership climatique des Premières Nations, notamment dans le cadre de la stratégie nationale de l'Assemblée des Premières Nations en matière de climat. »

- Kluane Adamek, cheffe régionale, Assemblée des Premières Nations - Région du Yukon

Faits en bref

Le Comité mixte sur l'action climatique fait suite à la résolution 22/2017 de l'Assemblée des Premières Nations. Il a été créé en 2016 par le premier ministre et le chef national de l'Assemblée nationale des Premières Nations. Son travail est axé sur les changements climatiques et la croissance propre et est fondé sur la reconnaissance des droits, la collaboration et les partenariats.

Le Comité vise à favoriser la participation pleine et entière des Premières Nations aux mesures fédérales de lutte contre les changements climatiques. Il agit à titre de forum unique où les représentants des Premières Nations et les représentants fédéraux se réunissent pour discuter des priorités relatives aux changements climatiques et collaborent à l'élaboration des politiques climatiques.

Le mandat du Comité ne constitue pas un substitut ni une dispense de l'obligation de la Couronne de consulter les détenteurs de droits des Premières Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques.

consulter les détenteurs de droits des Premières Nations à l'échelle locale, régionale et nationale sur les questions liées aux changements climatiques. Le travail du Comité consiste notamment à repérer les obstacles qui entravent la participation des Premières Nations aux processus décisionnels et leur accès aux programmes liés aux changements climatiques, et à trouver des moyens de faire progresser l'autodétermination des Premières Nations en ce qui a trait aux mesures pour le climat.

Le Comité regroupe des représentants des Premières Nations de toutes les régions du Canada, des représentants de l'Assemblée des Premières Nations et des représentants du gouvernement du Canada provenant de plusieurs ministères fédéraux, dont Environnement et Changement climatique Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada et Infrastructure Canada.

