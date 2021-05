OTTAWA, ON, le 6 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, contribue à établir un lien entre les Canadiennes et Canadiens et leur histoire commune, leur permettant ainsi de mieux se comprendre et de mieux comprendre le présent. Chaque désignation d'importance historique nationale apporte sa contribution unique à la tapisserie complexe des histoires qui constituent notre passé et constituent ensemble notre identité.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé la nomination de Mme Sarah Jerome à titre de représentante des Territoires du Nord-Ouest auprès de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC).

Mme Jerome est une aînée de la nation Gwich'in et est profondément engagée dans l'enseignement des connaissances autochtones aux jeunes de la région d'Inuvik. Elle a œuvré pendant plus de vingt ans en tant qu'éducatrice, occupant divers rôles, et a également participé à l'élaboration du programme d'étude concernant les Autochtones qui est maintenant enseigné partout sur le territoire. Mme Jerome a été commissaire aux langues pour les Territoires du Nord-Ouest de 2009 à 2013. Elle continue de participer activement à la promotion de l'histoire, de la culture, des traditions et des langues des peuples du Nord.

Le Cadre pour l'histoire et la commémoration, instauré en 2019, soutient le travail de Parcs Canada et de la CLMHC dans la désignation de personnages, de lieux et d'événements d'importance historique nationale et favorise de nouvelles désignations publiques plus variées. Le Cadre soutient cet engagement et privilégie une approche plus inclusive, axée sur le public et qui présente la diversité de l'histoire du Canada, y compris l'histoire des peuples autochtones.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada. Parcs Canada soutient le travail de la Commission en fournissant des services professionnels et administratifs, notamment en menant des recherches historiques et archéologiques nécessaires pour évaluer les demandes de désignation. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne.

Citations

« Mme Jerome apporte au conseil d'administration une grande richesse en matière de connaissances et d'expérience, ainsi qu'une perspective autochtone essentielle. Elle rejoint un groupe d'individus passionnés qui ont à cœur de raconter notre passé au profit de la population canadienne actuelle et future. Les connaissances et l'expertise de Mme Jerome feront progresser davantage l'important travail que la Commission accomplit depuis plus d'un siècle pour commémorer les personnes, les lieux et les événements qui ont façonné l'histoire du Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Je prends mon rôle d'aînée au sérieux : je dois transmettre le savoir traditionnel que m'ont confié mes propres aînés. Je pense qu'il est important que les voix autochtones puissent être représentées et je veux pouvoir aider les autres à apprendre et à avoir leur mot à dire sur les personnes, les lieux et les événements qui sont désignés comme ayant une importance nationale, de manière à garantir que le système représente l'ensemble des Canadiennes et Canadiens. Je suis convaincue que la réconciliation viendra de la collaboration de tous. »

Sarah Jerome

Membre, Commission des lieux et monuments historiques du Canada, Territoires du Nord-Ouest

« En sa qualité d'aînée, d'éducatrice et de dirigeante communautaire, Mme Jerome est un choix exceptionnel pour représenter les Territoires du Nord-Ouest à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Ses connaissances et sa passion façonneront l'avenir de la Commission et contribueront à la commémoration et à une meilleure compréhension des diverses histoires du Canada, aujourd'hui et à l'avenir. »

M. Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest.

Les faits en bref

La CLMHC est composée d'un représentant de chaque province et territoire, ainsi que du bibliothécaire et archiviste du Canada , d'un agent du Musée canadien de l'histoire et d'un agent de Parcs Canada.

, d'un agent du Musée canadien de l'histoire et d'un agent de Parcs Canada. À ce jour, d'après les recommandations de la CLMHC, le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 150 lieux, événements et personnages historiques nationaux.

a désigné plus de 2 150 lieux, événements et personnages historiques nationaux. En plus de faire des recommandations concernant les désignations d'importance historique nationale, la CLMHC prodigue des conseils au sujet des gares ferroviaires patrimoniales, des phares patrimoniaux et du Programme national des lieux de sépulture des premiers ministres du Canada .

. Environ 90 % des propositions d'inscription soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour plus d'information sur la façon de présenter une demande de désignation pour un personnage, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc.

proviennent de membres du public. Pour plus d'information sur la façon de présenter une demande de désignation pour un personnage, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc. Le gouvernement du Canada s'est engagé à appliquer un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour la sélection des individus nommés par le gouverneur en conseil, afin d'encourager le maintien de la confiance dans la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques. Le processus de sélection reflète le rôle primordial que les individus nommés par le gouverneur en conseil jouent au sein de notre démocratie en siégeant à des commissions, des conseils, des sociétés d'État, des agences et des tribunaux à travers le pays.

Biographie de Sarah Jerome, nouveau membre de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour les Territoires du Nord-Ouest

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Parcs Canada

Nominations du gouverneur en conseil actuelles et en cours

