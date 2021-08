CHIPMAN, NB, le 3 août 2021 /CNW/ - Les personnes vivant dans des collectivités rurales et éloignées dépendent souvent pour se déplacer de véhicules privés qui leur coûtent cher. Le fait qu'il n'existe pas d'options de transport en commun peut également contribuer à un sentiment d'isolement et poser des risques pour la santé et la sécurité.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne, avec Pat Finnigan, député de Miramichi--Grand Lake, Keith West, maire de Chipman, et Erica Barnette, maire de Minto, a annoncé le lancement du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, d'un montant de 250 millions de dollars. Il s'agit du premier fonds fédéral axé sur la mise en place de solutions de transport en commun dans les collectivités rurales et éloignées.

Le gouvernement du Canada a entendu ceux qui disaient haut et fort qu'il est nécessaire de disposer de plus de financement pour élaborer et mettre en œuvre des solutions de transport en commun qui répondent aux besoins spécifiques des petites collectivités rurales et éloignées. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural soutient l'élaboration de solutions de transport en commun pensées à l'échelle locale et adaptées aux besoins locaux, qui aideront les résidents des collectivités rurales et éloignées à se rendre au travail, à l'école et à leurs rendez-vous médicaux, à faire leurs courses et à rendre visite à leurs amis.

Dans le cadre du nouveau Fonds, les collectivités et organisations admissibles de tout le Canada pourront soumettre leurs demandes, que ce soit pour des services à la demande, des véhicules électriques appartenant à l'état et mis en libre-service, l'organisation de covoiturage communautaire bénévole. L'appel de demandes initial au titre du Fonds concernera des subventions pouvant aller jusqu'à 50 000 $ pour soutenir la planification des projets, jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'immobilisation (p. ex. l'achat d'un véhicule ou de plateformes numériques) et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir les solutions de transport en commun zéro émission (p. ex. l'achat de véhicules zéro émission).

On a tenu compte du fait que certains services peuvent être situés dans des villes et villages différents, et le financement du Fonds encourage les liens entre les collectivités voisines d'une même région.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural fait partie de l'investissement de près de 15 milliards de dollars dans le transport en commun annoncé en février par le premier ministre Justin Trudeau. En permettant de créer des emplois, de favoriser l'inclusion et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le financement du transport en commun procure des avantages économiques, sociaux et environnementaux aux Canadiens.

« Des millions de Canadiens vivent dans nos collectivités rurales, moi y compris. Il est essentiel que nous puissions nous déplacer de façon aussi sécuritaire et efficace que dans les centres urbains. C'est pourquoi nous investissons 250 millions de dollars dans l'ensemble du Canada au moyen du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Ce Fonds aidera les Canadiens en région rurale à se rendre au travail et à accéder aux services essentiels plus facilement, et créera de bons emplois, fera croître nos économies locales, réduira les émissions de gaz à effet de serre et aidera le Canada rural à rebâtir en mieux qu'avant. »

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Au Canada , les collectivités rurales représentent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Au , les collectivités rurales représentent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le nouveau Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural fournira 250 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021-22, pour aider les Canadiens vivant dans les régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Ce Fonds soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, notamment des nouveaux modèles de service de transport en commun qui pourraient être reproduits ou améliorés. Il n'est pas conçu pour appuyer les itinéraires de déplacements interrégionaux sur de longues distances qui relient les villes de différentes régions, provinces et territoires.

Le site Web d'Infrastructure Canada contient de plus amples informations sur le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, les critères d'admissibilité et la façon de présenter une demande.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . En février 2021, le premier ministre a annoncé près de 15 milliards de dollars de financement disponible pour les nouveaux projets d'infrastructure de transport en commun au cours des huit prochaines années, incluant un montant de 3 milliards de dollars par an, sur une base continue, à compter de 2026-2027.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complémente le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

