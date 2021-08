GATINEAU, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger la santé et la sécurité de la population canadienne en obtenant l'accès à des vaccins contre la COVID-19 sûrs et efficaces pour aujourd'hui et demain.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le Canada avait conclu une entente avec Moderna pour la fourniture de quantités supplémentaires de son vaccin contre la COVID-19 en 2022 et en 2023. L'entente est assortie d'une option de prolongation jusqu'en 2024.

L'entente donnera accès à 40 millions de doses, auxquelles pourront s'ajouter jusqu'à 65 millions de doses supplémentaires si toutes les options sont exercées. L'entente permettra également d'accéder aux versions adaptées du vaccin contre la COVID-19 selon l'évolution de la situation épidémiologique au Canada.

Le gouvernement du Canada continuera de suivre l'avis des scientifiques et des experts dans ses démarches futures pour l'obtention de vaccins contre la COVID-19.

Citations

« Notre gouvernement continue de collaborer avec les principaux fabricants de vaccins pour faire en sorte que la population ait accès à un portefeuille diversifié de vaccins de façon continue. Grâce à cette entente, le Canada sera en mesure de maintenir un approvisionnement fiable et rapide en vaccins en 2022 et en 2023, d'ici l'ouverture de l'usine canadienne de production de vaccins de Moderna. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref

L'entente prévoit ceci :

En 2022, le Canada aura accès à une quantité garantie de 20 millions de doses de vaccins contre la COVID-19, à laquelle pourra s'ajouter une quantité optionnelle d'au plus 15 millions de doses.

En 2023, le Canada aura accès à une quantité garantie de 20 millions de doses, à laquelle pourra s'ajouter une quantité optionnelle d'au plus 15 millions de doses.

En 2024, les quantités seront optionnelles. Si l'option est exercée, le Canada aura accès à 35 millions de doses supplémentaires.





aura accès à 35 millions de doses supplémentaires. Au nom de l'Agence de la santé publique du Canada , Services publics et Approvisionnement Canada mène les négociations et établit les ententes avec les fournisseurs de vaccins-candidats contre la COVID-19 en se fondant sur l'avis du Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19.





, Services publics et Approvisionnement Canada mène les négociations et établit les ententes avec les fournisseurs de vaccins-candidats contre la COVID-19 en se fondant sur l'avis du Groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19. Le vaccin à ARN messager de Moderna protège contre la COVID-19. Le 23 décembre 2020, Santé Canada en a autorisé l'utilisation chez les adultes âgés de 18 ans et plus. Le 7 juin 2021, Moderna a soumis à Santé Canada une demande d'autorisation pour l'utilisation de son vaccin contre la COVID-19 chez les adolescents âgés de 12 ans et plus.

