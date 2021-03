WINNIPEG, MB, le 17 mars 2021 /CNW/ - L'accès à la justice est une valeur canadienne fondamentale, essentielle à une société juste et équitable. Tous les Canadiens doivent pouvoir compter sur un système de justice qui est là pour les protéger et non leur causer du tort. Il est important de soutenir les jeunes Autochtones si nous souhaitons véritablement mettre fin au racisme et aux inégalités systémiques dans l'ensemble du système de justice du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, accompagné de Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, a annoncé que le gouvernement du Canada appuyait « The Empower Project » (T.E.P.), un projet de New Directions for Children, Youth, Adults and Families Inc. Ce projet, qui renforce un programme instauré en 2015, appuie particulièrement les jeunes femmes autochtones vulnérables qui ont des démêlés avec la justice et qui ont reçu un diagnostic de troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF).

Le T.E.P. fournira du soutien intensif et personnalisé à de jeunes femmes et à des filles afin d'accroître leurs chances de réadaptation. Le programme comprendra des services de consultation sur la toxicomanie adaptés à leur culture, des services de soutien à la famille et en santé mentale, ainsi que des activités récréatives, à caractère social et de renforcement des compétences. Le ministère de la Justice financera ce projet à hauteur d'environ 587 000 $ au cours d'une période de quatre ans, soit de 2020 à 2023, par l'entremise du Fonds du système de justice pour les jeunes.

Citations

« La prestation de services personnalisés et culturellement adaptés est essentielle pour aider les jeunes femmes et les filles autochtones qui ont des démêlés avec le système de justice à réaliser leur plein potentiel. Ce projet contribue non seulement à faire progresser la réconciliation, mais vise aussi à réduire la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale. Le financement aidera New Directions à continuer d'offrir du soutien à la réadaptation à ces jeunes femmes et filles autochtones qui composent avec les effets d'une exposition prénatale à l'alcool. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Tous les jeunes méritent la possibilité de grandir et de s'épanouir. Je tiens à remercier New Directions pour les soins et le soutien ciblés et adaptés à la culture offerts aux jeunes Autochtones du Manitoba, en particulier dans le cadre de projets comme celui-ci, qui s'adresse aux personnes aux prises avec de multiples vulnérabilités et obstacles à la réussite. »

Kevin Lamoureux, député, Winnipeg-Nord

« L'organisme New Directions est ravi d'obtenir un financement renouvelé pour "The Empower Project", ce qui lui permettra d'aider de jeunes femmes qui font face à des défis importants en raison d'une exposition prénatale à l'alcool. De plus, ces jeunes sont aux prises avec des obstacles systémiques découlant de la colonisation. Notre objectif est de les aider à établir des liens sûrs avec des groupes de soutien culturel autochtones, ainsi qu'à accéder à des programmes de soutien en santé mentale et physique qui leur assureront un avenir meilleur. »

Dre Jennifer Frain, C. Psych.

Directrice générale, New Directions for Children, Youth, Adults and Families Inc.

Faits en bref

Le Fonds du système de justice pour les jeunes du ministère de la Justice Canada vise à améliorer le système de justice pour les adolescents, à trouver des solutions à des enjeux émergents en matière de justice pour les jeunes, ainsi qu'à favoriser la participation des citoyens et de la collectivité dans le système de justice pour les adolescents.

vise à améliorer le système de justice pour les adolescents, à trouver des solutions à des enjeux émergents en matière de justice pour les jeunes, ainsi qu'à favoriser la participation des citoyens et de la collectivité dans le système de justice pour les adolescents. Avec un budget annuel de 4,5 millions de dollars, le Fonds du système de justice pour les jeunes soutient des projets qui font avancer des priorités essentielles, comme la réduction du taux d'incarcération chez les jeunes Canadiens autochtones.

En janvier 2021, le ministre de la Justice et procureur général du Canada a reçu le mandat d'élaborer, en consultation et en collaboration avec les provinces, les territoires et des partenaires autochtones, une stratégie en matière de justice autochtone pour lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice.

et procureur général du a reçu le mandat d'élaborer, en consultation et en collaboration avec les provinces, les territoires et des partenaires autochtones, une stratégie en matière de justice autochtone pour lutter contre la discrimination systémique et la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice. Au Manitoba , les enfants autochtones constituent la grande majorité des enfants pris en charge. Dans ce groupe, plus de 10 % des enfants souffrent de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (l'ETCAF).

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn. Suivez le ministre Lametti sur Twitter : @MinJusticeFr.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus encore au moyen de fils RSS. Pour plus d'informations ou pour vous abonner, visitez le site https://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html.

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Rachel Rappaport, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice, 613-992-6568, [email protected] ; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]

Liens connexes

http://www.justice.gc.ca