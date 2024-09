Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, annonce le financement d'un programme culturel au Nanaimo Museum

NANAIMO, BC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Les musées jouent un rôle essentiel pour préserver et faire connaître l'histoire et le patrimoine culturel de nos communautés.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi d'un investissement de 230 000 dollars pour une nouvelle programmation culturelle et des activités de sensibilisation de la Nanaimo and District Museum Society (Nanaimo Museum). Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Accordée dans le cadre du volet Accès au patrimoine du Programme d'aide aux musées, l'aide financière appuiera la conception d'une exposition itinérante bilingue qui s'intitulera « Esquimalt & Nanaimo (E&N) Railway Land Grants: 140 Years Later ». Elle portera sur l'histoire du chemin de fer E&N et des concessions de terres qu'on lui a accordées sur l'île de Vancouver il y a 140 ans. Cette exposition mettra en lumière les séquelles du colonialisme et des concessions de terres sur les négociations de traités avec les Premières Nations ainsi que l'avenir des transports dans le contexte de la crise climatique.

En partenariat avec la Vancouver Island Local History Society, le Nanaimo Museum concevra l'exposition pour qu'elle puisse être présentée dans des espaces communautaires non traditionnels le long de la voie ferrée du chemin de fer E&N, de Victoria à Campbell River, dans le but de joindre de nouveaux auditoires et de promouvoir un meilleur accès à l'histoire collective de l'île de Vancouver.

Le musée accueillera l'exposition avant qu'elle ne soit présentée à l'Université de l'île de Vancouver et au Qualicum Beach Museum en 2025.

Citations

« La somme que nous avons investie dans le Nanaimo Museum permettra d'attirer de nouveaux publics en consacrant une exposition importante à l'héritage du chemin de fer E&N et aux séquelles du colonialisme. Ce témoignage historique essentiel renforce la mission du musée en donnant à la communauté culturelle de l'île de Vancouver et d'ailleurs la possibilité de commémorer le passé, de comprendre le présent et de façonner l'avenir de notre patrimoine commun. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Ce financement souligne le rôle essentiel que jouent les musées dans notre cheminement commun vers la réconciliation en favorisant la pluralité des voix et en créant des espaces sûrs qui permettent le dialogue et la compréhension. Grâce à des institutions comme le Nanaimo Museum, nous construisons ensemble un avenir plus inclusif. Notre gouvernement est fier d'appuyer des projets qui contribuent à améliorer l'accessibilité de nos récits et de nos legs culturels pour tous les Canadiens. »

- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien

« Le Nanaimo Museum est extrêmement reconnaissant envers Patrimoine canadien pour son généreux soutien. Nous avons hâte de travailler avec la communauté et nos partenaires de la Vancouver Island Local History Society à l'élaboration de cette exposition itinérante. Peu de gens connaissent cette histoire, mais ses répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Nous sommes donc heureux de pouvoir la faire connaître partout sur l'île. »

- Sophia Maher, directrice générale, Nanaimo and District Museum Society

« L'accaparement de terres par la compagnie de chemin de fer E&N n'est pas un évènement relégué au passé; il a encore des répercussions sur les communautés. Grâce à l'aide généreuse de Patrimoine canadien, la Vancouver Island Local History Society pourra raconter cette histoire et la faire voyager dans les communautés de l'île. »

- Kelly Black, présidente du conseil d'administration, Vancouver Island Local History Society

Les faits en bref

La Nanaimo and District Museum Society, dont la mission est de superviser l'exploitation et la gestion du Nanaimo Museum, a été fondée en 1964. Elle gère également le Bastion, un fort de la Compagnie de la Baie d'Hudson construit en 1853, ainsi que le Temple de la renommée des sports de Nanaimo.

Le Nanaimo Museum a ouvert ses portes en 1967. Il préserve, étudie, interprète et fait connaître le patrimoine culturel de ce qui est aujourd'hui la ville de Nanaimo et le district adjacent. Il joint plus de 48 000 personnes par an et offre à ses visiteurs la chance de découvrir les liens qui unissent le passé, le présent et l'avenir, en mettant l'accent sur les industries qui ont façonné la ville et sur la vie sociale de ses habitants.

La nouvelle exposition du Nanaimo Museum s'intitulera « Esquimalt & Nanaimo (E&N) Railway Land Grants: 140 Years Later ». Elle comprendra des programmes scolaires basés sur le curriculum de la Colombie-Britannique ainsi que la rédaction d'un guide d'interprétation.

La Vancouver Island Local History Society cherche à promouvoir, à encourager et à favoriser l'étude de l'histoire locale et régionale au sein des communautés de l'île de Vancouver et des îles Gulf. En soutenant les initiatives qui font connaître l'histoire locale, la société permet la mise sur pied de projets inclusifs et représentatifs des communautés d'hier et d'aujourd'hui.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de mettre en valeur des collections du patrimoine. Le Programme favorise la préservation de la culture autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour toute la population canadienne.

