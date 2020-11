Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement du Canada a mis au point un règlement national qui réduira la pollution des installations pétrolières et pétrochimiques dans tout le pays, notamment à Sarnia, à Mississauga, à Montréal, à Burnaby, à Prince George, à Saint John et dans de nombreuses collectivités en Alberta et en Saskatchewan.

Les substances néfastes en suspension dans l'air, connues sous le nom de composés organiques volatils, émises par ces installations contribuent à des décès prématurés et à l'apparition de symptômes d'asthme plus fréquents et plus graves, et elles obligent les travailleurs et les habitants vivant à proximité à interrompre leurs activités quotidiennes.

Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec l'industrie pour proposer de nombreuses options sur le plan de la conformité afin de réduire les coûts au minimum. Les industries peuvent ainsi trouver les moyens les plus efficaces de réduire leur pollution. Un grand nombre des nouvelles exigences visant à réduire la pollution atmosphérique sont déjà en place dans des installations similaires aux États-Unis. Ces mesures soutiennent la compétitivité alors que les secteurs pétrolier et pétrochimique commencent à se remettre du ralentissement économique et de la baisse des prix de l'énergie.

Dans le contexte de ces mesures, le gouvernement du Canada s'efforce de protéger la santé humaine et l'environnement et de renforcer l'économie propre.

Le règlement soutient aussi la croissance propre du secteur énergétique du Canada et s'ajoute à l'engagement du Canada d'atteindre et de dépasser l'objectif de réduction des émissions de 2030, et d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

La version définitive du règlement sera publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 11 novembre.

Citations

« La pandémie nous a rappelé à quel point l'accès à la nature et à l'air pur est important pour notre vie et notre bien-être au quotidien. Notre gouvernement est fier de travailler directement avec les villes, les collectivités autochtones, les industries et tous les Canadiens à trouver des solutions pour protéger la qualité de l'air. Ce nouveau règlement contribuera à la santé des Canadiens, tout en assurant la prospérité de notre économie et en protégeant les emplois actuels. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« J'ai toujours appuyé l'amélioration de la qualité de l'air et de l'environnement pour notre collectivité, tout en préservant notre compétitivité et notre prospérité économiques. »

- Mike Bradley, maire de la Ville de Sarnia

Faits en bref

Le règlement procurera des bienfaits pour la santé se chiffrant à 192 millions de dollars entre 2021 et 2037. Pour ce qui est des bienfaits pour la santé, les estimations indiquent que le nombre de décès prématurés diminuera de 34, que le nombre de jours sans symptômes d'asthme diminuera d'environ 6 900 et que le nombre de jours d'activité restreinte baissera d'environ 33 600.

2037. Le système canadien de tarification de la pollution par le carbone et la Norme sur les combustibles propres (en cours d'élaboration) comprennent des systèmes d'échange de crédits d'émissions qui contribueront également à réduire les émissions de gaz à effet de serre des installations pétrolières et gazières. Ces systèmes prévoient la création de mesures incitatives afin que les raffineries, les usines de valorisation et les installations pétrochimiques deviennent plus efficaces et réduisent leur pollution.

Grâce à un partenariat entre le gouvernement du Canada , la Première Nation Aamjiwnaang et la province de l' Ontario , une station permanente de surveillance de la qualité de l'air fournit des données en continu et en temps réel à la collectivité de la Première Nation Aamjiwnaang située à proximité de la raffinerie et des installations pétrochimiques dans la région de Sarnia. Les données recueillies seront utiles pour éclairer les prochaines étapes de la résolution des problèmes liés à la qualité de l'air à l'échelle locale.

