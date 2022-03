Amélioration de l'état de santé des personnes à risque de méfaits liés à la consommation de substances et de surdoses.

HALIFAX, NS, le 16 mars 2022 /CNW/ - La crise des opioïdes est une crise de santé publique d'importance qui a eu un impact dévastateur sur familles, amis et collectivités partout au pays. Les données récentes portant sur les décès attribuables aux surdoses d'opioïdes confirment l'incidence négative qu'a eue la COVID-19 sur la crise actuelle des surdoses, de nombreux territoires ayant déclaré des taux records de méfaits, y compris des décès, tout au long de 2020, 2021 et maintenant en 2022. Au cours du premier semestre de 2021, 23 personnes sont mortes d'une surdose d'opioïdes en Nouvelle-Écosse. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens bénéficient des services et soutien vitaux dont ils ont besoin.

Aujourd'hui l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'une aide financière fédérale dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour un projet dirigé par le Mi'kmaw Native Friendship Centre à Halifax. Ce projet aidera à améliorer l'état de santé pour les personnes qui risquent de subir des méfaits liés aux substances et de faire des surdoses en intensifiant les efforts de prévention et de sensibilisation à la réduction des méfaits en Nouvelle-Écosse, y compris dans les collectivités autochtones, ainsi qu'à élargir les réseaux de pairs et de professionnels de la santé dans toute les régions de l'Atlantique.

L'annonce d'aujourd'hui comprend près de 250 000 $ pour appuyer l'expansion du Substance Use Network of the Atlantic Region (SUNAR) de Direction 180, réseau régional dirigé par des pairs de personnes ayant vécu ou vivant une expérience de consommation de substances en Atlantique qui vise à améliorer et à sauver des vies. Ce financement permettra d'accroître la portée de leurs services et programmes existants.

Le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec tous les ordres de gouvernement, des partenaires, des communautés autochtones, des intervenants, des personnes ayant vécu ou vivant une expérience de consommation de substances et des organismes dans les collectivités de l'Atlantique partout au pays pour mettre fin à cette crise de santé publique à l'échelle nationale, et assurer que les personnes ont accès aux services vitaux dont ils ont besoin.

Citations

« Le Mi'kmaw Native Friendship Centre à Halifax fait du travail exceptionnel pour soutenir sa collectivité et les autres collectivités de la Nouvelle-Écosse, et je les remercie pour leur dévouement envers la lutte contre la crise des surdoses tout en mobilisant les personnes ayant vécu ou vivant des expériences de consommation. En appuyant des initiatives comme celle-ci en Atlantique et partout au pays, nous pouvons aider les Canadiennes et les Canadiens à recevoir les services de santé et le soutien par les pairs dont ils ont besoin dans un environnement culturellement sécuritaire qui tient compte des traumatismes. Ensemble, nous réussirons à mettre fin à cette crise nationale en santé publique, et à sauver des vies. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministère de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Afin de confronter l'épidémie mortelle de surdoses d'opioïdes qui n'a fait que s'aggraver au cours de la pandémie, nous avons besoin d'interventions communautaires fondées sur la réduction des méfaits et des principes de santé publique. Cela nécessite des traitements, du soutien, ainsi que de l'éducation et de la formation en matière de prévention de surdoses. En appuyant Direction 180, organisme avec plus de deux décennies d'expérience en la matière, le financement octroyé par le Programme sur l'usage et les dépendances aux substances permettra de sauver plus de vies dans notre ville, tout en améliorant la santé des personnes qui consomment da façon importante. »

Lena Metlege Diab

Députée, Halifax Ouest

« Le fait de faire partie du SUNAR a permis d'accroître les connaissances et les compétences de la grande majorité des participants au sujet des pratiques sécuritaires de consommation de substances et de la prévention des surdoses. Au-delà des répercussions sur les connaissances et les comportements, le SUNAR a des répercussions psychosociales importantes chez les personnes qui consomment des substances. En fait, tous les répondants à l'évaluation ont convenu que le SUNAR a eu un effet positif sur leur vie, notamment une confiance accrue, un engagement et des liens accrus, et un sentiment d'autonomisation. Nous avons vu certains membres retourner à l'école, obtenir un emploi et un logement, et atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés pour leur santé en matière de troubles de consommation. »

Katie Upham

Éducatrice en réduction des méfaits du SUNAR, Direction 180

Faits en bref

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a pris des mesures urgentes pour lutter contre la crise des surdoses grâce à des investissements importants de plus de 700 millions de dollars.

a pris des mesures urgentes pour lutter contre la crise des surdoses grâce à des investissements importants de plus de 700 millions de dollars. Par l'entremise du PUDS, le gouvernement du Canada verse des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour répondre aux problèmes actuels de consommation de drogues et de substances au Canada . Depuis 2017, il a appuyé plus de 200 projets partout au pays.

verse des subventions et des contributions à d'autres ordres de gouvernement, ainsi qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour répondre aux problèmes actuels de consommation de drogues et de substances au . Depuis 2017, il a appuyé plus de 200 projets partout au pays. La somme de 116 millions de dollars allouée dans le cadre du budget de 2021 s'ajoute à un investissement de 66 millions de dollars prévu dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 pour les organismes communautaires qui répondent aux problèmes de toxicomanie, notamment en les aidant à fournir des services dans le contexte de la COVID-19.

Direction 180 est un programme du Mi'kmaw Native Friendship Centre. Il s'agit d'un programme communautaire sans but lucratif de traitement des opioïdes situé à Halifax . En vigueur depuis 2001, le programme vise à réduire les risques inhérents à la consommation de substances en offrant une gamme de services, y compris l'éducation sur la réduction des méfaits, le soutien par les pairs, la formation sur la prévention des surdoses et les trousses de naloxone à domicile.

. En vigueur depuis 2001, le programme vise à réduire les risques inhérents à la consommation de substances en offrant une gamme de services, y compris l'éducation sur la réduction des méfaits, le soutien par les pairs, la formation sur la prévention des surdoses et les trousses de naloxone à domicile. Le projet SUNAR, lancé en 2020, est un réseau régional dirigé par des pairs de personnes qui ont des expériences de consommation de substances dans l'ensemble de l'Atlantique. Il réunit et informe les fournisseurs de services et les autres partenaires afin de les sensibiliser davantage aux pratiques de réduction des méfaits et de réduire la stigmatisation à laquelle les personnes qui consomment des substances peuvent faire face lorsqu'elles accèdent aux services. Le travail de réduction des méfaits du SUNAR comprend également la fourniture de trousses de naloxone et de bandelettes de test du fentanyl. Au total, il a reçu plus de 760 000 $ dans le cadre du PUDS.

