OTTAWA, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Au cours des dernières années, les Canadiens ont été témoins de l'augmentation de la fréquence et de la gravité des événements météorologiques extrêmes, comme les inondations et les feux de végétation, qui détruisent des maisons, des commerces et des infrastructures essentielles, et ont des répercussions à long terme sur les communautés à l'échelle du pays. Il est donc essentiel de prendre des mesures pour réduire les répercussions de ces catastrophes, aider les communautés canadiennes à s'adapter aux changements climatiques et offrir une aide opportune et efficace aux personnes touchées par ces catastrophes alors qu'elles se rétablissent et rebâtissent.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, était présent à la Conférence de préparation aux urgences 2025 de la Croix-Rouge canadienne pour annoncer des détails supplémentaires sur la modernisation prochaine du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC), qui devrait entrer en vigueur le 1er avril 2025.

Le programme modernisé des AAFCC assure la fourniture rapide et efficace d'une aide financière aux provinces et aux territoires à la suite d'une catastrophe, lorsque celle-ci a des répercussions sur les Canadiens et sur tous les ordres de gouvernement. Il permettra aussi de faire ce qui suit :

Augmenter les investissements pour permettre l'atténuation stratégique des catastrophes et mieux rebâtir pour réduire au minimum les répercussions des catastrophes sur les communautés et le risque que des catastrophes se reproduisent.

Encourager la réduction des risques, la planification préalable aux catastrophes et la connaissance accrue des dangers en vue de diminuer les risques et les répercussions des catastrophes.

Accroître le soutien offert aux personnes les plus touchées par les répercussions des importantes catastrophes.

L'annonce d'aujourd'hui marque la réalisation dans les délais d'un objectif clé de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, soit de terminer la modernisation du programme des AAFCC d'ici 2025 pour réduire le risque de catastrophe climatique et améliorer les résultats de la reprise après sinistre. La Stratégie établit un cadre visant à réduire le risque de catastrophe climatique, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à bâtir et à entretenir des infrastructures résilientes et à favoriser la vigueur de l'économie et des travailleurs.

Le programme des AAFCC a été examiné et modernisé en étroite collaboration avec les provinces et les territoires. Ce travail a été guidé par des contributions considérables d'experts canadiens et internationaux, notamment par les constatations présentées dans le rapport final du Comité consultatif d'experts sur les AAFCC intitulé Bâtir l'avenir ensemble : Vers un Canada plus résilient.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux alors qu'ils font la transition vers le programme actualisé. Il s'engage à soutenir les Canadiens dont les vies sont touchées lorsque des catastrophes surviennent, à aider les communautés à se rétablir et, finalement, à accroître notre résilience.

Citation

« Grâce au programme des AAFCC, le gouvernement fédéral a pu aider des collectivités à se remettre de catastrophes. Toutefois, comme les changements climatiques entraînent une augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes, nous devons redoubler d'efforts pour assurer la sécurité de nos citoyens et pour réduire les risques et les coûts pour les Canadiens. C'est la raison pour laquelle les changements des AAFCC annoncés aujourd'hui sont si importants. Ces changements permettront de garantir un financement fédéral accru, opportun et flexible pour aider les partenaires provinciaux et territoriaux à mieux reconstruire après les catastrophes et à se préparer à faire face aux catastrophes futures. Ensemble, nous pouvons reconstruire des communautés plus fortes et plus sûres. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

Lorsqu'une catastrophe naturelle de grande envergure se produit, le gouvernement du Canada fournit une aide financière aux provinces et aux territoires par l'intermédiaire du programme des AAFCC. Grâce à cette aide, le gouvernement du Canada couvre les dépenses admissibles liées à l'intervention et au rétablissement en cas de catastrophe soumises par la province ou le territoire et qui dépassent ce à quoi l'on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils couvrent par eux-mêmes.

Le programme des AAFCC ne verse pas de financement directement aux Canadiens frappés par les catastrophes; cette aide est offerte par les provinces et les territoires. Le programme fédéral aide les provinces et les territoires à couvrir les coûts associés à la reprise après sinistre.

Les lignes directrices du programme modernisé des AAFCC sont maintenant en ligne, tout comme les lignes directrices pour les catastrophes admissibles survenues avant le 1 er avril 2025 (ancien programme). Comme le traitement des paiements finaux dans le cadre des AAFCC peut avoir lieu plusieurs années après la catastrophe, les lignes directrices de l'ancien programme demeureront en vigueur jusqu'à ce que les dossiers de ces événements soient complètement réglés et clos. Les lignes directrices du programme modernisé des AAFCC seront finalisées lorsqu'elles entreront en vigueur le 1 er avril 2025.

avril 2025 (ancien programme). Comme le traitement des paiements finaux dans le cadre des AAFCC peut avoir lieu plusieurs années après la catastrophe, les lignes directrices de l'ancien programme demeureront en vigueur jusqu'à ce que les dossiers de ces événements soient complètement réglés et clos. Les lignes directrices du programme modernisé des AAFCC seront finalisées lorsqu'elles entreront en vigueur le 1 avril 2025. Cette nouvelle approche permettra une augmentation nette des fonds fédéraux mis à la disposition des provinces et des territoires, et une augmentation substantielle des investissements destinés aux mesures de reconstruction, de réduction des risques et d'atténuation stratégique, tout en continuant à soutenir les populations vulnérables et en renforçant cette aide. Elle offre une plus grande flexibilité aux provinces et aux territoires pour qu'ils puissent fournir à leurs communautés un soutien en matière d'intervention et de rétablissement adapté aux régions et aux cultures.

Dans le cadre du programme des AAFCC modernisé, pour les catastrophes admissibles survenant à compter du 1 er avril 2025, l'AAFCC prévoit un partage de coûts avec la province ou le territoire en ce qui concerne les dépenses suivantes : l'intervention en cas de catastrophe; les pertes non assurables de maisons et de petites entreprises; les travaux de réparation et de remise en état d'infrastructures endommagées pour les rendre plus résilientes; les mesures de soutien pour les personnes qui sont fortement touchées par les catastrophes; les mesures d'atténuation stratégique conçues pour réduire le risque pesant sur les communautés touchées par les catastrophes.

avril 2025, l'AAFCC prévoit un partage de coûts avec la province ou le territoire en ce qui concerne les dépenses suivantes : Le programme actualisé prévoit également un incitatif à la réduction des risques de catastrophe, qui vise à reconnaître l'importance des investissements avant la catastrophe qui diminuent les coûts d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe et réduisent les répercussions des catastrophes sur les personnes, les entreprises et les communautés. Les provinces et les territoires qui entreprennent des activités à incidence élevée pour réduire le risque de catastrophe avant qu'une catastrophe ne se produise peuvent être admissibles à une mesure incitative financière dans le cadre du programme modernisé des AAFCC.

Depuis la création du programme en 1970, les AAFCC sont une source fiable de soutien pour les provinces et les territoires. En date de janvier 2025, le gouvernement du Canada a fourni plus de 9 milliards de dollars en aide financière post-catastrophe aux provinces et aux territoires pour les aider à couvrir les coûts d'intervention et à restaurer les infrastructures et les biens dans leur état antérieur à la catastrophe.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Préparez-vous sur X

Suivez Prêt en cas d'urgence au Canada sur Facebook

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]