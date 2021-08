La multiplication des tests antigéniques rapides sur les lieux de travail pour dépister la COVID-19 chez les employés asymptomatiques permettra de découvrir les cas et de limiter la propagation.

OTTAWA, ON, le 13 août 2021 /CNW/ - La couverture vaccinale est élevée et ne cesse de croître, mais les données internationales révèlent que des mesures de santé publique soutenues sont requises pour prévenir une recrudescence des cas de COVID-19 provoquée par les variants préoccupants, surtout chez les personnes non vaccinées ou qui n'ont pas reçu tous les vaccins. Les tests, le dépistage, la recherche des contacts et l'isolement demeurent essentiels au suivi des taux de COVID-19 dans la collectivité, à la surveillance des variants préoccupants ainsi qu'à la détection et à la prise en charge des éclosions.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui que plus de 2 000 pharmacies, à savoir des pharmacies indépendantes et des pharmacies Rexall, Sobeys et Shoppers Drug Mart de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario, se sont inscrites afin de pouvoir distribuer des tests antigéniques rapides aux petites et moyennes entreprises et aux organisations à but non lucratif. L'ajout de points de distribution locaux de tests antigéniques rapides permettra aux petites et moyennes organisations (PMO) d'instaurer plus facilement des programmes de dépistage pour leurs employés de première ligne et pour les employés qui retournent travailler dans leurs locaux. Bien que le gouvernement du Canada fournisse gratuitement les tests rapides dans le cadre de cette initiative, il se peut que les pharmacies facturent des frais de manutention minimes pour chaque boîte de 25 tests.

Le dépistage rapide, conjugué à d'autres mesures sanitaires comme le port du masque, l'hygiène des mains et la vaccination, constitue une importante barrière de protection contre la COVID-19. Il s'agit d'un outil qui aide à protéger les travailleurs, les familles et les collectivités tout en contribuant à la sécurité des lieux de travail et au bon fonctionnement de l'économie. Les tests rapides sont faciles d'utilisation et peuvent être effectués en toute sécurité sur le lieu de travail pour identifier les employés susceptibles d'être infectés par le virus de la COVID-19, mais qui sont asymptomatiques. Ces tests donnent des résultats en aussi peu que 15 minutes.

Le gouvernement du Canada élargit la distribution des tests rapides gratuits grâce à un portail unique qui permet aux PMO de trouver plus facilement une pharmacie qui fournit des tests antigéniques rapides dans leurs collectivités. Les PMO situées en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario auront la possibilité de se procurer des tests dans une pharmacie.

L'annonce d'aujourd'hui, qui vient renforcer les efforts actuels en matière de santé publique, apporte un soutien supplémentaire aux collectivités. Le gouvernement du Canada continue d'obtenir des tests rapides et de les distribuer aux provinces et aux territoires en vue de leur utilisation dans les établissements de soins de longue durée, les écoles et les lieux de travail.

Citations

« Le gouvernement du Canada accorde la priorité à la santé et à la sécurité de la population canadienne. C'est avec fierté que nous collaborons avec nos partenaires pour soutenir les lieux de travail afin qu'ils puissent rouvrir leurs portes et poursuivre leurs activités en toute sécurité. Nous devons tous nous serrer les coudes. Parallèlement à l'application constante des mesures de santé publique, et pendant que la vaccination se poursuit au Canada, les tests et le dépistage constituent un moyen de protection supplémentaire et sont essentiels pour ralentir la propagation de la COVID-19 et relancer l'économie en toute confiance. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Le fait de permettre aux entreprises d'obtenir en temps opportun des trousses de tests rapides par le biais d'un portail pour les pharmacies est un ajout bienvenu aux divers programmes provinciaux visant à enrayer la propagation de la COVID-19. Cette initiative vient s'ajouter aux sources ontariennes de trousses de dépistage rapide gratuites, qui sont accessibles à partir du portail du Programme provincial de dépistage antigénique ou en communiquant avec une chambre de commerce ou un bureau de commerce local participant. Nous pouvons tous continuer de mettre la main à la pâte pour freiner la propagation et sauver des vies. »

L'honorable Vic Fedeli

Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« Les petits commerces de l'Ontario sont le cœur de nos quartiers et le fondement économique de nos communautés. La disposition des tests rapides par l'entremise des pharmacies est un complément apprécié aux initiatives des tests rapides gratuits pour les entreprises. Ensemble, ces programmes sont bons pour l'économie et permettent de garder les travailleurs et leurs familles en sécurité. »

L'honorable Nina Tangri

Ministre associée, ministère des Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives de l'Ontario

« La Saskatchewan a à cœur d'aider les petites et moyennes entreprises dans leur gestion des défis posés par la COVID-19. Grâce à cette initiative, celles-ci pourront obtenir facilement des tests rapides pour renforcer la protection de leurs employés et de leurs clients tout en contribuant à prévenir les éclosions. »

L'honorable Paul Merriman

Ministre de la Santé de la Saskatchewan

Faits en bref

