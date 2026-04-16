OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un nouveau financement destiné à 394 organismes qui travaillent à faire avancer l'égalité des genres, soit la plus importante annonce de l'histoire de Femmes et Égalité des genres Canada en matière de financement direct par nombre d'organismes soutenus.

Date : Le 20 avril, 2026



Heure : 10 h 00 (HNE)



Lieu : Musée des beaux-arts du Canada

380, promenade Sussex

Ottawa (Ontario)

K1N 9N4

Note aux médias : Les membres des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou de façon virtuelle doivent s'inscrire au plus tard à 9 h (HAE) le 20 avril, en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

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SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), 819-661-2374, [email protected] ; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]