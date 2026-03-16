HAMILTON, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement fédéral bâtit un Canada plus sûr pour l'ensemble de la population canadienne. En mobilisant les hommes et les garçons pour aider à prévenir la violence fondée sur le sexe, nous contribuons à créer des collectivités, des milieux de travail et des milieux familiaux plus sûrs.

Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a annoncé un nouveau financement de près de 2 millions de dollars pour 18 organismes à travers le Canada qui mettent en œuvre des initiatives visant à mobiliser les hommes et les garçons dans la prévention de la violence fondée sur le sexe. Cet investissement s'appuie sur un financement précédent du Gouvernement du Canada de plus de 14,3 millions de dollars pour ces projets.

Partout au pays, ces initiatives permettent aux hommes et aux garçons d'acquérir les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour bâtir des relations saines et respectueuses, et pour faire des choix positifs dans leur vie. Elles contribuent à créer des collectivités et des milieux de travail plus sûrs en promouvant le consentement, les relations saines et la masculinité positive. Ce travail aide également à favoriser des milieux familiaux plus sûrs en prévenant la violence avant qu'elle ne se produise.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, la ministre Valdez a souligné un nouveau financement de 95 674$ accordé à Interval House of Hamilton pour aider à prévenir la violence fondée sur le sexe dans les milieux de travail des métiers spécialisés à prédominance masculine partout en Ontario. Grâce à un investissement total de 610 268$, ce projet a déjà permis de former 970 personnes dans 56 milieux de travail afin de contribuer à bâtir des environnements de travail plus sûrs et plus respectueux. Un plus grand nombre de personnes dans les métiers spécialisés aidera à construire les habitations ainsi que les grands projets d'énergie et d'infrastructure dont dépendent les collectivités. Ce travail aide un plus grand nombre de femmes à accéder à ces carrières, à y rester et à réussir.

La prévention de la violence fondée sur le sexe exige un engagement à long terme et un leadership collectif. En soutenant les organismes communautaires et en travaillant avec des partenaires partout au pays, le gouvernement fédéral aide à éliminer les causes profondes de la violence, à renforcer le soutien aux victimes et aux personnes survivantes, et à bâtir des collectivités plus sûres pour tout le monde.

Ce travail s'inscrit dans l'action globale du gouvernement fédéral visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, ce qui comprend un engagement du budget de 2025 de 223,4 millions de dollars sur cinq ans, dont 44,7 millions de dollars en financement continu. Lorsque l'ensemble de la population canadienne est en sécurité dans les milieux familiaux, les milieux de travail et les collectivités, chaque personne est en mesure de participer pleinement et de contribuer à bâtir une économie canadienne plus forte.

Les détails des projets se trouvent dans le document d'information.

Citations

« Mettre fin à la violence fondée sur le sexe est l'affaire de tout le monde. En mobilisant les hommes et les garçons dans des conversations sur le respect, le consentement et les relations saines, nous contribuons à prévenir la violence avant qu'elle ne se produise. Grâce à ces investissements, le gouvernement fédéral soutient les collectivités partout au Canada qui bâtissent un avenir plus sûr pour les femmes, les enfants, les milieux familiaux et l'ensemble des personnes touchées par la violence fondée sur le sexe. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« Interval House of Hamilton accomplit un travail essentiel pour soutenir les femmes touchées par la violence fondée sur le sexe. Malheureusement, de nombreuses femmes travaillant dans les métiers spécialisés et d'autres milieux de travail traditionnellement à prédominance masculine sont encore confrontées au harcèlement et à la violence au travail. Cet investissement contribuera à faire en sorte que les femmes puissent travailler sans craindre la violence fondée sur le sexe en milieu de travail. Le projet va de l'avant en partenariat avec le leadership syndical de Hamilton, notamment la LiUNA, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité et le Syndicat canadien des travailleurs spécialisés. »

John-Paul Danko, député de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« La violence fondée sur le sexe touche toutes les facettes de la collectivité, des milieux familiaux et des milieux de travail aux écoles et aux quartiers. La prévenir signifie avoir des conversations franches sur le respect, le consentement et les relations saines, et veiller à ce que les hommes et les garçons participent à ce travail. Cet investissement aidera à renforcer cet effort de prévention ici, à Hamilton, et à favoriser des collectivités plus sûres pour tout le monde. »

Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain

« À mesure qu'un plus grand nombre de femmes intègrent les métiers spécialisés, nous devons veiller à ce que les milieux de travail soient sûrs, respectueux et inclusifs. Ce soutien accordé à Interval House of Hamilton aide précisément à atteindre cet objectif en fournissant au personnel et à l'organisme employeur les outils nécessaires pour prévenir la violence et favoriser des cultures de travail plus saines. C'est une bonne chose pour les femmes, pour les milieux familiaux et pour notre économie. »

Aslam Rana, député de Hamilton-Centre

« Mettre fin à la violence fondée sur le sexe exige que tout le monde fasse partie de la solution. En mobilisant les hommes et les garçons dans des conversations portant sur le respect, le consentement et la masculinité saine, nous pouvons contribuer à créer des collectivités plus sûres où chaque personne se sent valorisée et est à l'abri de la violence. Prévenir la violence exige un engagement à long terme et des ressources, et ce soutien aide à garantir que ce travail se poursuive et prenne de l'ampleur. »

Sue Taylor, directrice générale, Interval House of Hamilton

Faits en bref

Le Programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe aide les organismes communautaires partout au pays à offrir du soutien aux populations à risque ou mal desservies. À ce jour, plus de 84 millions de dollars ont été investis pour soutenir environ 185 projets qui renforcent les services pour les victimes et les personnes survivantes, améliorent les efforts de prévention, mobilisent les hommes et les garçons, et font progresser des initiatives en vue de mettre fin à la traite de personnes. En 2024-2025, le Programme de lutte contre la violence fondée sur le sexe a rejoint plus de 50 000 personnes, a contribué à l'élaboration de 5 800 ressources et a renforcé ou établi plus de 600 partenariats et collaborations partout au pays.

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'avoir subi les actes de violence entre partenaires intimes les plus graves, et d'avoir vécu de multiples formes de violence entre partenaires intimes au cours de leur vie. En 2024, les services de police ont signalé plus de 128 000 de personnes victimes de violence entre partenaires intimes âgées de 12 ans et plus. La plupart d'entre ces personnes, environ 8 sur 10, étaient des femmes et des filles.

Les hommes peuvent aussi subir de la violence fondée sur le sexe. Environ un cas de violence entre partenaires intimes sur cinq signalés à la police concernait des hommes, soit environ 28 000 personnes. Lorsque les hommes signalent ce type de violence, il s'agit généralement de violence émotionnelle ou psychologique, puis physique, et moins souvent, sexuels. Les femmes rapportent les mêmes types de violence, mais à des niveaux plus élevés.

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 343-551-0457, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, [email protected], 819-420-6530