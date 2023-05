OTTAWA, ON, le 24 mai 2023 /CNW/ - Dans l'économie moderne, les Canadiens doivent pouvoir compter sur un marché équitable et sécuritaire.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui l'octroi, dans le cadre du Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles, d'un financement de plus de 3 millions de dollars sur les deux prochaines années. Ces fonds soutiendront la tenue de 21 projets visant à faire en sorte que les Canadiens soient informés et protégés lorsqu'ils prennent des décisions d'achat de produits et de services.

Les projets de recherche qui font l'objet d'un financement couvrent un éventail de sujets, dont la protection des consommateurs dans l'environnement numérique, la consommation durable et l'économie circulaire, le secteur financier, de même que les obstacles systémiques, l'abordabilité et autres risques pour les consommateurs vulnérables.

Les projets de type développement financés dans le cadre du Programme visent à aider les organisations de consommateurs à atteindre une plus grande autonomie financière ainsi qu'à renforcer la collaboration au sein du secteur de la protection des consommateurs.

Ces efforts concordent avec l'objectif du gouvernement de promouvoir et de protéger les intérêts des consommateurs en établissant un marché équitable, efficace et concurrentiel.

Citations

« En finançant des travaux de recherche qui viendront éclairer l'élaboration de politiques sur des enjeux de consommation prioritaires, comme l'abordabilité et l'élimination d'obstacles systémiques, nous protégeons les personnes les plus vulnérables de nos communautés. Grâce au soutien que nous leur offrons, les organisations de consommateurs seront mieux en mesure de fournir aux consommateurs l'information dont ils ont besoin pour participer en toute confiance au marché. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles du gouvernement du Canada a un budget annuel de 1,69 million de dollars.

a un budget annuel de 1,69 million de dollars. La gestion du Programme est assurée par le Bureau de la consommation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada , au nom du gouvernement.

, au nom du gouvernement. Le financement octroyé au titre du volet de développement du Programme aide les organisations de consommateurs à augmenter leur capacité de sorte qu'elles puissent continuer, en toute impartialité, à remplir leur mandat qui consiste à représenter les intérêts des consommateurs canadiens.

