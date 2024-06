GATINEAU, QC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de lutte contre les changements climatiques, y compris l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, le gouvernement du Canada travaille avec divers experts, notamment les membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui les deux nouveaux coprésidents à la tête du Groupe consultatif, à savoir :

Simon Donner , climatologue et professeur à l'Université de la Colombie-Britannique; et

, climatologue et professeur à l'Université de la Colombie-Britannique; et Sarah Houde , présidente-directrice générale de MileBox.

M. Donner et Mme Houde figurent parmi les 14 membres initiaux du Groupe consultatif pour la carboneutralité qui ont été nommés en février 2021, lorsque le gouvernement du Canada a mis sur pied le Groupe consultatif.

Au titre de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, le Groupe consultatif pour la carboneutralité a comme mission de fournir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants sur la manière dont le Canada peut atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Groupe consultatif formule également des conseils sur les cibles en matière de réduction des émissions à plus court terme, y compris d'ici 2035, et sur les plans de lutte contre les changements climatiques.

Le Groupe consultatif a fourni des avis d'experts pour l'élaboration du Plan de réduction des émissions pour 2030 qui a été publié en 2022. Ses conseils opportuns sont communiqués dans le cadre de rapports annuels et d'autres observations au ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ils sont également mis à la disposition du public.

Le gouvernement du Canada recrute actuellement de nouveaux membres pour le Groupe consultatif et encourage tous les Canadiens et Canadiennes qualifiés à présenter leur candidature. Si vous êtes membre des Premières Nations, Métis ou Inuit, êtes intéressé par le travail du Groupe consultatif pour la carboneutralité et possédez de l'expertise en lien avec les changements climatiques, le gouvernement du Canada vous encourage à postuler pour le Groupe consultatif. Il en va de même si vous êtes Noir ou membre d'une communauté racisée, si vous êtes une personne handicapée, si vous vous identifiez comme faisant partie de la communauté 2ELGBTQI+ ou si vous êtes une jeune personne (âgé de 18 à 29 ans). Le processus de sélection fera en sorte que le Groupe consultatif pour la carboneutralité reflète la diversité du Canada à l'égard des groupes linguistiques, régionaux et d'équité en matière d'emploi.

Citations

« Le Groupe consultatif pour la carboneutralité a apporté d'importantes contributions aux efforts de planification des changements climatiques et d'élaboration de politiques. Je félicite chaleureusement ses nouveaux coprésidents - tous deux membres de longue date du Groupe consultatif - qui, j'en suis convaincu, assureront un leadership et une orientation solides à ce groupe d'experts respecté. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec le Groupe consultatif pour la carboneutralité et à recevoir ses conseils sur les questions liées à la trajectoire que doit emprunter le Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les recherches nous montrent qu'un ralentissement des changements climatiques est un gain net, non seulement pour notre santé et celle de l'environnement, mais aussi pour l'emploi et l'économie. Je suis honoré de faire partie d'une équipe qui conseille le gouvernement fédéral sur la manière d'assurer la transition vers un monde carboneutre, et ce d'une manière équitable pour l'ensemble de la population canadienne. »

- Simon Donner, coprésident du Groupe consultatif pour la carboneutralité

« La transition vers la carboneutralité est l'enjeu le plus important - et de loin - de notre ère. Il nous faut absolument réussir à renverser la tendance pour atteindre nos objectifs. Je déploierai toutes mes énergies pour y arriver, et travaillerai sans relâche à rejoindre toutes les communautés présentes au Canada pour comprendre leurs réalités, identifier les meilleurs chemins et conseiller le gouvernement canadien en la matière, en collaboration avec les autres membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité. »

- Sarah Houde, coprésidente du Groupe consultatif pour la carboneutralité

Faits en bref

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, établissant officiellement l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Cette loi assure la transparence et la responsabilisation du gouvernement tout au long de son cheminement vers l'atteinte de ses cibles. Elle exige également la participation du public et l'obtention d'avis indépendants afin d'orienter les efforts du gouvernement du Canada .

a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, établissant officiellement l'engagement du à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Cette loi assure la transparence et la responsabilisation du gouvernement tout au long de son cheminement vers l'atteinte de ses cibles. Elle exige également la participation du public et l'obtention d'avis indépendants afin d'orienter les efforts du gouvernement du . Conformément à la Loi , le gouvernement du Canada doit fixer une cible nationale de réduction des émissions pour 2035 au plus tard le 1er décembre 2024.

, le gouvernement du doit fixer une cible nationale de réduction des émissions pour 2035 au plus tard le 1er décembre 2024. La Loi a constitué le Groupe consultatif pour la carboneutralité, dont la mission est de fournir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants sur l'atteinte de la carboneutralité et de consulter les Canadiens afin d'obtenir leurs points de vue sur le respect de cet objectif.

a constitué le Groupe consultatif pour la carboneutralité, dont la mission est de fournir au ministre de l'Environnement et du Changement climatique des conseils indépendants sur l'atteinte de la carboneutralité et de consulter les Canadiens afin d'obtenir leurs points de vue sur le respect de cet objectif. Le gouverneur en conseil nomme les membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité sur recommandation du ministre et établit leur rémunération. Le Groupe consultatif se compose d'au plus 15 membres, nommés à temps partiel pour un mandat d'au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement.

consultatif se compose d'au plus 15 membres, nommés à temps partiel pour un mandat d'au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement. Le ministre a annoncé les premiers membres du Groupe consultatif le 25 février 2021. Les membres ont un bagage d'expériences dans une panoplie de domaines comme les transports, les technologies propres, l'agriculture, la conservation, l'électricité et les secteurs à but non lucratif, entre autres.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 se veut une feuille de route dont l'objectif est d'aider le Canada à atteindre sa cible de réduction des émissions pour 2030 et de mettre en place les fondations requises pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Produits connexes

Liens connexes

