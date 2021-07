OTTAWA, ON, le 11 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont accepté une demande officielle d'aide fédérale de la part de la province de l'Ontario pour le soutien à l'évacuation en réponse à d'importants incendies de forêt et à la fumée épaisse qui menacent la collectivité de la Première nation de Poplar Hill dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Le gouvernement du Canada fournira des ressources d'évacuation immédiates grâce au déploiement du personnel et des ressources des Forces armées canadiennes stationnées à la BFC Winnipeg. Ces ressources aideront les membres de la communauté de la Première nation de Poplar Hill, qui est accessible que par transport aérien, à commencer leur évacuation dès cet après-midi vers une communauté d'accueil désignée.

Le Centre des opérations du gouvernement s'emploie à coordonner l'intervention fédérale face à la situation des feux de forêt en Ontario. Les responsables travaillent en étroite collaboration avec les partenaires fédéraux et provinciaux pour coordonner cette aide.

Citations

« Le gouvernement du Canada est prêt à aider la province de l'Ontario et les résidents de la Première nation de Poplar Hill, qui sont actuellement confrontés à la menace des feux de forêt. Les Canadiens peuvent être assurés que tous les ordres de gouvernement travaillent ensemble pour fournir l'aide requise. J'encourage fortement les résidents touchés à suivre les directives et les conseils des autorités locales et des premiers intervenants. Au nom de tous les Canadiens, je remercie tous les premiers intervenants ainsi que les membres des Forces armées canadiennes, qui travaillent sans relâche pour soutenir les Canadiens dans le besoin. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la sécurité publique et de la protection civile

« Les Forces armées canadiennes sont toujours prêtes à protéger les Canadiens lorsqu'ils sont menacés par des catastrophes naturelles. Les feux de forêt près des Premières nations de Poplar Hills sont tragiques et nous sommes honorés de pouvoir les aider comme demandé. Notre mobilisation rapide d'avions Hercules permettra de mettre les résidents à l'abri d'une éventuelle catastrophe. »

- L'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale

Liens associés

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Contacts : Madeleine Gomery, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 613-292-0370, [email protected] ; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca