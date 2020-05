Le gouvernement du Canada met sur pied le Conseil sur l'approvisionnement lié à la COVID-19 pour appuyer la lutte et le redressement du Canada face à la COVID-19

GATINEAU, QC, le 3 mai 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille de près avec des partenaires pour s'assurer que les Canadiennes et les Canadiens aient accès aux fournitures dont ils ont besoin pour assurer leur santé et leur sécurité en réponse à la COVID-19.

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé aujourd'hui la mise sur pied du Conseil de l'approvisionnement lié à la COVID-19. Ce Conseil rassemblera un groupe diversifié de dirigeants qui donneront des conseils au gouvernement à l'égard de l'approvisionnement des biens et des services essentiels nécessaires à la réponse et au redressement du Canada face à la COVID-19.

Le Conseil fournira son avis sur la création de chaînes d'approvisionnement novatrices et souples pour des biens largement utilisés tels que des masques, des gants et du désinfectant pour les mains, y compris des stratégies de production, d'achat, d'envoi et de distribution au fur et à mesure que la situation par rapport à la COVID-19 évolue.

Ce partenariat avec les secteurs privé et à but non lucratif bonifie la réponse pangouvernementale du Canada à la COVID-19.

Dans le cadre de ces efforts, Services publics et Approvisionnement Canada, le principal acheteur du gouvernement du Canada, a conclu des ententes d'un bout à l'autre du pays et autour du monde afin d'aider les travailleurs de la santé à obtenir l'équipement dont ils ont besoin pour se protéger et pour prodiguer des soins à la population canadienne.

Citations

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons mobilisé les provinces, les territoires ainsi que les secteurs privé et non gouvernemental afin de répondre à la crise. Ce conseil s'appuie sur cette approche collaboratrice et rassemblera un groupe diversifié de dirigeants qui nous aideront à relever les défis actuels et futurs en matière d'approvisionnement. J'ai hâte que nous travaillions tous ensemble pour assurer que les Canadiennes et les Canadiens aient accès aux fournitures dont ils ont besoin pour demeurer en santé et en sécurité. »



L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref





Dans le cadre de son Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a prévu de nouvelles mesures pour soutenir les entreprises afin qu'elles augmentent rapidement leur capacité de production ou de réorganisation de leurs chaînes de production de manière à concevoir des produits fabriqués au Canada pour aider à lutter contre la COVID-19.

Le Canada prend une approche agressive et proactive en matière d'achats, notamment en ce qui concerne l'équipement de protection individuelle pour les travailleurs de la santé de première ligne. L'approche consiste à :

augmenter la capacité de production au pays, par le biais du Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID‑19, qui relève d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement présidera le nouveau Conseil de l'approvisionnement lié à la COVID-19, qui sera composé de 17 membres des secteurs privé et à but non lucratif.

Liens connexes

Maladie à coronavirus (COVID-19) : Réponse du Canada

Document d'information - Membres du Conseil sur l'approvisionnement lié à la COVID-19

DOCUMENT D'INFORMATION

Membres du Conseil de l'approvisionnement lié à la COVID-19

Le gouvernement du Canada a créé le Conseil de l'approvisionnement lié à la COVID-19 qui rassemblera un groupe diversifié de dirigeants qui donneront des conseils au gouvernement à l'égard de l'approvisionnement des biens et des services essentiels nécessaires à la réponse et au redressement du Canada face à la COVID-19.

Le Conseil fournira son avis sur la création de chaînes d'approvisionnement novatrices et souples pour des biens largement utilisés tels que des masques, des gants et du désinfectant pour les mains, y compris des stratégies de production, d'achat, d'envoi et de distribution au fur et à mesure que la situation par rapport à la COVID-19 évolue.

Voici les membres du Conseil de l'approvisionnement lié à la COVID-19 :

Bramwell Strain , président et directeur général du Business Council of Manitoba

, président et directeur général du Business Council of Cathy Bennett , directrice, Banque de développement du Canada, SheEO; présidente du Conseil de Dynamic Air Shelters; anciennement élue à la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et- Labrador et ancienne ministre des Finances de Terre-Neuve-et- Labrador

, directrice, Banque de développement du Canada, SheEO; présidente du Conseil de Dynamic Air Shelters; anciennement élue à la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et- et ancienne ministre des Finances de Terre-Neuve-et- Dave McHattie , vice-président, Institutional Relations Tenaris Canada; président du Conseil de Manufacturiers et exportateurs du Canada

, vice-président, Institutional Relations Tenaris Canada; président du Conseil de Manufacturiers et exportateurs du Canada L'honorable Perrin Beatty , CP, OC , président et chef de la direction, Chambre de commerce du Canada

, président et chef de la direction, commerce du Canada Tabatha Bull , présidente et chef de l'exploitation du Conseil canadien pour le commerce autochtone

, présidente et chef de l'exploitation du Conseil canadien pour le commerce autochtone Diane J. Brisebois , présidente et chef de la direction du Conseil canadien du commerce de détail

, présidente et chef de la direction du Conseil canadien du commerce de détail Tina Lee , présidente-directrice générale, T&T Supermarkets

, présidente-directrice générale, T&T Supermarkets Christine Hrudka , présidente de l'Association des pharmaciens du Canada

, présidente de l'Association des pharmaciens du Canada Jodi Hall , présidente de l'Association canadienne des soins de longue durée; directrice générale, Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick

, présidente de l'Association canadienne des soins de longue durée; directrice générale, Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick S ue Paish , présidente-directrice générale, Digital Supercluster et dirigeante de BC Supply Hub

, présidente-directrice générale, Digital Supercluster et dirigeante de BC Supply Hub Eric Edmondson , président et directeur général, AirGeorgian; président du Conseil d'administration de l'Association du transport aérien du Canada

, président et directeur général, AirGeorgian; président du Conseil d'administration de l'Association du transport aérien du Canada François Laporte , président de Teamsters Canada

, président de Teamsters Canada Joyce Carter , président et directrice générale du Halifax International Airport Authority; présidente du Conseil des aéroports du Canada

, président et directrice générale du International Airport Authority; présidente du Conseil des aéroports du Canada Stephen Laskowski , président, Alliance canadienne du camionnage

, président, Alliance canadienne du camionnage Sylvie Vachon , présidente-directrice générale du Port de Montréal

, présidente-directrice générale du Port de Montréal Conrad Sauvé , président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne

, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne Paulette Senior , présidente et directrice générale, Fondation canadienne des femmes

