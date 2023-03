OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - Au printemps 2015, la Saskatchewan a connu de graves inondations, avec des précipitations totalisant 50 à 100 millimètres dans de nombreuses régions de la province. Cet événement a des répercussions importantes sur les résidents et leurs moyens de subsistance, et les inondations ont causé des dommages importants aux résidences, aux fermes, aux organismes à but non lucratif, aux entreprises et aux infrastructures à travers la province.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé un paiement provisoire de 23 666 519 $ à la Saskatchewan dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) afin de contribuer aux coûts de rétablissement associés aux inondations du printemps 2015.

Les dépenses admissibles en vertu des AAFCC comprennent, sans s'y limiter, les opérations d'évacuation, le rétablissement des travaux publics et des infrastructures dans leur état antérieur à la catastrophe, ainsi que le remplacement ou la réparation des biens personnels essentiels des particuliers, des petites entreprises et des fermes.

Citations

« Alors que les effets du changement climatique augmentent la fréquence des catastrophes naturelles comme les inondations, nous nous engageons à soutenir les Canadiens et à assurer leur sécurité. Ce paiement soutiendra la province de la Saskatchewan dans ses efforts de rétablissement et de reconstruction alors que nous travaillons ensemble pour nous adapter aux impacts des changements climatiques. Privilégier notre résilience face aux catastrophes naturelles récurrentes contribuera à renforcer notre capacité d'adaptation et notre aptitude à mieux nous rétablir. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les catastrophes naturelles peuvent avoir des répercussions négatives à long terme sur les personnes, les collectivités et l'ensemble de notre province. Lorsqu'une catastrophe survient, il est primordial que nous soyons en mesure d'offrir aux familles et aux entreprises de la Saskatchewan le soutien financier dont elles ont besoin pour se remettre sur pied. »

- L'honorable Christine Tell, ministre des Services correctionnels, de la Police et de la Sécurité publique de l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan

Faits en bref

En 2015, la Saskatchewan a connu un ruissellement printanier qui a entraîné des inondations, principalement dans le centre ouest, le centre, le centre est et le sud est de la province.







a connu un ruissellement printanier qui a entraîné des inondations, principalement dans le centre ouest, le centre, le centre est et le sud est de la province. En cas de catastrophe de grande envergure, le gouvernement du Canada fournit une aide financière par le biais du programme des AAFCC aux provinces et aux territoires, à leur demande, pour les dépenses admissibles d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe qui dépassent ce qu'ils pourraient raisonnablement assumer par eux-mêmes.







fournit une aide financière par le biais du programme des AAFCC aux provinces et aux territoires, à leur demande, pour les dépenses admissibles d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe qui dépassent ce qu'ils pourraient raisonnablement assumer par eux-mêmes. Les gouvernements provinciaux ou territoriaux conçoivent, élaborent et fournissent une aide financière en cas de catastrophe et décident des montants et des types d'aide qui seront fournis aux personnes ayant subi des pertes. Le programme des AAFCC n'impose aucune restriction aux gouvernements à cet égard.







aux personnes ayant subi des pertes. Le programme des AAFCC n'impose aucune restriction aux gouvernements à cet égard. Les provinces et les territoires fournissent un soutien financier aux collectivités touchées en fonction des critères des plans et des politiques de rétablissement de leur propre programme provincial d'aide en cas de catastrophe.







En vertu des AAFCC, les provinces et les territoires disposent de six mois après la fin d'une catastrophe pour demander une aide financière au gouvernement fédéral. Une fois qu'un événement a été qualifié en vertu des AAFCC, les provinces et les territoires ont jusqu'à cinq ans pour soumettre leur demande finale.







La date limite initiale de cinq ans pour cet événement était fixée à 2020, mais les demandes de la province et l'impact de la pandémie sur les opérations provinciales ont contribué à la prolongation des paiements. La nouvelle date limite de soumission de la demande finale de paiement par la Saskatchewan est fixée à décembre 2025.







est fixée à décembre 2025. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme compétitif doté de 3,8 milliards de dollars visant à soutenir les projets d'infrastructure publique qui atténuent les catastrophes et les risques actuels et futurs liés au climat. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a investi 42,1 millions de dollars dans des projets d'atténuation des inondations en Saskatchewan par l'entremise du FAAC afin d'accroître la résilience de ses collectivités. En janvier 2023, le FAAC a lancé son nouvel appel de projets. Plus d'un milliard de dollars de financement fédéral sont actuellement disponibles.

