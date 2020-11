OTTAWA, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre les changements climatiques et assurer la croissance de l'économie.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, a annoncé la publication d'une version actualisée de la Stratégie pour un gouvernement vert, qui établit de nouvelles cibles pour les activités gouvernementales écologiques, résilientes aux changements climatiques et à émissions nettes zéro.

Dans le cadre de cette version actualisée de la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à ses activités pour atteindre des émissions nettes zéro d'ici 2050. Pour ce faire, il doit prendre des mesures énergiques pour réduire les émissions de ses immeubles, de son parc de véhicules ordinaires, de ses opérations de sûreté et de sécurité nationales et de ses achats, et il doit s'assurer que ses activités et ses biens sont résilients aux changements climatiques.

La nouvelle Stratégie actualisée comprend, pour la première fois, des engagements à réduire à un niveau net zéro les émissions du parc de véhicules assurant la sûreté et la sécurité nationales, ainsi que des engagements en matière d'achats écologiques et de déplacements verts des employés. En outre, les sociétés d'État sont invitées à adopter la Stratégie pour un gouvernement vert ou à mettre en place leur propre stratégie comportant une cible d'émissions nettes zéro d'ici 2050.

Le président du Conseil du Trésor a aussi publié une version mise à jour de l'Inventaire des émissions de gaz à effet de serre qui fait le suivi des émissions de GES provenant des activités fédérales. Ce document permet au gouvernement de rendre compte de ses cibles environnementales et de souscrire aux principes de transparence et d'ouverture des données. Les nouvelles données montrent que les émissions provenant des biens immobiliers et du parc de véhicules ordinaires du gouvernement ont diminué de plus de 34 % par rapport aux niveaux de 2005 et que le gouvernement est en bonne voie de les réduire de 40 % d'ici 2025.

Grâce à la Stratégie actualisée, et comme en témoigne l'Inventaire, le gouvernement montre qu'il donne l'exemple en prenant des mesures plus énergiques et en atteignant des résultats réels et mesurables dans le cadre des efforts qu'il déploie pour lutter contre les changements climatiques.

Citations

« En adoptant des solutions à faible émission de carbone pour nos immeubles et parcs de véhicules, en utilisant des produits durables, en réduisant l'utilisation des produits de plastique à usage unique et en achetant de l'énergie plus verte, le gouvernement du Canada prend des mesures plus énergiques et produit des résultats réels et mesurables. Notre objectif d'un gouvernement vert dans une économie verte et résiliente profitera aux Canadiens, maintenant et dans l'avenir. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor

« Les Canadiens veulent un air plus sain, des collectivités en meilleure santé et une économie forte pour leurs enfants et petits-enfants. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement s'est engagé à parvenir à une économie nette zéro d'ici 2050 - en commençant par ses propres activités. Cette approche permettra de créer des emplois, d'attirer des investissements et d'ouvrir de nouveaux marchés pour les produits canadiens pour les années et les décennies à venir. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Les faits en bref

Par émissions nettes zéro, on entend la réduction aussi proche que possible de zéro des émissions de GES découlant des activités et la compensation des émissions restantes par l'élimination de la quantité équivalente de carbone.

En date de mars 2020, les émissions de GES provenant des biens immobiliers et des parcs de véhicules ordinaires du gouvernement du Canada ont diminué de 34,6 % par rapport à 2005-2006, l'année de référence.

ont diminué de 34,6 % par rapport à 2005-2006, l'année de référence. Le gouvernement est le plus grand propriétaire de biens immobiliers au Canada ; l'écologisation continue des biens fédéraux appuiera le développement d'une industrie nationale de bâtiments écologiques.

; l'écologisation continue des biens fédéraux appuiera le développement d'une industrie nationale de bâtiments écologiques. Le gouvernement du Canada est le plus grand acquéreur de biens et de services au pays. Ses achats s'élèvent à plus de 20 milliards de dollars par année. En incluant ces approvisionnements dans nos cibles de réduction des GES, le gouvernement aidera à effectuer la transition vers une économie circulaire et à émissions nettes nulles; cela pourrait se faire au moyen de l'approvisionnement écologique fondé sur les principes d'évaluation du cycle de vie, ainsi que par l'adoption de technologies propres et de produits et services écologiques.

est le plus grand acquéreur de biens et de services au pays. Ses achats s'élèvent à plus de 20 milliards de dollars par année. En incluant ces approvisionnements dans nos cibles de réduction des GES, le gouvernement aidera à effectuer la transition vers une économie circulaire et à émissions nettes nulles; cela pourrait se faire au moyen de l'approvisionnement écologique fondé sur les principes d'évaluation du cycle de vie, ainsi que par l'adoption de technologies propres et de produits et services écologiques. Les investissements dans l'électricité propre contribueront à la fois à réduire les émissions de GES des activités fédérales et à accroître la production de l'énergie renouvelable au Canada .

. Le parc de véhicules assurant la sûreté et la sécurité nationales au Canada comprend les aéronefs, les navires et les véhicules terrestres tactiques de la Défense nationale, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Garde côtière canadienne. Pour ce qui est du parc de véhicules de sûreté et de sécurité nationales, la cible de 2050 tiendra compte de la disponibilité, de la capacité financière et de la faisabilité opérationnelle. Les efforts visant à réduire les émissions liées à ce parc de véhicules ne compromettront pas la capacité d'adaptation ni l'efficacité des opérations de sûreté et de sécurité nationales.

