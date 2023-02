OTTAWA, ON, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Les inondations constituent la catastrophe naturelle la plus courante et la plus coûteuse au Canada. En 2011 et en 2013, l'Alberta a connu deux événements météorologiques extrêmes qui ont causé des dommages importants à des habitations, des collectivités des Premières Nations, des petites entreprises et des fermes.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé des paiements finaux totalisant 13 051 334 $ à l'Alberta dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC). Ce financement aidera à couvrir les coûts de rétablissement associés aux événements météorologiques de 2011 et de 2013.

En vertu des AAFCC, les provinces et les territoires disposent de six mois après la fin d'une catastrophe pour demander une aide financière au gouvernement fédéral. Une fois qu'un événement a été qualifié dans le cadre des AAFCC, les provinces et les territoires ont jusqu'à cinq ans pour soumettre leur demande finale. La limite initiale de cinq ans pour ces événements était de 2016 et 2018, respectivement. Cependant, les prolongations demandées par la province et les répercussions de la pandémie sur les opérations provinciales ont contribué aux retards de paiement.

Les dépenses admissibles en vertu des AAFCC comprennent, sans s'y limiter, les opérations d'évacuation, le rétablissement des travaux publics et des infrastructures dans leur état antérieur à la catastrophe, ainsi que le remplacement ou la réparation des biens personnels essentiels des particuliers, des petites entreprises et des fermes.

« L'aide fournie à la province de l'Alberta dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe permettra de rembourser une partie importante des coûts liés aux inondations de 2011 et de 2013 en Alberta. Alors que nous nous efforçons d'améliorer notre capacité à réagir et à résister aux dommages causés par les catastrophes naturelles, nous sommes déterminés à soutenir les provinces et les municipalités, en veillant à ce que les collectivités soient en mesure de se reconstruire plus solidement. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les catastrophes naturelles ont un impact sur nos infrastructures, nos entreprises locales et nos résidences. Ces événements entraînent des répercussions à long terme sur nos collectivités, et notre gouvernement travaille avec ses partenaires provinciaux et municipaux pour veiller à ce que les Albertains aient le soutien dont ils ont besoin pour reconstruire leurs collectivités. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre

« Tous les niveaux de gouvernement ont la responsabilité de travailler ensemble afin d'assurer la sécurité et le bien-être des citoyens de ce pays. Les Albertains sont reconnaissants du soutien apporté par le gouvernement fédéral après les catastrophes naturelles dévastatrices qui ont frappé notre province en 2011 et en 2013. »

- Mike Ellis, ministre de la Sécurité publique et des Services d'urgence de l'Alberta

En cas de catastrophe de grande envergure, le gouvernement du Canada fournit une aide financière par le biais du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) aux provinces et aux territoires, à leur demande, pour couvrir les dépenses admissibles d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe qui dépassent ce qu'ils pourraient raisonnablement assumer par eux-mêmes.

fournit une aide financière par le biais du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) aux provinces et aux territoires, à leur demande, pour couvrir les dépenses admissibles d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe qui dépassent ce qu'ils pourraient raisonnablement assumer par eux-mêmes. Les provinces et les territoires conçoivent, élaborent et fournissent une aide financière en cas de catastrophe, et déterminent les montants et les types d'aide qui seront fournis à ceux qui ont subi des pertes.

à ceux qui ont subi des pertes. En 2011, la débâcle printanière dans les bassins des rivières avoisinantes a provoqué d'importantes inondations avec comme conséquences des dommages aux maisons, aux petits commerces, aux fermes et à la Première Nation Siksika. Le gouvernement du Canada a fourni un paiement final de 2 792 748 $.

a fourni un paiement final de 2 792 748 $. En 2013, de fortes pluies ont causé l'évacuation de deux collectivités autochtones et de plusieurs régions avoisinantes. Le gouvernement du Canada a fourni un paiement final de 10 258 586 $.

