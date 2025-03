OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'antisémitisme est inacceptable et n'a pas sa place au Canada. Nous devons nous opposer ensemble à toutes les formes de haine en luttant activement contre l'antisémitisme par la responsabilisation, l'éducation et la solidarité, et ce, en utilisant tous les outils et toutes les lois à notre disposition et en examinant leur efficacité. Aucune communauté ne devrait vivre dans la peur en raison de son identité.

Aujourd'hui, l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, ont rencontré des dirigeants provinciaux, territoriaux et municipaux, des membres des forces de l'ordre, des procureurs et des membres de la communauté juive à l'occasion du Forum national de lutte contre l'antisémitisme, à Ottawa, afin de se pencher sur la menace croissante que représente l'antisémitisme pour la sécurité publique.

Le Forum leur a permis d'identifier les défis liés à l'antisémitisme et d'élaborer des stratégies efficaces tout en renforçant les mesures collectives dans ce domaine.

À l'issue du Forum, des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux et des forces de l'ordre du Canada ont approuvé une déclaration d'intention. Ils ont réaffirmé leur engagement à lutter contre les crimes haineux visant la communauté juive en renforçant les efforts en matière d'application de la loi et de poursuites judiciaires. Ensemble, ils ont promis de défendre les droits et la sécurité de toutes les personnes au Canada, de renforcer la confiance dans nos systèmes judiciaires et de construire une nation où la haine et la discrimination n'ont pas leur place.

Le gouvernement du Canada s'est également engagé aujourd'hui à prendre les mesures suivantes :

Le gouvernement du Canada travaillera en collaboration avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires afin d'élaborer des engagements d'action nationaux exhaustifs pour lutter contre l'antisémitisme. Ce travail impliquera des représentants de chaque ordre de gouvernement et réunira non seulement des représentants élus, mais aussi des fonctionnaires de ministères concernés. Jusqu'à 10 millions de dollars en nouveau financement immédiat ont été octroyés pour soutenir le travail effectué par les organisations communautaires sur le terrain, afin d'aider à lutter contre toutes les formes de haine, y compris l'antisémitisme. Ce financement, offert par l'entremise du Fonds pour la résilience communautaire (FRC), permettra de favoriser une plus grande collaboration entre les secteurs afin d'identifier et de traiter les signes d'alerte plus tôt et de renforcer les capacités du personnel de première ligne dans divers secteurs, notamment les services des gouvernements municipaux, afin de mieux faire face à la haine et à l'extrémisme violent. Le gouvernement du Canada a investi 26,8 millions de dollars sur quatre ans pour aider les collèges de police à fournir une formation sur tous les crimes haineux aux corps policiers provinciaux et municipaux. Le gouvernement du Canada étudie les moyens d'accélérer la mise en œuvre de ces efforts. Le gouvernement du Canada fera preuve d'une plus grande transparence en ce qui concerne le suivi des progrès accomplis dans le cadre de nos efforts collectifs pour lutter contre la menace que représente l'antisémitisme pour la sécurité publique. Il favorisera cette responsabilité partagée en s'engageant régulièrement auprès de divers partenaires dans le cadre de forums existants (groupes de travail fédéraux, provinciaux et territoriaux composés de hauts fonctionnaires, etc.) et en publiant deux rapports par an sur l'état d'avancement des travaux. Le gouvernement du Canada travaillera avec Statistique Canada afin de mieux identifier les crimes haineux et de les signaler et d'améliorer la cohérence des données et la sensibilisation afin d'aider tout le monde à mieux comprendre l'ampleur des crimes haineux au Canada, y compris les actes d'antisémitisme. Ces mesures engloberont également la formation des services policiers pour leur permettre d'identifier l'antisémitisme et les actes haineux. Cette formation, qui comporte un volet consacré à l'antisémitisme, est offerte à tous les services policiers du Canada. Le gouvernement du Canada s'engage à renforcer cette formation et à continuer d'évaluer et d'affiner les normes de données et le matériel de formation afin de veiller à ce qu'ils répondent aux objectifs. Reconnaissant le dévouement de la communauté juive à construire et maintenir ses propres réseaux de sécurité, le gouvernement du Canada s'engage à prendre part aux efforts de cette communauté pour construire et maintenir leurs propres réseaux de sécurité afin de renforcer la sécurité et d'améliorer la protection de tous les membres de la communauté. Le gouvernement du Canada, en consultation avec les provinces et les territoires, examinera des modifications potentielles à apporter au Code criminel afin de renforcer les outils dont disposent les forces de l'ordre et les procureurs pour lutter contre les crimes haineux, y compris ceux motivés par l'antisémitisme, dans les principaux domaines suivants : l'accès aux édifices religieux et culturels;

les formes extrêmes de discours haineux;

l'affichage de symboles terroristes;

les obstacles aux enquêtes et aux poursuites concernant les crimes haineux. Le gouvernement du Canada collaborera avec les provinces et les territoires pour échanger des pratiques prometteuses en matière de législation provinciale et territoriale et d'autres approches destinées à lutter contre les comportements haineux, y compris ceux motivés par l'antisémitisme. Le gouvernement du Canada collaborera avec les provinces et les territoires pour trouver des moyens d'améliorer les réponses du système de justice pénale aux crimes haineux, y compris ceux motivés par l'antisémitisme. Ces mesures pourraient porter sur la formation et l'élaboration de ressources permettant de mener à bien les enquêtes et les poursuites. Le gouvernement du Canada accordera 1,4 million de dollars de financement supplémentaire à sept nouvelles initiatives dans le cadre du Programme national de commémoration de l'Holocauste. Ces projets ne serviront pas seulement à promouvoir l'éducation et la sensibilisation à l'Holocauste, mais joueront également un rôle clé dans la lutte active contre l'antisémitisme à travers le Canada. Le gouvernement du Canada veillera à ce que les paiements de transfert soient conçus, versés et gérés avec intégrité, responsabilité et transparence, et à ce que les bénéficiaires des fonds publics respectent les valeurs qui sous-tendent la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouvernement du Canada collaborera avec ses partenaires de tous les ordres de gouvernement pour sensibiliser le public à la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) et à tous les éléments contenus dans le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'AIMH.

L'engagement du gouvernement à lutter contre la haine et à soutenir les communautés menacées par des crimes motivés par la haine comprend les investissements suivants :

Un investissement de plus de 18 millions de dollars a été effectué l'année dernière dans le cadre du FRC pour mettre en œuvre 15 projets qui renforcent la capacité du Canada à prévenir l'extrémisme violent et à y répondre, y compris les actes liés à l'antisémitisme. Ces efforts visent à dissuader les personnes à risque de sombrer dans l'extrémisme violent, à soutenir la prévention précoce dans les écoles et les communautés et à améliorer les connaissances sur les mouvements extrémistes violents, en ligne et hors ligne. Depuis son lancement en 2017, le FRC a accordé plus de 73 millions de dollars de financement à 81 projets.

Le gouvernement du Canada apporte un soutien financier aux organisations qui risquent d'être victimes de crimes motivés par la haine afin qu'elles puissent renforcer les mesures de sécurité dans leurs lieux de rassemblement. Près d'un million de dollars ont ainsi été alloués à 13 organisations juives dans le cadre du nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada lancé en 2024.

Citations

« Le Forum d'aujourd'hui a été conçu pour nous permettre de prendre des mesures afin de freiner la montée de l'antisémitisme au Canada. Tout le monde mérite de se sentir en sécurité dans sa propre communauté. C'est pourquoi nous prenons des mesures concrètes et réunissons tous les ordres de gouvernement, nos partenaires chargés de l'application de la loi et des membres de la société civile afin de lutter plus efficacement contre les crimes haineux. Personne ne devrait avoir à vivre dans la peur en raison de son identité. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« La hausse inquiétante des crimes haineux et de l'antisémitisme nous rappelle clairement que nous devons continuer à agir. Grâce au Forum national de lutte contre l'antisémitisme d'aujourd'hui, nous prenons ensemble de nouvelles mesures pour lutter contre la haine, afin que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes puissent être en sécurité dans leurs lieux de culte, dans leurs foyers et dans leurs communautés. »

- L'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique

« Des personnes dans toutes les sphères de la société doivent faire preuve de leadership pour mettre fin à l'antisémitisme. Nous devons nous y opposer, peu importe où et quand cela se produit. La sécurité et la cohésion sociale de nos communautés en dépendent. Je suis reconnaissant pour les conversations d'aujourd'hui, l'occasion d'écouter et d'examiner les aspects sur lesquels nous pouvons améliorer nos efforts en tant que gouvernements et en tant que société. Ce Forum fera bouger les choses. »

- L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada

Faits en bref

Selon la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, l'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions et des lieux de culte de la communauté juive.

définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, l'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions et des lieux de culte de la communauté juive. Statistique Canada a signalé une hausse des crimes haineux motivés par la religion, qui ont augmenté de près de 200 % depuis 2014. De 2022 à 2023, il y a eu une augmentation de 67 % des crimes haineux motivés par la religion. De plus, de 2022 à 2023, il y a eu une augmentation de 71 % des crimes haineux ciblant la population juive.

Le Code criminel traite précisément de l'acte criminel d'antisémitisme prévu à l'article 319 en interdisant l'incitation publique à la haine, la promotion volontaire de la haine et la promotion volontaire de l'antisémitisme. L'article 319 définit les déclarations antisémites comme « des mots parlés, écrits ou enregistrés par des moyens électroniques ou électromagnétiques ou autrement, et des gestes, signes ou autres représentations visibles ».

