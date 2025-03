Les Bourses de formation en recherche du Canada constitueront un guichet unique pour les personnes en quête de bourses d'études et de bourses de recherche

OTTAWA, ON, le 11 mars 2025 /CNW/ - Le Canada est en tête du peloton en ce qui a trait à la recherche de solutions aux enjeux mondiaux. Cependant, comme les besoins ne cessent d'évoluer, le gouvernement du Canada continue d'optimiser son soutien et d'accroître ses investissements pour s'assurer que notre pays demeure un leader en matière de science et de recherche.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland, ont annoncé la création des Bourses de formation en recherche du Canada, un nouveau programme harmonisé de bourses pour soutenir les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux. Onze programmes existants de bourses d'études et de bourses de recherche des trois organismes subventionnaires fédéraux seront maintenant regroupés pour simplifier la façon dont le Canada appuie la prochaine génération de talents en recherche. Cette nouvelle approche réduira le fardeau administratif qui pèse sur les chercheurs, qui pourront se concentrer sur ce qui compte, soit leur recherche, et favorisera une meilleure collaboration et coordination entre les organismes subventionnaires, à savoir les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

Les trois organismes subventionnaires fédéraux ont aussi renforcé leurs efforts de coordination et de collaboration. Ils ont aussi optimisé leur capacité à mettre en œuvre des politiques et des programmes harmonisés et novateurs qui mettent à profit les forces uniques de chaque organisme.

Voici quelques-uns de leurs résultats :

Coordination et mobilisation internationale accrue : Les trois organismes subventionnaires ont amélioré leurs partenariats internationaux et dirigé des initiatives de collaboration dans divers domaines de recherche pouvant être avantageux pour le Canada , notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), dans le secteur quantique et dans le domaine de la recherche dans l'Arctique.

Les trois organismes subventionnaires ont amélioré leurs partenariats internationaux et dirigé des initiatives de collaboration dans divers domaines de recherche pouvant être avantageux pour le , notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), dans le secteur quantique et dans le domaine de la recherche dans l'Arctique. Appels ciblés pour des collaborations interdisciplinaires internationales : Le Fonds Nouvelles frontières en recherche (FNFR) soutient des recherches interdisciplinaires visant à résoudre des enjeux mondiaux. Plus de 800 projets dirigés par des Canadiens en bénéficient, ainsi que 783 membres d'équipes provenant de 58 pays.

Le Fonds Nouvelles frontières en recherche (FNFR) soutient des recherches interdisciplinaires visant à résoudre des enjeux mondiaux. Plus de 800 projets dirigés par des Canadiens en bénéficient, ainsi que 783 membres d'équipes provenant de 58 pays. Politique sur le libre accès : Selon la politique des trois organismes sur le libre accès, toutes les publications évaluées par des pairs qui découlent de travaux subventionnés doivent être librement accessibles, afin d'assurer une plus grande portée et une meilleure équité en ce qui a trait à la dissémination des résultats de recherche.

politique des trois organismes sur le libre accès, toutes les publications évaluées par des pairs qui découlent de travaux subventionnés doivent être librement accessibles, afin d'assurer une plus grande portée et une meilleure équité en ce qui a trait à la dissémination des résultats de recherche. Accent plus marqué sur les retombées : Les organismes ont renforcé leurs partenariats de recherche pour maximiser les retombées sociales, sanitaires et économiques pour les Canadiens. Les subventions Du laboratoire au marché sont un bel exemple d'entreprenariat et de commercialisation.

En plus de regrouper les programmes de talents en un nouvel ensemble de bourses, le gouvernement augmente le nombre et la valeur des bourses d'études supérieures et des bourses postdoctorales. Grâce à l'investissement de 825 millions de dollars sur cinq ans annoncé dans le budget de 2024 et à un montant complémentaire de 199,8 millions de dollars par année par la suite, environ 1 720 étudiants et chercheurs postdoctoraux supplémentaires recevront des bourses. En outre, une bonification de la valeur des bourses est entrée en vigueur en septembre 2024. De plus amples renseignements sur la manière dont les étudiants et les chercheurs postdoctoraux peuvent présenter leur demande pour ce nouvel ensemble de bourses seront mis à la disposition du public dans les mois à venir.

Des travaux sont également en cours pour mettre en œuvre un nouveau portail moderne et convivial de soumission des demandes qui permettra aux chercheurs et aux étudiants de présenter des demandes de financement. Une solution de gestion des subventions des trois organismes remplacera plus d'une douzaine de systèmes obsolètes et complexes de gestion des subventions pour offrir une plateforme numérique unique qui sera utilisée par tous les organismes subventionnaires.

La création de ce nouveau programme et de ce nouveau portail s'inscrit dans le plan ambitieux du Canada visant à renforcer et à moderniser le système fédéral de soutien à la recherche. Comme annoncé dans le budget 2024, ce plan a pour objectif d'améliorer la vision stratégique et la coordination du système, tout en préservant les caractéristiques qui ont permis au Canada d'atteindre l'excellence en matière de recherche.

Citations

« L'écosystème de recherche du Canada doit s'adapter, croître et se renouveler pour prospérer dans un monde qui évolue rapidement. Les étudiants des cycles supérieurs et les chercheurs postdoctoraux relèvent les plus grands défis du monde pour aider à améliorer notre qualité de vie et favoriser la prospérité du Canada. Notre gouvernement s'engage à renforcer le soutien apporté à cette nouvelle génération de talents en offrant aux personnes les plus talentueuses les mesures incitatives nécessaires pour qu'elles effectuent leur travail novateur au pays. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. l'honorable François-Philippe Champagne

« L'établissement des Bourses de formation en recherche du Canada vise à moderniser le soutien fédéral offert aux futurs chercheurs, y compris ceux qui effectuent des recherches en santé, un domaine critique pour le maintien de la santé et du bien-être des personnes qui vivent au Canada. En regroupant les programmes destinés à appuyer les talents et en augmentant le nombre et la valeur des bourses disponibles, nous facilitons l'accès des étudiants et des boursiers au financement et nous les aidons à se préparer à faire carrière au sein de l'écosystème de recherche du Canada. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

Faits en bref

La création des Bourses de formation en recherche du Canada fait suite aux conclusions du Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche, qui constate qu'une plus grande coordination est nécessaire pour optimiser l'incidence du soutien fédéral à la recherche.

fait suite aux conclusions du Comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche, qui constate qu'une plus grande coordination est nécessaire pour optimiser l'incidence du soutien fédéral à la recherche. Depuis 2016, le gouvernement fédéral a investi plus de 22 milliards de dollars dans des initiatives liées à la science et à la recherche, y compris dans l'infrastructure et les nouveaux talents, ainsi que dans d'autres mesures de soutien aux sciences et à la technologie.

En plus de l'investissement dans les étudiants et les chercheurs postdoctoraux, le budget 2024 a prévu de verser 1,8 milliard de dollars sur cinq ans et 748,3 millions de dollars par année par la suite aux conseils subventionnaires fédéraux afin d'augmenter le financement des principales subventions de recherche et de soutenir les chercheurs canadiens.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Science canadienne sur les médias sociaux.

Facebook : Science canadienne | Instagram : @sciencecdn

Suivez le Ministère sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Audrey Milette, Directrice par intérim des communications, Bureau du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 343-552-5654, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]