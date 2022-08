GATINEAU, QC, le 2 août 2022 /CNW/ - Le Canada a une influence mondiale dans la lutte contre les changements climatiques. Qu'il s'agisse d'ouvrir la voie à des mécanismes de marché intelligents comme la tarification de la pollution, de préserver l'intégrité des milieux naturels et des puits de carbone d'importance mondiale, d'être à l'avant-garde des nouvelles technologies vertes et de décarboniser des sources d'énergie traditionnelles ou de se faire le champion de la coopération multilatérale, le Canada continue d'assurer un leadership international pour faire face et s'adapter aux changements climatiques. La sûreté, la sécurité et la prospérité du Canada passent nécessairement par la prise de mesures ambitieuses et coordonnées au pays et à l'étranger.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que Catherine Stewart a été nommée ambassadrice du Canada pour les changements climatiques.

Mme Stewart, qui a déjà été négociatrice en chef du Canada dans le dossier des changements climatiques, conseillera le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et la ministre des Affaires étrangères sur la meilleure façon pour le Canada de continuer à faire avancer ses priorités dans la lutte contre les changements climatiques sur la scène internationale. Forte de ses huit ans d'expérience à l'international dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques et de ses récentes fonctions de sous-ministre adjointe de la Direction générale des affaires internationales d'Environnement et Changement climatique Canada, Mme Stewart est particulièrement bien placée pour travailler en étroite collaboration avec les missions canadiennes à l'étranger afin de faire progresser le programme environnemental du gouvernement du Canada sur la scène mondiale. Elle contribuera à diriger les travaux actuels du Canada dans le dossier du financement international de la lutte contre les changements climatiques, à promouvoir le secteur des technologies propres du pays auprès des investisseurs mondiaux et à renforcer le consensus mondial croissant sur l'importance de la protection de la nature et de la mobilisation dans la lutte contre les changements climatiques.

À l'approche de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2022 (COP27), qui se déroulera en Égypte en novembre prochain, et de la conférence mondiale des Nations Unies sur la biodiversité (COP15), qui aura lieu en décembre à Montréal, l'ambassadrice du Canada pour les changements climatiques occupera un poste pivot dans cette décennie charnière d'actions climatiques.

Mme Stewart succède à Patricia Fuller, qui a occupé le poste d'ambassadrice du Canada pour les changements climatiques et qui a contribué à mieux faire connaître l'action climatique du Canada à l'échelle internationale.

« Lorsqu'il s'agit de réduire la pollution tout en stimulant les emplois et la croissance économique, les pays du monde entier s'attendent à ce que le Canada joue un rôle de chef de file, qu'il donne des conseils et qu'il trouve des solutions. En tant que nouvelle ambassadrice du Canada pour les changements climatiques, Catherine Stewart favorisera la poursuite de la collaboration du Canada avec la communauté internationale afin d'assurer un avenir propre et sain pour tous, ici au Canada et à l'étranger. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'humanité partage une seule atmosphère, et il n'y a pas de planète B. C'est pourquoi la crise des changements climatiques, qui est d'envergure mondiale, exige des solutions du même ordre. Je suis ravi d'accueillir Catherine Stewart comme nouvelle ambassadrice du Canada pour les changements climatiques. Son travail exemplaire notamment dans ses récentes fonctions de sous-ministre adjointe des Affaires internationales à Environnement et Changement climatique Canada assurera une transition sans heurts en cette année où la diplomatie climatique sera bien en vue. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les changements climatiques représentent la plus grande menace pour notre sécurité et notre stabilité mondiales. Ils exigent un leadership et une coopération à l'échelle mondiale pour que nous trouvions des solutions adaptées au moment présent. La nomination de l'ambassadrice Stewart renforcera le travail du Canada avec ses partenaires internationaux afin de bâtir un avenir plus durable, sain et résilient pour nous tous. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

La personne qui occupe le poste d'ambassadeur du Canada pour les changements climatiques est nommée par le gouverneur en conseil et exerce ses fonctions à temps plein pour un mandat maximal de trois ans.

Le titulaire du poste d'ambassadeur du Canada pour les changements climatiques joue un rôle clé dans les initiatives pangouvernementales de lutte contre les changements climatiques et dans la mise en œuvre des priorités du Canada pour favoriser la croissance propre et l'action climatique.

Un leadership continu et une collaboration mondiale sont essentiels pour assurer l'avancement et le respect de l'engagement pris dans l'Accord de Paris , qui vise à limiter l'augmentation de la température mondiale et à accroître la capacité d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. En mars 2022, le gouvernement du Canada a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030, une feuille de route qui décrit, secteur par secteur, les mesures nécessaires pour atteindre ses cibles de réduction des émissions de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050.

, qui vise à limiter l'augmentation de la température mondiale et à accroître la capacité d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. En mars 2022, le gouvernement du Canada a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030, une feuille de route qui décrit, secteur par secteur, les mesures nécessaires pour atteindre ses cibles de réduction des émissions de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici devenir carboneutre d'ici 2050. Le Canada s'est engagé à verser plus de cinq milliards de dollars en financement international pour la lutte contre les changements climatiques afin de soutenir un large éventail de programmes et d'initiatives qui aideront les pays en développement à atténuer les effets des changements climatiques et à renforcer leur résilience à de tels effets, à déployer des technologies d'énergie propre et à gérer les ressources naturelles de façon durable.

